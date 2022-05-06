احتفالا بذكرى النصر العظيم... معرض طوابع وميداليات في بيروت
© Sputnik . Zahraa Al Amirمعرض طوابع وميداليات في بيروت بمناسبة الذكرى الـ77 لعيد النصر في الحرب الوطنية العظمى
© Sputnik . Zahraa Al Amir
احتفالاً بالذكرى الـ 77 للنصر العظيم على الفاشية، افتتح معرض الطوابع والميداليات أمس الخميس، في البيت الروسي في بيروت، بحضور السفير الروسي في بيروت ألكسندر روداكوف وممثل وزير الثقافة الفنان نزار ضاهر ومحافظ بيروت مروان عبود ورئيس الحزب "الشيوعي" حنا غريب وحشد من المهتمين بالشأن الروسي.
يسلط المعرض الذي يستمر حتى السابع من مايو/أيار الضوء على أهم إصدارات الطوابع والميداليات والأوسمة التي تروي تاريخ الحرب الوطنية العظمى والمعارك الكبرى والجنرالات المشهورين والأعمال البطولية.
ويتضمن المعرض حوالي الـ 200 طابع و15 ميدالية وشعارات وصور من وحي المناسبة.
السفير الروسي في بيروت ألكسندر روداكوف أكد في كلمة أن "موقف الاتحاد السوفياتي وروسيا الاتحادية واضح جداً وهو تحقيق السلام في كل العالم وإيقاف كل الحروب على الأرض".
© Sputnik . Zahraa Al Amirمعرض طوابع وميداليات في بيروت بمناسبة الذكرى الـ77 لعيد النصر في الحرب الوطنية العظمى، بحضور السفير الروسي في بيروت ألكسندر روداكوف وممثل وزير الثقافة الفنان نزار ضاهر ومحافظ بيروت مروان عبود ورئيس الحزب "الشيوعي" حنا غريب وحشد من المهتمين بالشأن الروسي.
معرض طوابع وميداليات في بيروت بمناسبة الذكرى الـ77 لعيد النصر في الحرب الوطنية العظمى، بحضور السفير الروسي في بيروت ألكسندر روداكوف وممثل وزير الثقافة الفنان نزار ضاهر ومحافظ بيروت مروان عبود ورئيس الحزب "الشيوعي" حنا غريب وحشد من المهتمين بالشأن الروسي.
© Sputnik . Zahraa Al Amir
وأشار إلى أن "روسيا تشارك في العملية الخاصة على الأراضي الأوكرانية للدفاع عن الأمن القومي لروسيا الاتحادية والدفاع عن الشعب الروسي الذي يعيش على الأراضي الأوكرانية".
وشدد روداكوف على أن "هذه العمليات العسكرية هي من أجل السلام وتحرير الأراضي الأوكرانية من أفكار ووباء الفاشية والنازية".
وأضاف أن "هذا المعرض من طوابع وميداليات وصور كانت من أيام الحرب العالمية الثانية، مؤكداً على أن "النشاطات في شهري أبريل/نيسان ومايو/أيار متعلقة بأيام انتصار الاتحاد السوفياتي في الحرب العالمية الثانية".
من جهته، قال رئيس جمعية خريجي جامعات ومعاهد الاتحاد السوفياتي وروسيا في لبنان طوني معلوف لـ"سبوتنيك": إن "فكرة المعرض كانت منذ أكثر من سنتين ولكن بسبب الظروف التي مررنا بها من فيروس كورونا وغيرها تم تأجيله لهذا اليوم".
© Sputnik . Zahraa Al Amirمعرض طوابع وميداليات في بيروت بمناسبة الذكرى الـ77 لعيد النصر في الحرب الوطنية العظمى
معرض طوابع وميداليات في بيروت بمناسبة الذكرى الـ77 لعيد النصر في الحرب الوطنية العظمى
© Sputnik . Zahraa Al Amir
وأضاف أن "هذا المعرض يكتسب أهمية كبرى نظراً لما يجري حولنا من أحداث، وهذه الأحداث متعلقة بشكل وثيق بما نشاهده اليوم في هذا المعرض، منذ 77 عاماً وقف الاتحاد السوفياتي بوجه النازية وانتصر عليها، وبعد مرور هذا الزمن نشاهد اليوم النازية الجديدة وللأسف بدعم من الديمقراطيات الغربية لإعطائنا فكرة أن هذا هو العالم الجديد الذي يجب أن نتعامل معه، وبطبيعة الحال دولة عظمى كروسيا الاتحادية ترفض هذا الشيء جملة وتفصيلاً خصوصاً إذا ما كان متواجداً على حدودها ويهدد أمنها القومي".
© Sputnik . Zahraa Al Amirمعرض طوابع وميداليات في بيروت بمناسبة الذكرى الـ77 لعيد النصر في الحرب الوطنية العظمى
معرض طوابع وميداليات في بيروت بمناسبة الذكرى الـ77 لعيد النصر في الحرب الوطنية العظمى
© Sputnik . Zahraa Al Amir
بدورها، تقول مسؤولة العلاقات الخارجية لجمعية خريجي جامعات ومعاهد الاتحاد السوفياتي وروسيا سلام بوسي لـ"سبوتنيك": "هذه السنة ارتأينا أن ننظم معرض يجمع طوابع وميداليات وأوسمة لأبطال الحرب، خريجو الجامعات الروسية كانوا يجمعون هذه الطوابع منذ أيام دراستهم في الاتحاد السوفياتي وظهرت هذه الفكرة أن نقيم المعرض بهذه المناسبة".
© Sputnik . Zahraa Al Amirمعرض طوابع وميداليات في بيروت بمناسبة الذكرى الـ77 لعيد النصر في الحرب الوطنية العظمى
معرض طوابع وميداليات في بيروت بمناسبة الذكرى الـ77 لعيد النصر في الحرب الوطنية العظمى
© Sputnik . Zahraa Al Amir
وأشارت إلى أن "هذه المناسبة مهمة جداً خصوصاً في ظل ما تتعرض له روسيا من ضغط دولي وحصار عليها مع أنها دافعت عن العالم كله وخلصتنا من الفاشية ودفعت ملايين الشهداء من أجل هذه الحرب، ولكن للأسف أمريكا تحاول اليوم محاصرتها مع حلفائها مع أنه إذا عدنا للتاريخ فإننا نمجد هذه الدولة".
© Sputnik . Zahraa Al Amirمعرض طوابع وميداليات في بيروت بمناسبة الذكرى الـ77 لعيد النصر في الحرب الوطنية العظمى
معرض طوابع وميداليات في بيروت بمناسبة الذكرى الـ77 لعيد النصر في الحرب الوطنية العظمى
© Sputnik . Zahraa Al Amir
المعرض من تنظيم جمعية خريجي جامعات ومعاهد الاتحاد السوفياتي وروسيا في لبنان والجمعية اللبنانية لجامعي الطوابع بدعم من البيت الروسي في لبنان.