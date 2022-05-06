https://arabic.sputniknews.com/20220506/أنطونوف-موسكو-مستعدة-لاستئناف-الحوار-مع-واشنطن-وعدة-دول-ترفض-الاقتراح-الأوروبي-بحظر-النفط-الروسي-1061924048.html
أنطونوف: موسكو مستعدة لاستئناف الحوار مع واشنطن.. وعدة دول ترفض الاقتراح الأوروبي بحظر النفط الروسي
أنطونوف: موسكو مستعدة لاستئناف الحوار مع واشنطن.. وعدة دول ترفض الاقتراح الأوروبي بحظر النفط الروسي
أكد السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أن روسيا لا تهدد الولايات المتحدة وحلفاءها في أوروبا. وقال السفير أناتولي أنطونوف إن ممثلي واشنطن يشوهون تصريحات موسكو... 06.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-06T14:24+0000
2022-05-06T14:24+0000
2022-05-06T14:24+0000
راديو
عالم سبوتنيك
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أنطونوف: موسكو مستعدة لاستئناف الحوار مع واشنطن.. وعدة دول ترفض الاقتراح الأوروبي بحظر النفط الروسي
أنطونوف: موسكو مستعدة لاستئناف الحوار مع واشنطن.. وعدة دول ترفض الاقتراح الأوروبي بحظر النفط الروسي
أنطونوف يقول إن موسكو مستعدة لاستئناف الحوار مع واشنطن حول الاستقرار الاستراتيجيوأضاف أن الولايات المتحدة أطلقت مؤخرا موجة من التشويه الصريح لتصريحات المسؤولين الروس حول السياسة النووية لموسكو، لافتا إلى أن هذا التشويه لا يأتي فقط من وسائل الإعلام الأمريكية ولكن أيضا من ممثلي الإدارة الأمريكية.وأشار انطونوف إلى أن واشنطن جمدت من جانبها الحوار الثنائي حول القضايا الاستراتيجية الذي انطلق في قمة جنيف، مما عرض للخطر آفاق الحفاظ على أسس الحد من التسلح، مبينا في الوقت ذاته أن بلاده ستكون مستعدة لاستئناف المشاورات عندما تكون الولايات المتحدة جاهزة لذلك.قال الكاتب الصحفي، توفيق شومان، إن "روسيا دعت إلى حوار منذ بدء العملية العسكرية في أوكرانيا وبالتالي رسمت إطارا عاما لمآلات الحرب بأن تكون أوكرانيا دولة حيادية وخارج النادي النووي".وأوضح أن تصريح السفير الروسي في واشنطن باستعداد موسكو للحوار يسبق المهرجان المقرر في التاسع في هذا الشهر والذي يتضمنه إعلان الرئيس بوتين المواقف السياسية المرتبطة بالعمليات العسكرية في أوكرانيا".وأضاف: "الدعوة الروسية للحوار تأتي بعد استلام الولايات المتحدة رئاسة مجلس الأمن الدولي وبالتالي ينتظر الروس من مجلس الأمن إطلاق عمليات حوارية ومعرفة خارطة الطريق التي يمكن أن تقودها واشنطن تجاه الأوضاع في أوكرانيا".ولفت إلى أن الولايات المتحدة أنفقت حوالي ثلاثين مليار دولار لأوكرانيا والجماعات المسلحة وبالتالي كل مواقفهم التقليدية تؤكد أن استمرار الوضع في أوكرانيا يخدم المصالح الأمريكية ويعيد بناء علاقات قوية بين ضفتي الأطلسي".الاتحاد الأوروبي يقترح حظرا على النفط الروسي رغم رفض عدة دولقال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان إن بلاده لا يمكنها دعم حزمة عقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة على روسيا في شكلها الحالي بما في ذلك حظر واردات النفط الروسية.