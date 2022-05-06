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https://arabic.sputniknews.com/20220506/اجتماع-روسي-سوري-في-موسكو-لمناقشة-الوضع-في-سوريا-واجتماعات-أستانا-1061910103.html
اجتماع روسي سوري في موسكو لمناقشة الوضع في سوريا واجتماعات أستانا
اجتماع روسي سوري في موسكو لمناقشة الوضع في سوريا واجتماعات أستانا
استقبل الممثل الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط وأفريقيا نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف، السفير السوري في موسكو رياض حداد، وناقشا الوضع السوري واجتماعات... 06.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-06T11:02+0000
2022-05-06T11:02+0000
روسيا
العالم العربي
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ووفقا لبيان وزارة الخارجية الروسية: خلال المحادثة، تمت مناقشة تطورات الوضع في سوريا وما حولها مع التركيز على مهام تعزيز تسوية شاملة في سوريا، بما في ذلك اجتماعات "صيغة أستانا".بحسب البيان: تم النظر في بعض قضايا الساعة الخاصة بالتعاون الروسي السوري متعدد الأوجه، بما في ذلك جدول الاتصالات الثنائية.وقال بوغدانوف حول الاجتماع المقبل: "نعم، آمل أن يعقد الاجتماع القادم بشأن سوريا بصيغة أستانا في نور سلطان قريبًا. ومن المقرر مبدئيًا عقده في منتصف يونيو. آمل أن يتم كل شيء".وأضاف: "لقد ناقشنا هذا بالفعل مع الشركاء - الضامنين لعملية أستانا - إيران وتركيا، بالإضافة إلى الوفدين السوريين - الحكومة والمعارضة".انعقد الاجتماع الدولي السابق حول سوريا بصيغة أستانا في الفترة من 21 إلى 22 ديسمبر/كانون الأول 2021 في نور سلطان.
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روسيا, العالم العربي

اجتماع روسي سوري في موسكو لمناقشة الوضع في سوريا واجتماعات أستانا

11:02 GMT 06.05.2022
© Sputnik . Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation / الذهاب إلى بنك الصورنائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف يلتقي مع رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري في موسكو، روسيا 16 أبريل 2021
نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف يلتقي مع رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري في موسكو، روسيا 16 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.05.2022
© Sputnik . Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation
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استقبل الممثل الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط وأفريقيا نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف، السفير السوري في موسكو رياض حداد، وناقشا الوضع السوري واجتماعات أستانا.
ووفقا لبيان وزارة الخارجية الروسية: خلال المحادثة، تمت مناقشة تطورات الوضع في سوريا وما حولها مع التركيز على مهام تعزيز تسوية شاملة في سوريا، بما في ذلك اجتماعات "صيغة أستانا".
بحسب البيان: تم النظر في بعض قضايا الساعة الخاصة بالتعاون الروسي السوري متعدد الأوجه، بما في ذلك جدول الاتصالات الثنائية.
وقال بوغدانوف حول الاجتماع المقبل: "نعم، آمل أن يعقد الاجتماع القادم بشأن سوريا بصيغة أستانا في نور سلطان قريبًا. ومن المقرر مبدئيًا عقده في منتصف يونيو. آمل أن يتم كل شيء".
وأضاف: "لقد ناقشنا هذا بالفعل مع الشركاء - الضامنين لعملية أستانا - إيران وتركيا، بالإضافة إلى الوفدين السوريين - الحكومة والمعارضة".
انعقد الاجتماع الدولي السابق حول سوريا بصيغة أستانا في الفترة من 21 إلى 22 ديسمبر/كانون الأول 2021 في نور سلطان.
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