https://arabic.sputniknews.com/20220506/إجلاء-12-مدنيا-من-آزوفستال-بينهم-أطفال-1061927276.html
إجلاء 12 مدنيا من "آزوفستال" بينهم أطفال
إجلاء 12 مدنيا من "آزوفستال" بينهم أطفال
تم ترحيل 12 شخصًا، بينهم أطفال، من أراضي مصنع آزوفستال، الخاضع لسيطرة النازيين الجدد، اليوم الجمعة، وفقًا لما نقله مراسل وكالة سبوتنيك من مكان الحدث. 06.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-06T15:40+0000
2022-05-06T15:40+0000
2022-05-06T15:40+0000
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وخرجت الحافلة التي كانت تقل مدنيين احتجزهم المسلحون في المصنع عبر حاجز.وأعلن الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، في 5 أيار/مايو، أن مطالب القوميين الأوكرانيين المحاصرين على أراضي مصنع "آزوفستال" في ماريوبول لتبادل المدنيين مقابل الطعام والدواء تشبه مطالب الإرهابيين في سوريا.وقال بيسكوف: "بالطبع، يتلقى الرئيس كل هذه المعلومات وبالطبع يعرف كل شيء".وأضاف قائلا: "أما بالنسبة لمطالب للقوميين الذين يختبئون في المصنع تحت الأرض، فهي بالطبع تشبه إلى حد كبير مطالب متشابهة سبق أن عبّر عنها الإرهابيون في سوريا".وفي 7 مارس عام 2022 ، بعد 12 يومًا من بدء العملية الروسية الخاصة لنزع السلاح في أوكرانيا، أعلن نائب قائد كتيبة "فوستوك"، ألكسندر سيميونوف، أن مدينة ماريوبل قد تم تطويقها، وأن تطهير مناطقها قد بدأ.ثم أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، يوم 16 أبريل/نسيان الماضي، أن أراضي المدينة بأكملها قد تم تطهيرها من الجيش الأوكراني والمرتزقة الأجانب والنازيين الجدد من فوج "آزوف". وتم فرض الحصار على بقايا تجمع القوات الأوكرانية في مؤسسة "آزوفستال" الصناعية إلا أنهم يرفضون الاستسلام.وأعلن وزير الدفاع الروسي، يوم 21 أبريل، تحرير مدينة ماريوبول بإقليم دونباس، التي وصفها بأنها "عاصمة كتيبة آزوف" الأوكرانية للنازيين الجدد؛ مشيرا إلى أن المسلحين حوصروا في منطقة مصنع "آزوفستال".
https://arabic.sputniknews.com/20220501/مصادر-لـسبوتنيك-ما-يقرب-من-300-مدني-عالقون-في-آزوفستال-1061775581.html
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روسيا, أخبار جمهورية دونيتسك, أخبار أوكرانيا
إجلاء 12 مدنيا من "آزوفستال" بينهم أطفال
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تم ترحيل 12 شخصًا، بينهم أطفال، من أراضي مصنع آزوفستال، الخاضع لسيطرة النازيين الجدد، اليوم الجمعة، وفقًا لما نقله مراسل وكالة سبوتنيك من مكان الحدث.
وخرجت الحافلة التي كانت تقل مدنيين احتجزهم المسلحون في المصنع عبر حاجز.
وأعلن الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف
، في 5 أيار/مايو، أن مطالب القوميين الأوكرانيين المحاصرين على أراضي مصنع "آزوفستال" في ماريوبول لتبادل المدنيين مقابل الطعام والدواء تشبه مطالب الإرهابيين في سوريا.
وقال بيسكوف: "بالطبع، يتلقى الرئيس كل هذه المعلومات وبالطبع يعرف كل شيء".
وأضاف قائلا: "أما بالنسبة لمطالب للقوميين الذين يختبئون في المصنع تحت الأرض، فهي بالطبع تشبه إلى حد كبير مطالب متشابهة سبق أن عبّر عنها الإرهابيون في سوريا".
وفي 7 مارس عام 2022 ، بعد 12 يومًا من بدء العملية الروسية الخاصة لنزع السلاح في أوكرانيا، أعلن نائب قائد كتيبة "فوستوك"، ألكسندر سيميونوف، أن مدينة ماريوبل قد تم تطويقها، وأن تطهير مناطقها قد بدأ.
ثم أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، يوم 16 أبريل/نسيان الماضي، أن أراضي المدينة بأكملها قد تم تطهيرها من الجيش الأوكراني والمرتزقة الأجانب والنازيين الجدد من فوج "آزوف". وتم فرض الحصار على بقايا تجمع القوات الأوكرانية في مؤسسة "آزوفستال" الصناعية إلا أنهم يرفضون الاستسلام.
وأعلن وزير الدفاع الروسي، يوم 21 أبريل، تحرير مدينة ماريوبول
بإقليم دونباس، التي وصفها بأنها "عاصمة كتيبة آزوف" الأوكرانية للنازيين الجدد؛ مشيرا إلى أن المسلحين حوصروا في منطقة مصنع "آزوفستال".