وقال أوربان إن الاقتراح الحالي الذي قدمته المفوضية الأوروبية بحظر صادرات النفط الروسية بمثابة إلقاء "قنبلة ذرية" على الاقتصاد المجري، مضيفا أن المجر مستعدة للتفاوض إذا رأت اقتراحا جديدا يتناسب مع مصالحها.كان الاتحاد الأوروبي قد اقترح حظرا تدريجيا على النفط الروسي بحلول نهاية العام، في الجولة السادسة من العقوبات.من جهته قال المحلل السياسي د/عماد الحمروني "بعد كل القرارات التي اتخذها الاتحاد الأوروبي في محاصرة روسيا الاتحادية من الناحية الاقتصادية ووضع حظر على النفط والغاز الروسي، لم يصل الأمر إلى حد إضعاف الاقتصاد الروسي حتى الآن.وأضاف "بالنسبة للمجر وبعض الدول الأخرى هي قطعاً لا تريد عدم شراء النفط الروسي لما يمثل تهديد لأمنها القومي وأمنها الاقتصادي، فالمسألة ليست متمثلة في الفترة الزمنية ولكن معارضة الفكرة من أساسها لأن هذه الدول تعتبر أن حظر النفط الروسي ليس منطقي وليس في صالح الأمن القومي الأوروبي".المحكمة الإسرائيلية العليا تمهد الطريق لإزالة 8 قرى فلسطينيةرفضت المحكمة العليا الإسرائيلية، التماسا ضد طلب الدولة طرد أكثر من ألف فلسطيني من منطقة ريفية بالضفة الغربية المحتلة، لصالح إجراء الجيش الإسرائيلي تدريبات عسكرية منتظمة فيها.وأصدرت المحكمة العليا قرارها ، لتمهد الطريق أمام هدم ثماني قرى صغيرة في منطقة صخرية قاحلة بالقرب من الخليل . وقالت المحكمة في حكمها، إنها وجدت أن السكان الفلسطينيين، لم يكونوا مقيمين بشكل دائم في المنطقة عندما بدأ الجيش الإسرائيلي إعلانها منطقة تدريب على إطلاق النار في الثمانينات.وقالت المحكمة، إن الباب لا يزال مفتوحا أمام القرويين للاتفاق مع الجيش على استخدام أجزاء من الأرض للأغراض الزراعية، وحثت الجانبين على السعي للتوصل إلى تسوية.اعتبر أستاذ العلوم السياسية، عبدالمجيد سويلم، رفض المحكمة العليا الإسرائيلية التماسا ضد طلب الدولة طرد أكثر من ألف فلسطيني من مسافر يطا بالضفة الغربية لصالح إجراء الجيش الإسرائيلي تدريبات عسكرية منتظمة فيها، بأنه "استمرار للسياسية الإسرائيلية التي تحاول في إطار الصراع الداخلي بين الكتل السياسية المختلفة رفع سقف التناقضات خصوصا بين الكتل الأكثر تطرفا".وأكد أن "تداعيات ما يجري جنوبي الخليل ستكون كبيرة لأن هذه العملية تستفز الفلسطينيين ويعتبرونها خطوة ستكررها إسرائيل في مناطق أخرى بحجة أنها مناطق عسكرية أو قريبة منها أو أنها خطر على المستوطنين".وأوضح أن "كل المحاولات الإسرائيلية لا ترتبط بالأمن بل اقتصادية، وسيحاولون ضم هذه المناطق مرة أخرى بعد إفراغ السكان أو تدمير هذه القرى".يمكنكم متابعة المزيد عبر برنامج عالم سبوتنيك
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أنطونوف: موسكو مستعدة لاستئناف الحوار مع واشنطن.. وعدة دول ترفض الاقتراح الأوروبي بحظر النفط الروسي
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أكد السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أن روسيا لا تهدد الولايات المتحدة وحلفاءها في أوروبا. وقال السفير أناتولي أنطونوف إن ممثلي واشنطن يشوهون تصريحات موسكو حول السياسة النووية.
