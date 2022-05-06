https://arabic.sputniknews.com/20220506/احتفالا-بذكرى-النصر-العظيم-معرض-طوابع-وميداليات-في-بيروت-1061902151.html

احتفالا بذكرى النصر العظيم... معرض طوابع وميداليات في بيروت

احتفالا بذكرى النصر العظيم... معرض طوابع وميداليات في بيروت

احتفالاً بالذكرى الـ 77 للنصر العظيم على الفاشية، افتتح معرض الطوابع والميداليات أمس الخميس، في البيت الروسي في بيروت، بحضور السفير الروسي في بيروت ألكسندر... 06.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-06T08:30+0000

2022-05-06T08:30+0000

2022-05-06T08:30+0000

لبنان

تقارير سبوتنيك

عيد النصر

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يسلط المعرض الذي يستمر حتى السابع من مايو/أيار الضوء على أهم إصدارات الطوابع والميداليات والأوسمة التي تروي تاريخ الحرب الوطنية العظمى والمعارك الكبرى والجنرالات المشهورين والأعمال البطولية.ويتضمن المعرض حوالي الـ 200 طابع و15 ميدالية وشعارات وصور من وحي المناسبة.السفير الروسي في بيروت ألكسندر روداكوف أكد في كلمة أن "موقف الاتحاد السوفياتي وروسيا الاتحادية واضح جداً وهو تحقيق السلام في كل العالم وإيقاف كل الحروب على الأرض".وأشار إلى أن "روسيا تشارك في العملية الخاصة على الأراضي الأوكرانية للدفاع عن الأمن القومي لروسيا الاتحادية والدفاع عن الشعب الروسي الذي يعيش على الأراضي الأوكرانية".وشدد روداكوف على أن "هذه العمليات العسكرية هي من أجل السلام وتحرير الأراضي الأوكرانية من أفكار ووباء الفاشية والنازية".من جهته، قال رئيس جمعية خريجي جامعات ومعاهد الاتحاد السوفياتي وروسيا في لبنان طوني معلوف لـ"سبوتنيك": إن "فكرة المعرض كانت منذ أكثر من سنتين ولكن بسبب الظروف التي مررنا بها من فيروس كورونا وغيرها تم تأجيله لهذا اليوم".بدورها، تقول مسؤولة العلاقات الخارجية لجمعية خريجي جامعات ومعاهد الاتحاد السوفياتي وروسيا سلام بوسي لـ"سبوتنيك": "هذه السنة ارتأينا أن ننظم معرض يجمع طوابع وميداليات وأوسمة لأبطال الحرب، خريجو الجامعات الروسية كانوا يجمعون هذه الطوابع منذ أيام دراستهم في الاتحاد السوفياتي وظهرت هذه الفكرة أن نقيم المعرض بهذه المناسبة".وأشارت إلى أن "هذه المناسبة مهمة جداً خصوصاً في ظل ما تتعرض له روسيا من ضغط دولي وحصار عليها مع أنها دافعت عن العالم كله وخلصتنا من الفاشية ودفعت ملايين الشهداء من أجل هذه الحرب، ولكن للأسف أمريكا تحاول اليوم محاصرتها مع حلفائها مع أنه إذا عدنا للتاريخ فإننا نمجد هذه الدولة".المعرض من تنظيم جمعية خريجي جامعات ومعاهد الاتحاد السوفياتي وروسيا في لبنان والجمعية اللبنانية لجامعي الطوابع بدعم من البيت الروسي في لبنان.

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