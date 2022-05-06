https://arabic.sputniknews.com/20220506/إجلاء-518-شخصا-من-ماريوبول-إلى-دونيتسك-بينهم-67-طفلا-1061899092.html

إجلاء 518 شخصا من ماريوبول إلى دونيتسك بينهم 67 طفلا

إجلاء 518 شخصا من ماريوبول إلى دونيتسك بينهم 67 طفلا

أعلن مقر الدفاع الإقليمي التابع لجمهورية دونيتسك الشعبية، اليوم الجمعة، أنه تم خلال اليوم الماضي إجلاء 518 شخصا، بينهم 67 طفلا من ماريوبول إلى قرية بيزيمينويه. 06.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-06T07:39+0000

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دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان المقر على "تلغرام": "خلال الـ 24 ساعة الماضية، اعتبارا من الساعة 08:00 يوم 5 مايو/أيار حتى 08:00 اليوم 6 مايو، تم إجلاء 518 شخصا، بينهم 67 طفلا من ماريوبول إلى بيزيمينويه، بمنطقة نوفوازوفسكي".وأوضح المقر، بأنه منذ 5 مارس/ آذار، تم إجلاء 28336 شخصا إلى بيزيمينويه.يذكر أن مدينة ماريوبول التي يبلغ عدد سكانها حوالي 450 ألف نسمة، كانت لدى إعلان جمهورية دونيتسك الشعبية في عام 2014، ثاني أكبر مدينة في الجمهورية بعد مدينة دونيتسك. ومع ذلك، تمكن الجيش الأوكراني في يونيو/حزيران من ذلك العام، من استعادة السيطرة على ماريوبول، وأصبحت ضواحيها الشرقية واحدة من أكثر أماكن النزاع سخونة في أوكرانيا.وفي 7 مارس عام 2022 ، بعد 12 يومًا من بدء العملية الروسية الخاصة لنزع السلاح في أوكرانيا، أعلن نائب قائد كتيبة "فوستوك"، ألكسندر سيميونوف، أن المدينة قد تم تطويقها، وأن تطهير مناطقها قد بدأ.ثم أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، يوم 16 أبريل/نسيان الماضي، أن أراضي المدينة بأكملها قد تم تطهيرها من الجيش الأوكراني والمرتزقة الأجانب والنازيين الجدد من فوج "آزوف". وتم فرض الحصار على بقايا تجمع القوات الأوكرانية في مؤسسة "آزوفستال" الصناعية إلا أنهم يرفضون الاستسلام.وأعلن وزير الدفاع الروسي، يوم 21 أبريل، تحرير مدينة ماريوبول بإقليم دونباس، التي وصفها بأنها "عاصمة كتيبة آزوف" الأوكرانية للنازيين الجدد؛ مشيرا إلى أن المسلحين حوصروا في منطقة مصنع "آزوفستال".ووجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بضرورة إحكام الطوق على منطقة "آزوفستال" الصناعية، وعدم الإقدام على اقتحام المكان، للحفاظ على حياة العسكريين الروس.وتواصل القوات الروسية وقوات الدفاع الشعبي في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تحرير أراضي دونباس، ضمن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، الهادفة إلى حماية السكان من بطش القوات الأوكرانية والمجموعات القومية المتشددة.

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