https://arabic.sputniknews.com/20220506/إجراء-بروفة-عيد-النصر-في-قاعدة-حميميم-الجوية-1061896720.html
إجراء بروفة "عيد النصر" في قاعدة حميميم الجوية
إجراء بروفة "عيد النصر" في قاعدة حميميم الجوية
جرت في قاعدة حميميم الجوية الروسية في سوريا بروفة "عيد النصر" بمشاركة أكثر من 1.200 عسكري روسي وسوري. 06.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-06T06:38+0000
2022-05-06T06:38+0000
2022-05-06T06:38+0000
يوم النصر
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وشهدت البروفة قيام كل من الجيشين الروسي والسوري بوضع شرائط القديس جاورجيوس مطوية على شكل الحرفين Z أو V على زيهم العسكري. هذا ويتم استخدام هذه العلامات التكتيكية على المعدات العسكرية من قبل وحدات القوات المسلحة الروسية، التي تنفذ عملية خاصة في أوكرانيا.في بداية البروفة، قام الفريق رومان بردنيكوف، قائد مجموعة القوات المسلحة الروسية في سوريا، بقيادة الطواقم المشاركة في العرض العسكري.بعد ذلك، شاركت المعدات العسكرية حيث تقدمت في البداية دبابة "T-34-85" وشاحنة "دودج" من الحرب الوطنية العظمى. وشارك أيضا مركبات مدرعة من طراز "Tigr" و"Typhoon-K" وناقلات جند مدرعة من طراز "BTR-82A" ودبابات "T-72B3" و"T-90A" وأنظمة قاذفة اللهب الثقيلة "TOS-1A" وأنظمة صاروخ إسكندر التشغيلية والتكتيكية والصواريخ المضادة للطائرات ومجمعات المدافع "antsir-S "، ونقلت شاحنات عسكرية مدافع هاوتزر "Msta-B "على مقطورات.واختتمت البروفة بعرض طيران، شاركت فيه طائرات هليكوبتر من طراز "Mi-8" و"Ka-52" و"Mi-24"، وطائرات "Il-38" المضادة للغواصات ترافقها قاذفات من طراز "Su-34" في الخطوط الأمامية، ورادار طائرة "A-50" ترافقه قاذفات "Su-24M"، ومقاتلات "Su-35" في السماء. كما قدم أحد طياري القاعدة الجوية على متن مقاتلة من طراز "Su-35" حركات بهلوانية منفردة.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
يوم النصر
إجراء بروفة "عيد النصر" في قاعدة حميميم الجوية
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جرت في قاعدة حميميم الجوية الروسية في سوريا بروفة "عيد النصر" بمشاركة أكثر من 1.200 عسكري روسي وسوري.
وشهدت البروفة قيام كل من الجيشين الروسي والسوري بوضع شرائط القديس جاورجيوس مطوية على شكل الحرفين Z أو V على زيهم العسكري. هذا ويتم استخدام هذه العلامات التكتيكية على المعدات العسكرية من قبل وحدات القوات المسلحة الروسية، التي تنفذ عملية خاصة في أوكرانيا.
في بداية البروفة، قام الفريق رومان بردنيكوف، قائد مجموعة القوات المسلحة الروسية في سوريا، بقيادة الطواقم المشاركة
في العرض العسكري.
ثم سارت طواقم العرض للقوات المسلحة الروسية والسورية على طول المدرج على أنغام فرقة عسكرية. وتم رفع العلم الروسي وراية النصر بالإضافة لأعلام القوات البرية، والبحرية والجوية، وطواقم موكب الفوج الجوي، ومشاة البحرية، والقوات المحمولة جوا، والشرطة العسكرية، وفوج الصواريخ المضادة للطائرات، وطاقم موكب نسائي من الأطباء العسكريين.
بعد ذلك، شاركت المعدات العسكرية حيث تقدمت في البداية دبابة "T-34-85" وشاحنة "دودج" من الحرب الوطنية العظمى. وشارك أيضا مركبات مدرعة من طراز "Tigr" و"Typhoon-K" وناقلات جند مدرعة من طراز "BTR-82A" ودبابات "T-72B3" و"T-90A" وأنظمة قاذفة اللهب الثقيلة "TOS-1A" وأنظمة صاروخ إسكندر التشغيلية والتكتيكية والصواريخ المضادة للطائرات ومجمعات المدافع "antsir-S "، ونقلت شاحنات عسكرية مدافع هاوتزر "Msta-B "على مقطورات.
واختتمت البروفة بعرض طيران، شاركت فيه طائرات هليكوبتر من طراز "Mi-8" و"Ka-52" و"Mi-24"، وطائرات "Il-38" المضادة للغواصات ترافقها قاذفات من طراز "Su-34" في الخطوط الأمامية، ورادار طائرة "A-50" ترافقه قاذفات "Su-24M"، ومقاتلات "Su-35" في السماء. كما قدم أحد طياري القاعدة الجوية على متن مقاتلة من طراز "Su-35" حركات بهلوانية منفردة.