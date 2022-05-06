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https://arabic.sputniknews.com/20220506/إعلام-دول-مجموعة-السبع-ستناقش-فرض-عقوبات-جديدة-على-روسيا-1061925675.html
إعلام: دول مجموعة السبع ستناقش فرض عقوبات جديدة على روسيا
إعلام: دول مجموعة السبع ستناقش فرض عقوبات جديدة على روسيا
أفادت وكالة "بلومبيرغ" نقلا عن مصادرها أن دول مجموعة السبع ستناقش فرض عقوبات جديدة محتملة ضد روسيا في 8 مايو/أيار. 06.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-06T14:58+0000
2022-05-06T14:58+0000
العالم
روسيا
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وتقول "بلومبيرغ": إن "هذه المناقشة ستساعد في تنسيق الإجراءات الجديدة وربما الانتهاء منها".ووفقا لها: "تمت دعوة فلاديمير زيلينسكي للمشاركة في الاجتماع".وفرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا، استهدفت القطاع المالي والاقتصادي في البلاد، في محاولة لوقف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، والتي بدأت في 24 شباط/فبراير الماضي.وحدد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق، مهام تلك العملية والتي تتمثل في القضاء على عسكرية أوكرانيا والتوجهات النازية في هذا البلد، وحماية مواطني جمهوريتي لوهانسك ودونيتسك الشعبيتين، من القصف والهجمات المستمرة من جانب القوات الأوكرانية.
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العالم, روسيا

إعلام: دول مجموعة السبع ستناقش فرض عقوبات جديدة على روسيا

14:58 GMT 06.05.2022
© AP Photo / Phil Noble / Pool11 يونيو/ حزيران 2021 - قادة مجموعة السبع "G7" يستعدون لالتقاط صورة جماعية في اجتماع مجموعة السبع في فندق كاربيس باي في خليج كاربيس، سانت آيفز، كورنوال، إنجلترا
11 يونيو/ حزيران 2021 - قادة مجموعة السبع G7 يستعدون لالتقاط صورة جماعية في اجتماع مجموعة السبع في فندق كاربيس باي في خليج كاربيس، سانت آيفز، كورنوال، إنجلترا - سبوتنيك عربي, 1920, 06.05.2022
© AP Photo / Phil Noble / Pool
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أفادت وكالة "بلومبيرغ" نقلا عن مصادرها أن دول مجموعة السبع ستناقش فرض عقوبات جديدة محتملة ضد روسيا في 8 مايو/أيار.
وتقول "بلومبيرغ": إن "هذه المناقشة ستساعد في تنسيق الإجراءات الجديدة وربما الانتهاء منها".
ووفقا لها: "تمت دعوة فلاديمير زيلينسكي للمشاركة في الاجتماع".
وفرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا، استهدفت القطاع المالي والاقتصادي في البلاد، في محاولة لوقف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، والتي بدأت في 24 شباط/فبراير الماضي.

وحدد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق، مهام تلك العملية والتي تتمثل في القضاء على عسكرية أوكرانيا والتوجهات النازية في هذا البلد، وحماية مواطني جمهوريتي لوهانسك ودونيتسك الشعبيتين، من القصف والهجمات المستمرة من جانب القوات الأوكرانية.
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