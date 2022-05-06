https://arabic.sputniknews.com/20220506/إعلام-قطر-أعلى-دولة-خليجية-في-نسبة-الشفاء-من-كورونا-1061915725.html
إعلام: قطر أعلى دولة خليجية في نسبة الشفاء من كورونا
إعلام: قطر أعلى دولة خليجية في نسبة الشفاء من كورونا
كشف مركز الإحصاء الخليجي، اليوم الجمعة، عن عدد لقاحات كورونا المعطاة في دول مجلس التعاون الخليجي ونسب الشفاء من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في دول المجلس. 06.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-06T11:27+0000
2022-05-06T11:27+0000
2022-05-06T11:27+0000
فيروس كورونا
قطر
السعودية
أخبار العالم العربي
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ونشر المركز تغريدة في "تويتر"، مساء اليوم الجمعة، أكد خلالها أن عدد لقاحات كورونا المعطاة في دول مجلس التعاون، قد تجاوزت 114337559 مليون جرعة، وأن نسبة التعافي من الفيروس في السعودية بلغت 98.4%، وأن المملكة في تصاعد بشأن حالة التعافي.وذكر المركز أن إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في دول الخليج بلغ 3610336 إصابة، وإجمالي حالات التعافي بلغ 3567470 حالة، وإجمالي حالات الوفاة بلغ 20365 حالة.وبلغت نسبة الشفاء من فيروس كورونا في سلطنة عمان 98.7 %، وهي في تصاعد عن الأيام الأخيرة، والإمارات 98.2 %، والكويت 99.5 %، والبحرين بنسبة 99.2 %، إلا أن قطر قد سجلت أعلى نسبة شفاء أو تعاف من فيروس كورونا، حيث سجلت 99.7 %، وهي في تصاعد كبير أيضا.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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فيروس كورونا, قطر, السعودية, أخبار العالم العربي
إعلام: قطر أعلى دولة خليجية في نسبة الشفاء من كورونا
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كشف مركز الإحصاء الخليجي، اليوم الجمعة، عن عدد لقاحات كورونا المعطاة في دول مجلس التعاون الخليجي ونسب الشفاء من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في دول المجلس.
ونشر المركز
تغريدة في "تويتر"، مساء اليوم الجمعة، أكد خلالها أن عدد لقاحات كورونا المعطاة في دول مجلس التعاون، قد تجاوزت 114337559 مليون جرعة، وأن نسبة التعافي من الفيروس في السعودية بلغت 98.4%، وأن المملكة في تصاعد بشأن حالة التعافي.
وذكر المركز أن إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في دول الخليج
بلغ 3610336 إصابة، وإجمالي حالات التعافي بلغ 3567470 حالة، وإجمالي حالات الوفاة بلغ 20365 حالة.
وبلغت نسبة الشفاء من فيروس كورونا
في سلطنة عمان 98.7 %، وهي في تصاعد عن الأيام الأخيرة، والإمارات 98.2 %، والكويت 99.5 %، والبحرين بنسبة 99.2 %، إلا أن قطر قد سجلت أعلى نسبة شفاء أو تعاف من فيروس كورونا، حيث سجلت 99.7 %، وهي في تصاعد كبير أيضا.