https://arabic.sputniknews.com/20220506/أوكرانيا-وبولندا-تتفقان-على-حرية-مرور-المركبات-التي-تحمل-الوقود-1061922876.html
أوكرانيا وبولندا تتفقان على حرية مرور المركبات التي تحمل الوقود
أوكرانيا وبولندا تتفقان على حرية مرور المركبات التي تحمل الوقود
اتفقت وزارتا البنية التحتية في أوكرانيا وبولندا على حرية مرور المركبات التي تحمل الوقود عبر أراضي البلدين. 06.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-06T14:38+0000
2022-05-06T14:38+0000
2022-05-06T14:38+0000
العالم
روسيا
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وبحسب دائرة الأمن الأوكرانية، فإنه ونتيجة للمفاوضات بين أوكرانيا وبولندا، تم التوصل إلى اتفاق بشأن مرور المركبات التي تنقل الوقود بدون تصاريح عبر أراضي جمهورية بولندا.وفي وقت سابق أعلنت أوكرانيا عن زيادة أسعار الوقود فيها بسبب توقف إمدادات الوقود من روسيا وبيلاروسيا والانتقال إلى الموردين الأوروبيين. وقالت وزيرة الاقتصاد الأوكرانية يوليا سفيريدينكو إنه سيتم إرسال 70 ألف طن من البنزين وحوالي 40 ألف طن من وقود الديزل من الاحتياطيات إلى السوق من أجل تقليل نقص الوقود في البلاد.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس، من بطش القوات الأوكرانية.وأوضح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن هدف العملية يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدار ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف، ولا يوجد أي هدف لاحتلال أوكرانيا.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, روسيا
أوكرانيا وبولندا تتفقان على حرية مرور المركبات التي تحمل الوقود
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اتفقت وزارتا البنية التحتية في أوكرانيا وبولندا على حرية مرور المركبات التي تحمل الوقود عبر أراضي البلدين.
وبحسب دائرة الأمن الأوكرانية، فإنه ونتيجة للمفاوضات بين أوكرانيا وبولندا، تم التوصل إلى اتفاق بشأن مرور المركبات التي تنقل الوقود بدون تصاريح عبر أراضي جمهورية بولندا.
وفي وقت سابق أعلنت أوكرانيا عن زيادة أسعار الوقود فيها بسبب توقف إمدادات الوقود من روسيا وبيلاروسيا والانتقال إلى الموردين الأوروبيين.
وقالت وزيرة الاقتصاد الأوكرانية يوليا سفيريدينكو إنه سيتم إرسال 70 ألف طن من البنزين وحوالي 40 ألف طن من وقود الديزل من الاحتياطيات إلى السوق من أجل تقليل نقص الوقود في البلاد.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس، من بطش القوات الأوكرانية.
وأوضح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن هدف العملية يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدار ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف، ولا يوجد أي هدف لاحتلال أوكرانيا.