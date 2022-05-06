https://arabic.sputniknews.com/20220506/إعلام-الرئيس-الأذربيجاني-يحضر-افتتاح-مطار-ريزي-آرتفين-في-تركيا-1061898686.html
إعلام: الرئيس الأذربيجاني يحضر افتتاح مطار "ريزي آرتفين" في تركيا
إعلام: الرئيس الأذربيجاني يحضر افتتاح مطار "ريزي آرتفين" في تركيا
يصل الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، إلى تركيا يوم 14 مايو/أيار، ويشارك في افتتاح مطار "ريزي آرتفين"، وفق ما أفادت به وكالة "الأناضول" اليوم الجمعة. 06.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-06T07:24+0000
2022-05-06T07:24+0000
2022-05-06T07:24+0000
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وأضافت الوكالة أنه "في 14 مايو الجاري، سيتم افتتاح المدرج الثاني لتركيا في مطار ريزي آرتفين بمشاركة الرئيس أردوغان والرئيس الاذربيجاني علييف. وستهبط طائراتا أردوغان وعلييف في المطار للمرة الأولى".من المخطط أن يخدم مطار "ريزي آرتفين" حوالي 3 ملايين مسافر سنويًا. تعكس زخرفة المدخل المصممة على شكل أوراق الشاي وبرج مراقبة الحركة الجوية المصمم على شكل فنجان الشاي، الهندسة المعمارية المحلية للمطار.يبلغ طول المدارج 3 آلاف متر وعرضها 45 مترا.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تركيا اليوم, العالم
إعلام: الرئيس الأذربيجاني يحضر افتتاح مطار "ريزي آرتفين" في تركيا
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يصل الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، إلى تركيا يوم 14 مايو/أيار، ويشارك في افتتاح مطار "ريزي آرتفين"، وفق ما أفادت به وكالة "الأناضول" اليوم الجمعة.
من المخطط أن يخدم مطار "ريزي آرتفين" حوالي 3 ملايين مسافر سنويًا. تعكس زخرفة المدخل المصممة على شكل أوراق الشاي وبرج مراقبة الحركة الجوية المصمم على شكل فنجان الشاي، الهندسة المعمارية المحلية للمطار.
يبلغ طول المدارج 3 آلاف متر وعرضها 45 مترا.