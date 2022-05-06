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https://arabic.sputniknews.com/20220506/إعلام-إسرائيل-تعتزم-بناء-4000-وحدة-استيطانية-في-الضفة-1061922187.html
إعلام: إسرائيل تعتزم بناء 4000 وحدة استيطانية في الضفة
إعلام: إسرائيل تعتزم بناء 4000 وحدة استيطانية في الضفة
أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الجمعة، بأن السلطات الإسرائيلية تعتزم بناء 4000 وحدة استيطانية في الضفة الغربية. 06.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-06T13:32+0000
2022-05-06T13:32+0000
إسرائيل
مستوطنة
العالم العربي
أخبار الضفة
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وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، أنه من المقرر أن يصادق وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، خلال الأسبوع المقبل، على بناء حوالي 4000 وحدة استيطانية في الضفة الغربية.وأكدت الإذاعة العبرية أن السلطات الإسرائيلية يفترض أن تصادق الأسبوع المقبل على بناء 3988 وحدة استيطانية في الضفة، مشيرة إلى أن الإدارة الأمريكية بزعامة الرئيس جو بايدن، طالبت إسرائيل بتقليص عدد الوحدات السكنية، لتصبح حوالي 3988.ولفتت الإذاعة إلى أن الإدارة الأمريكية لم تكن موافقة أو على الأقل متحمسة، على بناء إسرائيل لوحدات استيطانية جديدة، ولكنها تفهمت الأمر في النهاية من خلال اتصالات مكثفة بين الطرفين الإسرائيلي والأمريكي.
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إسرائيل, مستوطنة, العالم العربي, أخبار الضفة

إعلام: إسرائيل تعتزم بناء 4000 وحدة استيطانية في الضفة

13:32 GMT 06.05.2022
© AP Photo / Brennan Linsleyعلم إسرائيلي يرفرف بالقرب من الفناء الأمامي لأحد المنازل على حافة مستوطنة ريحليم بالقرب من مدينة نابلس بالضفة الغربية
علم إسرائيلي يرفرف بالقرب من الفناء الأمامي لأحد المنازل على حافة مستوطنة ريحليم بالقرب من مدينة نابلس بالضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.05.2022
© AP Photo / Brennan Linsley
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أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الجمعة، بأن السلطات الإسرائيلية تعتزم بناء 4000 وحدة استيطانية في الضفة الغربية.
وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، أنه من المقرر أن يصادق وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، خلال الأسبوع المقبل، على بناء حوالي 4000 وحدة استيطانية في الضفة الغربية.
وأكدت الإذاعة العبرية أن السلطات الإسرائيلية يفترض أن تصادق الأسبوع المقبل على بناء 3988 وحدة استيطانية في الضفة، مشيرة إلى أن الإدارة الأمريكية بزعامة الرئيس جو بايدن، طالبت إسرائيل بتقليص عدد الوحدات السكنية، لتصبح حوالي 3988.
ولفتت الإذاعة إلى أن الإدارة الأمريكية لم تكن موافقة أو على الأقل متحمسة، على بناء إسرائيل لوحدات استيطانية جديدة، ولكنها تفهمت الأمر في النهاية من خلال اتصالات مكثفة بين الطرفين الإسرائيلي والأمريكي.
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