أنطونوف يقول إن موسكو مستعدة لاستئناف الحوار مع واشنطن حول الاستقرار الاستراتيجي
وأضاف أن الولايات المتحدة أطلقت
مؤخرا موجة من التشويه الصريح لتصريحات المسؤولين الروس حول السياسة النووية لموسكو، لافتا إلى أن هذا التشويه لا يأتي فقط من وسائل الإعلام الأمريكية ولكن أيضا من ممثلي الإدارة الأمريكية.
وأشار انطونوف إلى أن واشنطن جمدت من جانبها الحوار الثنائي حول القضايا الاستراتيجية الذي انطلق في قمة جنيف، مما عرض للخطر آفاق الحفاظ على أسس الحد من التسلح، مبينا في الوقت ذاته أن بلاده ستكون مستعدة لاستئناف المشاورات عندما تكون الولايات المتحدة جاهزة لذلك.
وشدد على أن روسيا تبذل قصارى جهدها لمنع تصعيد الأزمة الأوكرانية، وأن الروس مضطرون للتحذير من المخاطر الناشئة المرتبطة بتدخل دول الناتو في العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
قال الكاتب الصحفي، توفيق شومان، إن "روسيا دعت إلى حوار منذ بدء العملية العسكرية في أوكرانيا وبالتالي رسمت إطارا عاما لمآلات الحرب بأن تكون أوكرانيا دولة حيادية وخارج النادي النووي".
وأوضح أن تصريح السفير الروسي في واشنطن باستعداد موسكو للحوار يسبق المهرجان المقرر في التاسع في هذا الشهر والذي يتضمنه إعلان الرئيس بوتين المواقف السياسية المرتبطة بالعمليات العسكرية
في أوكرانيا".
وأضاف: "الدعوة الروسية للحوار تأتي بعد استلام الولايات المتحدة رئاسة مجلس الأمن الدولي وبالتالي ينتظر الروس من مجلس الأمن إطلاق عمليات حوارية ومعرفة خارطة الطريق التي يمكن أن تقودها واشنطن تجاه الأوضاع في أوكرانيا".
وأشار إلى أن "الكرة في الملعب الغربي والناتو من حيث الاتجاه لحل سياسي والخطوة الأولى نحو حوار مع موسكو".
ولفت إلى أن الولايات المتحدة أنفقت حوالي ثلاثين مليار دولار لأوكرانيا والجماعات المسلحة وبالتالي كل مواقفهم التقليدية تؤكد أن استمرار الوضع في أوكرانيا يخدم المصالح الأمريكية ويعيد بناء علاقات قوية بين ضفتي الأطلسي".
الاتحاد الأوروبي يقترح حظرا على النفط الروسي رغم رفض عدة دول
قال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان إن بلاده لا يمكنها دعم حزمة عقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة على روسيا في شكلها الحالي بما في ذلك حظر واردات النفط الروسية.
وقال أوربان إن الاقتراح الحالي الذي قدمته المفوضية الأوروبية
بحظر صادرات النفط الروسية بمثابة إلقاء "قنبلة ذرية" على الاقتصاد المجري، مضيفا أن المجر مستعدة للتفاوض إذا رأت اقتراحا جديدا يتناسب مع مصالحها.
وعقب إبداء عدة دول أوروبية رفضها للاقتراح اعلن الاتحاد الأوروبي أنه يمكن إعفاء المجر وسلوفاكيا والتشيك من حظر النفط الروسي حتى 2024
كان الاتحاد الأوروبي قد اقترح حظرا تدريجيا على النفط الروسي بحلول نهاية العام، في الجولة السادسة من العقوبات.
من جهته قال المحلل السياسي د/عماد الحمروني "بعد كل القرارات التي اتخذها الاتحاد الأوروبي في محاصرة روسيا الاتحادية من الناحية الاقتصادية ووضع حظر على النفط والغاز الروسي، لم يصل الأمر إلى حد إضعاف الاقتصاد الروسي حتى الآن.
