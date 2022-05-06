https://arabic.sputniknews.com/20220506/إسرائيل-تنشر-أسماء-وصور-المشتبهين-بتنفيذ-عملية-إلعاد-وقتلاها-1061901252.html
إسرائيل تنشر أسماء وصور المشتبهين بتنفيذ عملية "إلعاد" وقتلاها
إسرائيل تنشر أسماء وصور المشتبهين بتنفيذ عملية "إلعاد" وقتلاها
سمحت الشرطة الإسرائيلية بنشر أسماء وصور المشتبهين بتنفيذ عملية الطعن في بلدة إلعاد، شرقي تل أبيب، مساء أمس الخميس. 06.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-06T08:17+0000
2022-05-06T08:17+0000
2022-05-06T08:17+0000
إسرائيل
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وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، أن المشتبه فيهما، هما صبحي عماد أبو شقير (20 عاما) وأسعد يوسف الرفاعي (19 عاما)، وهما من قرية رمانة التابعة لمحافظة جنين، الواقعة شمالي الضفة الغربية.وأفادت الإذاعة العبرية بأن أبو شقير والرفاعي مقيمان بشكل غير قانوني، حيث دخلا إسرائيل بعد اختراقهما خط التماس، وبأنهما دون خلفية أمنية سابقة، ولم يتورطا في أعمال "إرهابية" ولا ينتميان إلى أي منظمة "إرهابية".وفي السياق ذاته، نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أسماء قتلى العملية نفسها، وهم يوناثان حبقوق (44 عاما) وأورن بن يفتاح (35 عاما) وبوعاز جول (49 عاما).وقتل 3 إسرائيليين وأصيب آخرون في هجوم مسلح بمدينة إلعاد شرقي تل أبيب، مساء الخميس، حسبما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية.وقالت نجمة داود الحمراء، منظمة الإسعاف الطبي في إسرائيل، إن شخصا رابعا أصيب في الهجوم حالته حرجة.ووفقا للشرطة الإسرائيلية، فقد نفذ الهجوم شخصان، أحدهما استخدم سلاحا ناريا والآخر بلطة.
إسرائيل
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي
إسرائيل تنشر أسماء وصور المشتبهين بتنفيذ عملية "إلعاد" وقتلاها
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سمحت الشرطة الإسرائيلية بنشر أسماء وصور المشتبهين بتنفيذ عملية الطعن في بلدة إلعاد، شرقي تل أبيب، مساء أمس الخميس.
وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، أن المشتبه فيهما، هما صبحي عماد أبو شقير (20 عاما) وأسعد يوسف الرفاعي (19 عاما)، وهما من قرية رمانة التابعة لمحافظة جنين، الواقعة شمالي الضفة الغربية.
وأفادت الإذاعة العبرية بأن أبو شقير والرفاعي مقيمان بشكل غير قانوني، حيث دخلا إسرائيل بعد اختراقهما خط التماس، وبأنهما دون خلفية أمنية سابقة، ولم يتورطا في أعمال "إرهابية" ولا ينتميان إلى أي منظمة "إرهابية".
وفي السياق ذاته، نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أسماء قتلى العملية نفسها، وهم يوناثان حبقوق (44 عاما) وأورن بن يفتاح (35 عاما) وبوعاز جول (49 عاما).
وقتل 3 إسرائيليين وأصيب آخرون في هجوم مسلح
بمدينة إلعاد شرقي تل أبيب، مساء الخميس، حسبما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية.
وقالت نجمة داود الحمراء، منظمة الإسعاف الطبي في إسرائيل، إن شخصا رابعا أصيب في الهجوم حالته حرجة.
ووفقا للشرطة الإسرائيلية، فقد نفذ الهجوم شخصان
، أحدهما استخدم سلاحا ناريا والآخر بلطة.