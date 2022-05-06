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https://arabic.sputniknews.com/20220506/إيلون-ماسك-يكشف-عن-4-مجالات-سيركز-تويتر-عليها-بقوة-في-حال-استحواذه-عليه-1061929586.html
إيلون ماسك يكشف عن 4 مجالات سيركز "تويتر" عليها بقوة في حال استحواذه عليه
إيلون ماسك يكشف عن 4 مجالات سيركز "تويتر" عليها بقوة في حال استحواذه عليه
كشف الملياردير، إيلون ماسك، عن مجالات ستركز عليها شركة "تويتر" بشكل كبير، في حال اكتمال ‏عملية استحواذه عليها.‏ 06.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-06T17:23+0000
2022-05-06T17:23+0000
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وكتب ماسك في تغريدة له، اليوم الجمعة، أنه "إذا اكتمل الاستحواذ على "تويتر"، فستركز الشركة بشكل كبير على هندسة البرمجيات، والتصميم، وتقنية المعلومات، وأجهزة الخادم".وتابع ماسك في تغريدة أخرى له: "أعتقد بقوة أن جميع المديرين في المجال الفني يجب أن يكونوا ممتازين من الناحية الفنية، و يجب على المديرين في البرمجيات كتابة برامج رائعة، أو أن الأمر أشبه بكونك قائد سلاح فرسان لا يستطيع ركوب الخيل!".وأثارت تغريدات إيلون ماسك تفاعلا واسعا من جانب متابعيه على "تويتر"، البالغ عددهم 91 مليون، وطلب أحدهدم منه إعادة التصميم القديم لـ"تويتر" بدلا من الحالي، ليرد عليه ماسك إن "هناك الكثير لبذله من أجل التصميم، وكل "بيكسل" واحد مهم، إنها مشكلة صعبة".وجاءت تصريحات إيلون ماسك ردا على تقرير أرفقه مع تغريدته، يتناول أنباء حول أن استحواذه على "تويتر" سيؤثر على قدرة الشركة على الاحتفاظ بالموظفين الحاليين وتعيين موظفين جدد.كما أشار التقرير إلى أن ماسك استخف بموظفي "تويتر" الحاليين، مثل فيجايا جاد، وهي كبيرة محاميي الشركة التي تحظى باحترام كبير، وأنقذت الشركة من العديد من الأفخاخ السياسية، بما في ذلك قرار حظر حساب الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب.وكان إيلون ماسك جمع 7.1 مليار ‏دولار إضافية لدعم استحواذه على موقع "تويتر" للتغريدات، من بينها 1.9 مليار دولار من الأمير السعودي، الوليد بن طلال‏.
https://arabic.sputniknews.com/20220429/خطط-إيلون-ماسك-بشأن-تويتر-بعد-استحواذه-عليه-تسريح-الموظفين-والدفع-مقابل-التغريدات-1061739422.html
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تويتر, إيلون ماسك, مجتمع, منوعات

إيلون ماسك يكشف عن 4 مجالات سيركز "تويتر" عليها بقوة في حال استحواذه عليه

17:23 GMT 06.05.2022
© AP Photo / Susan Walshإيلون ماسك
إيلون ماسك - سبوتنيك عربي, 1920, 06.05.2022
إيلون ماسك
© AP Photo / Susan Walsh
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كشف الملياردير، إيلون ماسك، عن مجالات ستركز عليها شركة "تويتر" بشكل كبير، في حال اكتمال ‏عملية استحواذه عليها.‏
وكتب ماسك في تغريدة له، اليوم الجمعة، أنه "إذا اكتمل الاستحواذ على "تويتر"، فستركز الشركة بشكل كبير على هندسة البرمجيات، والتصميم، وتقنية المعلومات، وأجهزة الخادم".
وتابع ماسك في تغريدة أخرى له: "أعتقد بقوة أن جميع المديرين في المجال الفني يجب أن يكونوا ممتازين من الناحية الفنية، و يجب على المديرين في البرمجيات كتابة برامج رائعة، أو أن الأمر أشبه بكونك قائد سلاح فرسان لا يستطيع ركوب الخيل!".
وأثارت تغريدات إيلون ماسك تفاعلا واسعا من جانب متابعيه على "تويتر"، البالغ عددهم 91 مليون، وطلب أحدهدم منه إعادة التصميم القديم لـ"تويتر" بدلا من الحالي، ليرد عليه ماسك إن "هناك الكثير لبذله من أجل التصميم، وكل "بيكسل" واحد مهم، إنها مشكلة صعبة".
الملياردير، إيلون ماسك - سبوتنيك عربي, 1920, 29.04.2022
خطط إيلون ماسك بشأن "تويتر" بعد استحواذه عليه... تسريح الموظفين والدفع مقابل التغريدات
29 أبريل, 14:27 GMT
وجاءت تصريحات إيلون ماسك ردا على تقرير أرفقه مع تغريدته، يتناول أنباء حول أن استحواذه على "تويتر" سيؤثر على قدرة الشركة على الاحتفاظ بالموظفين الحاليين وتعيين موظفين جدد.
كما أشار التقرير إلى أن ماسك استخف بموظفي "تويتر" الحاليين، مثل فيجايا جاد، وهي كبيرة محاميي الشركة التي تحظى باحترام كبير، وأنقذت الشركة من العديد من الأفخاخ السياسية، بما في ذلك قرار حظر حساب الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب.
وكان إيلون ماسك جمع 7.1 مليار ‏دولار إضافية لدعم استحواذه على موقع "تويتر" للتغريدات، من بينها 1.9 مليار دولار من الأمير السعودي، الوليد بن طلال‏.
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