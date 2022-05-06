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https://arabic.sputniknews.com/20220506/إعلام-ألمانيا-تزود-أوكرانيا-بـ7-مدافع-هاوتزر-قيد-الإصلاح-1061907199.html
إعلام: ألمانيا تزود أوكرانيا بـ7 مدافع هاوتزر "قيد الإصلاح"
إعلام: ألمانيا تزود أوكرانيا بـ7 مدافع هاوتزر "قيد الإصلاح"
أكدت وزيرة الدفاع الألمانية، كريستين لامبرخت، أن بلادها ستزود أوكرانيا بسبعة مدافع "هاوتزر" من طراز "بي زد إتش 2000". 06.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-06T10:03+0000
2022-05-06T10:03+0000
رصد عسكري
أخبار أوكرانيا
روسيا
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وصرحت الوزيرة بذلك خلال زيارتها لسلوفاكيا، وفقًا لتقارير صحيفة "شبيغل"، ووفقًا لها، لن يؤثر هذا القرار على القدرة الدفاعية للبوندسفير (الجيش الأماني)، حيث لن يتم أخذ مدافع الهاوتزر من الترسانة النشطة، ولكن من بين تلك التي كانت قيد الإصلاح.وأشارت الوزيرة أيضًا إلى أن البوندسفير سيوفر تدريبًا للجيش الأوكراني حول كيفية استخدام مدافع الهاوتزر، في الأسبوع المقبل، وسيتم تدريب 20 جنديًا، ويستغرق التدريب حوالي 40 يومًا، مع احتمالية إتمامه بشكل أسرع.وصرح مسؤول كبير في البنتاغون، في 2 مايو/أيار للصحفيين بأن الولايات المتحدة سلمت 80% من مدافع الهاوتزر الأمريكية المخصصة لها إلى القوات الأوكرانية، ودرّبت ما لا يقل عن 170 جنديًا للتعامل معها.وأضاف المسؤول الأمريكي: "أستطيع أن أؤكد أن 80% من مدافع الهاوتزر (M177) قد تم تسليمها إلى الأوكرانيين"، مضيفًا أن 70 من أصل 90 مدفعًا كانت قد دخلت الخدمة.وأشار المسؤول إلى أن "الأوكرانيين تسلموا نصف قذائف الهاوتزر التي يبلغ عددها 140 ألفًا من عيار 155 ملم".
https://arabic.sputniknews.com/20220506/وزير-الداخلية-الصربي-يحذر-من-اتحاد-مجرمين-شكله-اللاجئون-الأوكران-1061904892.html
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رصد عسكري, أخبار أوكرانيا, روسيا

إعلام: ألمانيا تزود أوكرانيا بـ7 مدافع هاوتزر "قيد الإصلاح"

10:03 GMT 06.05.2022
© Sputnik . Vitaliy Timkiv / الذهاب إلى بنك الصورمدافع هاوتزر "مستا-بي"
مدافع هاوتزر مستا-بي - سبوتنيك عربي, 1920, 06.05.2022
© Sputnik . Vitaliy Timkiv
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أكدت وزيرة الدفاع الألمانية، كريستين لامبرخت، أن بلادها ستزود أوكرانيا بسبعة مدافع "هاوتزر" من طراز "بي زد إتش 2000".
وصرحت الوزيرة بذلك خلال زيارتها لسلوفاكيا، وفقًا لتقارير صحيفة "شبيغل"، ووفقًا لها، لن يؤثر هذا القرار على القدرة الدفاعية للبوندسفير (الجيش الأماني)، حيث لن يتم أخذ مدافع الهاوتزر من الترسانة النشطة، ولكن من بين تلك التي كانت قيد الإصلاح.
وأشارت الوزيرة أيضًا إلى أن البوندسفير سيوفر تدريبًا للجيش الأوكراني حول كيفية استخدام مدافع الهاوتزر، في الأسبوع المقبل، وسيتم تدريب 20 جنديًا، ويستغرق التدريب حوالي 40 يومًا، مع احتمالية إتمامه بشكل أسرع.
علم صربيا - سبوتنيك عربي, 1920, 06.05.2022
وزير الداخلية الصربي يحذر من "اتحاد مجرمين" شكله اللاجئون الأوكران
09:17 GMT
وصرح مسؤول كبير في البنتاغون، في 2 مايو/أيار للصحفيين بأن الولايات المتحدة سلمت 80% من مدافع الهاوتزر الأمريكية المخصصة لها إلى القوات الأوكرانية، ودرّبت ما لا يقل عن 170 جنديًا للتعامل معها.
وأضاف المسؤول الأمريكي: "أستطيع أن أؤكد أن 80% من مدافع الهاوتزر (M177) قد تم تسليمها إلى الأوكرانيين"، مضيفًا أن 70 من أصل 90 مدفعًا كانت قد دخلت الخدمة.
وأشار المسؤول إلى أن "الأوكرانيين تسلموا نصف قذائف الهاوتزر التي يبلغ عددها 140 ألفًا من عيار 155 ملم".
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