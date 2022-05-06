https://arabic.sputniknews.com/20220506/إعلام-دوي-انفجار-على-متن-سفينة-في-إسطنبول-1061901780.html
إعلام: دوي انفجار على متن سفينة في إسطنبول
إعلام: دوي انفجار على متن سفينة في إسطنبول
ذكرت صحيفة "صباح" التركية أن الانفجار وقع على متن سفينة في إسطنبول وأن هناك ضحايا. 06.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-06T08:14+0000
2022-05-06T08:14+0000
2022-05-06T08:18+0000
أخبار تركيا اليوم
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وكتبت الصحيفة: "وقع انفجار على متن سفينة في حوض بناء السفن في منطقة توزلا في إسطنبول. وبحسب معطيات أولية، أصيب خمسة عمال".من الواضح أن سبب الانفجار قد يكون تسرب غاز.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تركيا اليوم
إعلام: دوي انفجار على متن سفينة في إسطنبول
08:14 GMT 06.05.2022 (تم التحديث: 08:18 GMT 06.05.2022) تابعنا عبر
ذكرت صحيفة "صباح" التركية أن الانفجار وقع على متن سفينة في إسطنبول وأن هناك ضحايا.
من الواضح أن سبب الانفجار قد يكون تسرب غاز.