https://arabic.sputniknews.com/20220506/أنطونوف-موسكو-مستعدة-لاستئناف-الحوار-مع-واشنطن-وعدة-دول-ترفض-الاقتراح-الأوروبي-بحظر-النفط-الروسي-1061924048.html

أنطونوف: موسكو مستعدة لاستئناف الحوار مع واشنطن.. وعدة دول ترفض الاقتراح الأوروبي بحظر النفط الروسي

أنطونوف: موسكو مستعدة لاستئناف الحوار مع واشنطن.. وعدة دول ترفض الاقتراح الأوروبي بحظر النفط الروسي

أكد السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أن روسيا لا تهدد الولايات المتحدة وحلفاءها في أوروبا. وقال السفير أناتولي أنطونوف إن ممثلي واشنطن يشوهون تصريحات موسكو... 06.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-06T14:24+0000

2022-05-06T14:24+0000

2022-05-06T14:24+0000

راديو

عالم سبوتنيك

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/06/1061922644_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_ed4b6b10cd26d6dc79ac3f60af85935d.png

أنطونوف: موسكو مستعدة لاستئناف الحوار مع واشنطن.. وعدة دول ترفض الاقتراح الأوروبي بحظر النفط الروسي أنطونوف: موسكو مستعدة لاستئناف الحوار مع واشنطن.. وعدة دول ترفض الاقتراح الأوروبي بحظر النفط الروسي

أنطونوف يقول إن موسكو مستعدة لاستئناف الحوار مع واشنطن حول الاستقرار الاستراتيجيوأضاف أن الولايات المتحدة أطلقت مؤخرا موجة من التشويه الصريح لتصريحات المسؤولين الروس حول السياسة النووية لموسكو، لافتا إلى أن هذا التشويه لا يأتي فقط من وسائل الإعلام الأمريكية ولكن أيضا من ممثلي الإدارة الأمريكية.وأشار انطونوف إلى أن واشنطن جمدت من جانبها الحوار الثنائي حول القضايا الاستراتيجية الذي انطلق في قمة جنيف، مما عرض للخطر آفاق الحفاظ على أسس الحد من التسلح، مبينا في الوقت ذاته أن بلاده ستكون مستعدة لاستئناف المشاورات عندما تكون الولايات المتحدة جاهزة لذلك.قال الكاتب الصحفي، توفيق شومان، إن "روسيا دعت إلى حوار منذ بدء العملية العسكرية في أوكرانيا وبالتالي رسمت إطارا عاما لمآلات الحرب بأن تكون أوكرانيا دولة حيادية وخارج النادي النووي".وأوضح أن تصريح السفير الروسي في واشنطن باستعداد موسكو للحوار يسبق المهرجان المقرر في التاسع في هذا الشهر والذي يتضمنه إعلان الرئيس بوتين المواقف السياسية المرتبطة بالعمليات العسكرية في أوكرانيا".وأضاف: "الدعوة الروسية للحوار تأتي بعد استلام الولايات المتحدة رئاسة مجلس الأمن الدولي وبالتالي ينتظر الروس من مجلس الأمن إطلاق عمليات حوارية ومعرفة خارطة الطريق التي يمكن أن تقودها واشنطن تجاه الأوضاع في أوكرانيا".ولفت إلى أن الولايات المتحدة أنفقت حوالي ثلاثين مليار دولار لأوكرانيا والجماعات المسلحة وبالتالي كل مواقفهم التقليدية تؤكد أن استمرار الوضع في أوكرانيا يخدم المصالح الأمريكية ويعيد بناء علاقات قوية بين ضفتي الأطلسي".الاتحاد الأوروبي يقترح حظرا على النفط الروسي رغم رفض عدة دولقال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان إن بلاده لا يمكنها دعم حزمة عقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة على روسيا في شكلها الحالي بما في ذلك حظر واردات النفط الروسية.وقال أوربان إن الاقتراح الحالي الذي قدمته المفوضية الأوروبية بحظر صادرات النفط الروسية بمثابة إلقاء "قنبلة ذرية" على الاقتصاد المجري، مضيفا أن المجر مستعدة للتفاوض إذا رأت اقتراحا جديدا يتناسب مع مصالحها.كان الاتحاد الأوروبي قد اقترح حظرا تدريجيا على النفط الروسي بحلول نهاية العام، في الجولة السادسة من العقوبات.من جهته قال المحلل السياسي د/عماد الحمروني "بعد كل القرارات التي اتخذها الاتحاد الأوروبي في محاصرة روسيا الاتحادية من الناحية الاقتصادية ووضع حظر على النفط والغاز الروسي، لم يصل الأمر إلى حد إضعاف الاقتصاد الروسي حتى الآن.وأضاف "بالنسبة للمجر وبعض الدول الأخرى هي قطعاً لا تريد عدم شراء النفط الروسي لما يمثل تهديد لأمنها القومي وأمنها الاقتصادي، فالمسألة ليست متمثلة في الفترة الزمنية ولكن معارضة الفكرة من أساسها لأن هذه الدول تعتبر أن حظر النفط الروسي ليس منطقي وليس في صالح الأمن القومي الأوروبي".المحكمة الإسرائيلية العليا تمهد الطريق لإزالة 8 قرى فلسطينيةرفضت المحكمة العليا الإسرائيلية، التماسا ضد طلب الدولة طرد أكثر من ألف فلسطيني من منطقة ريفية بالضفة الغربية المحتلة، لصالح إجراء الجيش الإسرائيلي تدريبات عسكرية منتظمة فيها.وأصدرت المحكمة العليا قرارها ، لتمهد الطريق أمام هدم ثماني قرى صغيرة في منطقة صخرية قاحلة بالقرب من الخليل . وقالت المحكمة في حكمها، إنها وجدت أن السكان الفلسطينيين، لم يكونوا مقيمين بشكل دائم في المنطقة عندما بدأ الجيش الإسرائيلي إعلانها منطقة تدريب على إطلاق النار في الثمانينات.وقالت المحكمة، إن الباب لا يزال مفتوحا أمام القرويين للاتفاق مع الجيش على استخدام أجزاء من الأرض للأغراض الزراعية، وحثت الجانبين على السعي للتوصل إلى تسوية.اعتبر أستاذ العلوم السياسية، عبدالمجيد سويلم، رفض المحكمة العليا الإسرائيلية التماسا ضد طلب الدولة طرد أكثر من ألف فلسطيني من مسافر يطا بالضفة الغربية لصالح إجراء الجيش الإسرائيلي تدريبات عسكرية منتظمة فيها، بأنه "استمرار للسياسية الإسرائيلية التي تحاول في إطار الصراع الداخلي بين الكتل السياسية المختلفة رفع سقف التناقضات خصوصا بين الكتل الأكثر تطرفا".وأكد أن "تداعيات ما يجري جنوبي الخليل ستكون كبيرة لأن هذه العملية تستفز الفلسطينيين ويعتبرونها خطوة ستكررها إسرائيل في مناطق أخرى بحجة أنها مناطق عسكرية أو قريبة منها أو أنها خطر على المستوطنين".وأوضح أن "كل المحاولات الإسرائيلية لا ترتبط بالأمن بل اقتصادية، وسيحاولون ضم هذه المناطق مرة أخرى بعد إفراغ السكان أو تدمير هذه القرى".يمكنكم متابعة المزيد عبر برنامج عالم سبوتنيك

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

راديو, عالم سبوتنيك, аудио