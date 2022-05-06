عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220506/أوروبا-زادت-وارداتها-من-الغاز-الروسي-بشكل-حاد-خلال-أسبوع-1061925950.html
أوروبا زادت وارداتها من الغاز الروسي بشكل حاد خلال أسبوع
أوروبا زادت وارداتها من الغاز الروسي بشكل حاد خلال أسبوع
صرح أليكسي بيلوغورييف، نائب مدير المعهد الاقتصاد والتمويل الروسي، لوكالة "سبوتنيك" الناطقة بالروسية أنه منذ بداية مايو/ أيار الجاري، زادت أوروبا وارداتها من... 06.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-06T15:16+0000
2022-05-06T15:20+0000
وسائط متعددة
كاريكاتير
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/06/1061925852_70:0:2331:1272_1920x0_80_0_0_a94701cb736fac0bf41dd25e1ed13d69.jpg
وقال بيلوغورييف: "زادت الإمدادات إلى فنلندا، وفقًا لـ ENTSO-G، في الفترة من 30 أبريل/ نيسان إلى 4 مايو/ أيار بمقدار 4.8 مرة. وعادت الشحنات عبر خط أنابيب الغاز يامال-أوروبا، الذي انخفض إلى الصفر في الأيام الأخيرة من أبريل، إلى المستوى الذي كان عليه في أوائل أبريل، وفي أوائل مايو".وبحسب الخبير، هناك عدة أسباب لذلك - انخفاض أسعار تعاقدات غازبروم هذا الشهر، فضلاً عن "احتياطيات" عدد من الدول الأوروبية في ظل احتمال توقف إمدادات الوقود.اقرأ أيضا - بوريل: سيتم منح سفراء الاتحاد الأوروبي وقتا حتى نهاية الأسبوع للتوصل إلى اتفاق بشأن حظر النفط الروسيويخلص بيلوغورييف في حديثه إلى أن النمو المذكور أعلاه في الواردات غير مستدام، ويعتقد أنه "حتى لو تمكنت روسيا والاتحاد الأوروبي من التغلب على أزمة الروبل في مايو/ أيار، فمن المرجح أن تنخفض الإمدادات في الصيف".في وقت سابق، قال المحلل في البوابة الإلكترونية "فينام"، سيرغي كوفمان، إن "الاتحاد الأوروبي سيضطر إلى زيادة إمدادات الغاز من روسيا إذا قرر ملء مرافق تخزين الغاز تحت الأرض".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/06/1061925852_352:0:2048:1272_1920x0_80_0_0_4cdb8f4741b7aa7f8995e845034703d3.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
وسائط متعددة, كاريكاتير

أوروبا زادت وارداتها من الغاز الروسي بشكل حاد خلال أسبوع

15:16 GMT 06.05.2022 (تم التحديث: 15:20 GMT 06.05.2022)
© Sputnikأوروبا زادت وارداتها من الغاز الروسي بشكل حاد خلال أسبوع
أوروبا زادت وارداتها من الغاز الروسي بشكل حاد خلال أسبوع - سبوتنيك عربي, 1920, 06.05.2022
© Sputnik
تابعنا عبرTelegram
صرح أليكسي بيلوغورييف، نائب مدير المعهد الاقتصاد والتمويل الروسي، لوكالة "سبوتنيك" الناطقة بالروسية أنه منذ بداية مايو/ أيار الجاري، زادت أوروبا وارداتها من الغاز من روسيا "بوتيرة متفجرة".
وقال بيلوغورييف: "زادت الإمدادات إلى فنلندا، وفقًا لـ ENTSO-G، في الفترة من 30 أبريل/ نيسان إلى 4 مايو/ أيار بمقدار 4.8 مرة. وعادت الشحنات عبر خط أنابيب الغاز يامال-أوروبا، الذي انخفض إلى الصفر في الأيام الأخيرة من أبريل، إلى المستوى الذي كان عليه في أوائل أبريل، وفي أوائل مايو".
وبحسب الخبير، هناك عدة أسباب لذلك - انخفاض أسعار تعاقدات غازبروم هذا الشهر، فضلاً عن "احتياطيات" عدد من الدول الأوروبية في ظل احتمال توقف إمدادات الوقود.
اقرأ أيضا - بوريل: سيتم منح سفراء الاتحاد الأوروبي وقتا حتى نهاية الأسبوع للتوصل إلى اتفاق بشأن حظر النفط الروسي
ويخلص بيلوغورييف في حديثه إلى أن النمو المذكور أعلاه في الواردات غير مستدام، ويعتقد أنه "حتى لو تمكنت روسيا والاتحاد الأوروبي من التغلب على أزمة الروبل في مايو/ أيار، فمن المرجح أن تنخفض الإمدادات في الصيف".
في وقت سابق، قال المحلل في البوابة الإلكترونية "فينام"، سيرغي كوفمان، إن "الاتحاد الأوروبي سيضطر إلى زيادة إمدادات الغاز من روسيا إذا قرر ملء مرافق تخزين الغاز تحت الأرض".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس15:43 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала