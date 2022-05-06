https://arabic.sputniknews.com/20220506/إعلام-دول-مجموعة-السبع-ستناقش-فرض-عقوبات-جديدة-على-روسيا-1061925675.html
إعلام: دول مجموعة السبع ستناقش فرض عقوبات جديدة على روسيا
إعلام: دول مجموعة السبع ستناقش فرض عقوبات جديدة على روسيا
أفادت وكالة "بلومبيرغ" نقلا عن مصادرها أن دول مجموعة السبع ستناقش فرض عقوبات جديدة محتملة ضد روسيا في 8 مايو/أيار. 06.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-06T14:58+0000
2022-05-06T14:58+0000
2022-05-06T14:58+0000
العالم
روسيا
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وتقول "بلومبيرغ": إن "هذه المناقشة ستساعد في تنسيق الإجراءات الجديدة وربما الانتهاء منها".ووفقا لها: "تمت دعوة فلاديمير زيلينسكي للمشاركة في الاجتماع".وفرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا، استهدفت القطاع المالي والاقتصادي في البلاد، في محاولة لوقف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، والتي بدأت في 24 شباط/فبراير الماضي.وحدد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق، مهام تلك العملية والتي تتمثل في القضاء على عسكرية أوكرانيا والتوجهات النازية في هذا البلد، وحماية مواطني جمهوريتي لوهانسك ودونيتسك الشعبيتين، من القصف والهجمات المستمرة من جانب القوات الأوكرانية.
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2022
سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, روسيا
إعلام: دول مجموعة السبع ستناقش فرض عقوبات جديدة على روسيا
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أفادت وكالة "بلومبيرغ" نقلا عن مصادرها أن دول مجموعة السبع ستناقش فرض عقوبات جديدة محتملة ضد روسيا في 8 مايو/أيار.
وتقول "بلومبيرغ": إن "هذه المناقشة ستساعد في تنسيق الإجراءات الجديدة وربما الانتهاء منها".
ووفقا لها: "تمت دعوة فلاديمير زيلينسكي للمشاركة في الاجتماع".
وفرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا، استهدفت القطاع المالي والاقتصادي في البلاد، في محاولة لوقف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، والتي بدأت في 24 شباط/فبراير الماضي.
وحدد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق، مهام تلك العملية والتي تتمثل في القضاء على عسكرية أوكرانيا والتوجهات النازية في هذا البلد، وحماية مواطني جمهوريتي لوهانسك ودونيتسك الشعبيتين، من القصف والهجمات المستمرة من جانب القوات الأوكرانية.