https://arabic.sputniknews.com/20220506/إيران-وسوريا-تسجلان-أعلى-نسبة-اقتراع-في-المرحلة-الأولى-للانتخابات-البرلمانية-اللبنانية-فيديو-1061936247.html

إيران وسوريا تسجلان أعلى نسبة اقتراع في المرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية اللبنانية.. فيديو

إيران وسوريا تسجلان أعلى نسبة اقتراع في المرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية اللبنانية.. فيديو

اختتمت الانتخابات البرلمانية اللبنانية مرحلتها الأولى، اليوم الجمعة، عبر اكتمال عملية اقتراع اللبنانيين المغتربين في البلدان العربية والإسلامية. 06.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-06T22:30+0000

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أخبار لبنان

الانتخابات البرلمانبة

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وفي ختام اليوم الأول، عقد وزير الخارجية والمغتربين السفير عبد الله بو حبيب مؤتمرا صحافيا إثر إقفال صناديق الاقتراع للمغتربين اللبنانيين في تسع دول عربية بالإضافة إلى إيران، أعلن من خلاله النتائج التقريبية لليوم الأول، وقال "نسبة الاقتراع في كل الدول حوالي 59% وفي العام 2018 كانت 56%، اليوم عدد المقترعين أكبر من الانتخابات الماضية، لدينا 30930 مسجل صوت منهم 18225، في المرة الماضية صوت 48000 اليوم هناك 18225 وذلك فقط في عشر دول".وأشار إلى أن "أكبر نسبة اقتراع كانت في سوريا، حيث هناك 1018 مسجلا، اقترع منهم نحو 84 % وثم طهران 74 % ثم قطر 66 % يليها الكويت 65%، الأردن 60 %، البحرين 66 %، السعودية في الرياض وجدة 49 %، عمان 66 %، بغداد 48 %، وأخيرا مصر 42 % في القاهرة والإسكندرية 50 %.وأوضح بو حبيب، أن "سفير لبنان في طهران سيقوم بجلب صناديق الاقتراع إلى بيروت، وهو سيصل الساعة 8 من صباح الغد، على أن يقوم بتسليم الصناديق لقوى الأمن الداخلي، ومن ثم نقلهم إلى مصرف لبنان".وأشار إلى أن "مهمة وزارة الخارجية ستنتهي في المطار، لأن الانتخابات هي من صلاحيات وزارة الداخلية".وأكد بوحبيب أنهم "أقفلوا صناديق الاقتراع مع بعض مندوبي اللوائح بالشمع الأحمر، وفي داخل تلك الصناديق هناك أجهزة تعقب".وقال المراقب في""الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات" - (لادي) كريستوف كيروز لـ"سبوتنيك"، إن "المراقبين تواجدوا في غرفة العمليات منذ الصباح، ولم يكن هنالك مخالفات صارخة، ولكن سجلت 5 مخالفات أبرزها وجود دعايات انتخابية كانت موجودة في جدة عبر خيمة للحزب التقدمي الاشتراكي، تواصلنا مع وزارة الخارجية فيما يخص هذه المخالفة والاستجابة كانت سريعة لحلحلة الأمور.وأضاف، سجل أيضا وجود أعلام حزبية بمحيط مركز الاقتراع في الرياض، أما أبرز المخالفات فهي تصوير أوراق الاقتراع داخل العازل وهو ما يشكل خرق لسرية الاقتراع.

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أخبار لبنان, الانتخابات البرلمانبة