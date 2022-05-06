https://arabic.sputniknews.com/20220506/أوروبا-زادت-وارداتها-من-الغاز-الروسي-بشكل-حاد-خلال-أسبوع-1061925950.html
أوروبا زادت وارداتها من الغاز الروسي بشكل حاد خلال أسبوع
أوروبا زادت وارداتها من الغاز الروسي بشكل حاد خلال أسبوع
صرح أليكسي بيلوغورييف، نائب مدير المعهد الاقتصاد والتمويل الروسي، لوكالة "سبوتنيك" الناطقة بالروسية أنه منذ بداية مايو/ أيار الجاري، زادت أوروبا وارداتها من... 06.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-06T15:16+0000
2022-05-06T15:16+0000
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وقال بيلوغورييف: "زادت الإمدادات إلى فنلندا، وفقًا لـ ENTSO-G، في الفترة من 30 أبريل/ نيسان إلى 4 مايو/ أيار بمقدار 4.8 مرة. وعادت الشحنات عبر خط أنابيب الغاز يامال-أوروبا، الذي انخفض إلى الصفر في الأيام الأخيرة من أبريل، إلى المستوى الذي كان عليه في أوائل أبريل، وفي أوائل مايو".وبحسب الخبير، هناك عدة أسباب لذلك - انخفاض أسعار تعاقدات غازبروم هذا الشهر، فضلاً عن "احتياطيات" عدد من الدول الأوروبية في ظل احتمال توقف إمدادات الوقود.اقرأ أيضا - بوريل: سيتم منح سفراء الاتحاد الأوروبي وقتا حتى نهاية الأسبوع للتوصل إلى اتفاق بشأن حظر النفط الروسيويخلص بيلوغورييف في حديثه إلى أن النمو المذكور أعلاه في الواردات غير مستدام، ويعتقد أنه "حتى لو تمكنت روسيا والاتحاد الأوروبي من التغلب على أزمة الروبل في مايو/ أيار، فمن المرجح أن تنخفض الإمدادات في الصيف".في وقت سابق، قال المحلل في البوابة الإلكترونية "فينام"، سيرغي كوفمان، إن "الاتحاد الأوروبي سيضطر إلى زيادة إمدادات الغاز من روسيا إذا قرر ملء مرافق تخزين الغاز تحت الأرض".
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أوروبا زادت وارداتها من الغاز الروسي بشكل حاد خلال أسبوع
15:16 GMT 06.05.2022 (تم التحديث: 15:20 GMT 06.05.2022) تابعنا عبر
صرح أليكسي بيلوغورييف، نائب مدير المعهد الاقتصاد والتمويل الروسي، لوكالة "سبوتنيك" الناطقة بالروسية أنه منذ بداية مايو/ أيار الجاري، زادت أوروبا وارداتها من الغاز من روسيا "بوتيرة متفجرة".
وقال بيلوغورييف: "زادت الإمدادات إلى فنلندا
، وفقًا لـ ENTSO-G، في الفترة من 30 أبريل/ نيسان إلى 4 مايو/ أيار بمقدار 4.8 مرة. وعادت الشحنات عبر خط أنابيب الغاز يامال-أوروبا، الذي انخفض إلى الصفر في الأيام الأخيرة من أبريل، إلى المستوى الذي كان عليه في أوائل أبريل، وفي أوائل مايو".
وبحسب الخبير، هناك عدة أسباب لذلك - انخفاض أسعار تعاقدات غازبروم هذا الشهر، فضلاً عن "احتياطيات" عدد من الدول الأوروبية في ظل احتمال توقف إمدادات الوقود.
ويخلص بيلوغورييف في حديثه إلى أن النمو المذكور أعلاه في الواردات غير مستدام، ويعتقد أنه "حتى لو تمكنت روسيا والاتحاد الأوروبي من التغلب على أزمة الروبل في مايو/ أيار، فمن المرجح أن تنخفض الإمدادات في الصيف".
في وقت سابق، قال المحلل في البوابة الإلكترونية "فينام"، سيرغي كوفمان، إن "الاتحاد الأوروبي سيضطر إلى زيادة إمدادات الغاز من روسيا إذا قرر ملء مرافق تخزين الغاز تحت الأرض".