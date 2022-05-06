https://arabic.sputniknews.com/20220506/ارتفاع-بأسعار-المحروقات-في-لبنان-من-10-إلى-18-ألف-ليرة-1061896601.html
ارتفاع بأسعار المحروقات في لبنان من 10 إلى 18 ألف ليرة
ارتفاع بأسعار المحروقات في لبنان من 10 إلى 18 ألف ليرة
شهدت أسعار البنزين والمحروقات في لبنان ارتفاعا، اليوم الجمعة، يتراوح بين 10 آلاف و18 ألف ليرة لبنانية. 06.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-06T06:33+0000
2022-05-06T06:33+0000
2022-05-06T06:33+0000
أخبار لبنان
أسعار النفط اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/1d/1049405150_0:218:2865:1830_1920x0_80_0_0_cad313cfd9fe669528c1f370b2423258.jpg
ووفقا لبيان نشره موقع النشرة، أصدر وزير الطاقة والمياه وليد فياض قرارا حمل الرقم 26، بتعديل أسعار بيع البنزين وبقية المحروقات في لبنان.وحدد القرار سعر بيع البنزين الخالي من الرصاص "أوكتان 98" بما قيمته 495 ألف ليرة لبنانية، وسعر البنزين الخالي من الرصاص "أوكتان 95" بما يعادل 484 ألف ليرة، وديزل أويل للمركبات الآلية بما قيمته 589 ألف ليرة.وطبقا للأسعار الجديدة التي حددها القرار فقد ارتفع سعر البنزين "أوكتان 95" 10 آلاف ليرة، وسعر البنزين "أوكتان 98" 11 ألف ليرة، وسعر المازوت 18 ألف ليرة، والغاز ألف ليرة.وأكد الوزير وليد فياض على أن العمل بهذا القرار يتم من صباح اليوم الجمعة الموافق الـ6 من مايو/ آيار 2022.
https://arabic.sputniknews.com/20211228/نقابة-أصحاب-محطات-المحروقات-قرار-مصرف-لبنان-تسبب-بارتفاع-أسعار-البنزين-1054695979.html
أخبار لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/1d/1049405150_67:0:2798:2048_1920x0_80_0_0_bb51d1c25153f9c7dd3c0673dc7d6bc1.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار لبنان, أسعار النفط اليوم
ارتفاع بأسعار المحروقات في لبنان من 10 إلى 18 ألف ليرة
تابعنا عبر
شهدت أسعار البنزين والمحروقات في لبنان ارتفاعا، اليوم الجمعة، يتراوح بين 10 آلاف و18 ألف ليرة لبنانية.
ووفقا لبيان نشره موقع النشرة
، أصدر وزير الطاقة والمياه وليد فياض قرارا حمل الرقم 26، بتعديل أسعار بيع البنزين وبقية المحروقات في لبنان.
28 ديسمبر 2021, 11:25 GMT
وحدد القرار سعر بيع البنزين الخالي
من الرصاص "أوكتان 98" بما قيمته 495 ألف ليرة لبنانية، وسعر البنزين الخالي من الرصاص "أوكتان 95" بما يعادل 484 ألف ليرة، وديزل أويل للمركبات الآلية بما قيمته 589 ألف ليرة.
أما عن المازوت والغاز فحددهما قرار وزير الطاقة بما قيمته 589 ألف ليرة للأول، و359 ألف ليرة للثاني.
وطبقا للأسعار الجديدة التي حددها القرار فقد ارتفع سعر البنزين "أوكتان 95" 10 آلاف ليرة، وسعر البنزين "أوكتان 98" 11 ألف ليرة، وسعر المازوت 18 ألف ليرة، والغاز ألف ليرة.
وألزم قرار الوزير اللبناني أصحاب المحطات بضرورة الإعلان عن الأسعار الجديدة في مكانت ظاهر في محطاتهم، مشددا على إلغاء جميع القرارات والمذكرات والنصوص المخالفة لمنطوق القرار الجديد.
وأكد الوزير وليد فياض على أن العمل بهذا القرار يتم من صباح اليوم الجمعة الموافق الـ6 من مايو/ آيار 2022.