ويتابع: لذلك فإن التصعيد الأخير الذي طالبت به دول الاتحاد الأوروبي بمنع وحظر شراء النفط الروسي خاصةً وأن هناك دول أوروبية لم تقبل هذه العقوبات ورفضت ذلك قطعياً كالمجر وبعض الدول الأخرى، ومنها من تعللت وقالت إنهم لن يستطيعوا حظر شراء النفط الروسي إلا بعد 9 أشهر، لذلك جاء هذا القرار استجابةً لهذه الدول لإعطاء الفرصة لهذه الدول حتى تتمكن من إيجاد مصادر بديلة عن النفط الروسي".
وأضاف "بالنسبة للمجر وبعض الدول الأخرى هي قطعاً لا تريد عدم شراء النفط الروسي لما يمثل تهديد لأمنها القومي وأمنها الاقتصادي، فالمسألة ليست متمثلة في الفترة الزمنية ولكن معارضة الفكرة من أساسها لأن هذه الدول
تعتبر أن حظر النفط الروسي ليس منطقي وليس في صالح الأمن القومي الأوروبي".
المحكمة الإسرائيلية العليا تمهد الطريق لإزالة 8 قرى فلسطينية
رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية، التماسا ضد طلب الدولة طرد أكثر من ألف فلسطيني من منطقة ريفية بالضفة الغربية المحتلة، لصالح إجراء الجيش الإسرائيلي تدريبات عسكرية منتظمة فيها.
وأصدرت المحكمة العليا قرارها ، لتمهد الطريق أمام هدم ثماني قرى صغيرة
في منطقة صخرية قاحلة بالقرب من الخليل . وقالت المحكمة في حكمها، إنها وجدت أن السكان الفلسطينيين، لم يكونوا مقيمين بشكل دائم في المنطقة عندما بدأ الجيش الإسرائيلي إعلانها منطقة تدريب على إطلاق النار في الثمانينات.
ويقول السكان وجماعات حقوقية إسرائيلية، إن العديد من العائلات الفلسطينية كانت تقيم بشكل دائم في مساحة 7400 فدان، منذ ما قبل احتلال إسرائيل للضفة الغربية عام 1967، وإن طردها سيشكل انتهاكا للقانون الدولي.
وقالت المحكمة، إن الباب لا يزال مفتوحا أمام القرويين للاتفاق مع الجيش على استخدام أجزاء من الأرض للأغراض الزراعية، وحثت الجانبين على السعي للتوصل إلى تسوية.
اعتبر أستاذ العلوم السياسية، عبدالمجيد سويلم، رفض المحكمة العليا الإسرائيلية التماسا ضد طلب الدولة طرد أكثر من ألف فلسطيني من مسافر يطا بالضفة الغربية لصالح إجراء الجيش الإسرائيلي تدريبات عسكرية منتظمة فيها، بأنه "استمرار للسياسية الإسرائيلية التي تحاول في إطار الصراع الداخلي بين الكتل السياسية المختلفة رفع سقف التناقضات خصوصا بين الكتل الأكثر تطرفا".
وأوضح أن "التوجه الإسرائيلي للحصول على شرعية معينة في مسافر يطا يأتي ضمن الانتهاكات المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني إذ تتعرض قرى جنوب الخليل لقطع المياه والكهرباء مع رسم المناطق كلها بالحواجز ومنع مرور المواطنين حتى طلاب المدارس".
وأكد أن "تداعيات ما يجري جنوبي الخليل ستكون كبيرة لأن هذه العملية تستفز الفلسطينيين ويعتبرونها خطوة ستكررها إسرائيل في مناطق أخرى بحجة أنها مناطق عسكرية أو قريبة منها أو أنها خطر على المستوطنين
".
وأوضح أن "كل المحاولات الإسرائيلية لا ترتبط بالأمن بل اقتصادية، وسيحاولون ضم هذه المناطق مرة أخرى بعد إفراغ السكان أو تدمير هذه القرى".
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