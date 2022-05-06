https://arabic.sputniknews.com/20220506/إعلام-عبري-بابا-الفاتيكان-يلغي-فعليا-زيارته-لإسرائيل-1061931334.html

إعلام عبري: بابا الفاتيكان يلغي فعليا زيارته لإسرائيل

إعلام عبري: بابا الفاتيكان يلغي فعليا زيارته لإسرائيل

قالت صحيفة عبرية، مساء اليوم الجمعة، إن بابا الفاتيكان فرانسيس، ألغى زيارة كانت مقررة له إلى إسرائيل في 15 يونيو/حزيران المقبل. 06.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-06T18:05+0000

2022-05-06T18:05+0000

2022-05-06T18:05+0000

البابا فرنسيس بابا الفاتيكان

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

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وأضافت صحيفة "إسرائيل اليوم" نقلا عن مصادر سياسية إسرائيلية أن الزيارة التي خطط لها في إطار جولة بالشرق الأوسطـ، تم إلغاؤها بالفعل، على خلفية الهجمات التي تشهدها إسرائيل، دون توضيح إضافي.وتابعت الصحيفة: "أبلغ مكتب بابا الفاتيكان، الليلة الماضية الدول المختلفة أن الجولة لن تتم بسبب مشكلة صحية في ساقه. لكن مصدرا سياسيا قال إنه يبدو أن موجة الإرهاب كان لها تأثير على قرار الفاتيكان عدم زيارة إسرائيل في هذه المرحلة".كان من المقرر أن يصل البابا فرانسيس إلى إسرائيل في إطار جولة إلى الشرق الأوسط تشمل أيضا كلا من لبنان والأردن.في 3 أبريل/نيسان الماضي، في مؤتمر صحفي مرتجل عقده على متن طائرته، تناول البابا البالغ من العمر 85 عاما المشاكل الصحية التي يعاني منها، قائلا: "أعاني من مشكلة في الركبة تجعل المشي صعبا بالنسبة لي. الأمر مزعج، لكن الحالة تتحسن. منذ أسبوع لم أستطع المشي على الإطلاق. الآن يمكنني فعل ذلك".خلال زيارة البابا الأخيرة لمالطا في أوائل أبريل الماضي، بُذلت جهود لإعداد مساره حتى لا يضطر إلى صعود أي درج، ومن بين أمور أخرى، تم تركيب "مصاعد" في أماكن مختلفة.قبل ذلك، تم إلغاء زيارة كانت مقررة للبابا إلى فلورنسا وسط إيطاليا.وفي يوليو/تموز من العام الماضي، دخل البابا المستشفى لمدة 11 يوما في روما، حيث خضع لجراحة في القولون.

https://arabic.sputniknews.com/20220505/بابا-الفاتيكان-يظهر-على-كرسي-متحرك-1061873371.html

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البابا فرنسيس بابا الفاتيكان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم