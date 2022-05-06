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اشتباكات بين الشرطة والمحتجين في يريفان
اشتباكات بين الشرطة والمحتجين في يريفان
اندلع اشتباك بين المتظاهرين والشرطة خلال عملية عصيان في العاصمة الأرمينية، يريفان، حيث بدأت قوات الأمن في اعتقال المتظاهرين. 06.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-06T10:24+0000
2022-05-06T10:24+0000
العالم
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وبعد حوالي نصف ساعة، اندلع اشتباك بين الشرطة والمتظاهرين، وحاولت القوات الأمنية دفع المتظاهرين إلى جانب الطريق وفتح الطريق أمام حركة المرور.وبعد بضع دقائق، هدأ الوضع، ثم أعلن منسق حركة "المقاومة" إشخان ساغاتليان، أنهم سيغادرون من هناك، وأضاف السياسي أنه "علينا الآن أن نذهب إلى أبعد من ذلك".وانطلقت مظاهرات حاشدة في أرمينيا، في 3 مايو/أيار، حيث طالب المتظاهرون باستقالة رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، معربين عن استيائهم من موقفه بعد الحرب في إقليم قره باغ والتوصل إلى اتفاق سلام مع أذربيجان.وعلى مدى يومين على التوالي، تجمع الآلاف في ساحة العاصمة يريفان، ما أدى إلى عرقلة حركة المرور.واعتقل نحو 190 شخصا خلال احتجاج مناهض للحكومة في يريفان.
https://arabic.sputniknews.com/20220506/الخارجية-الروسية-نستبعد-استخدام-الأسحلة-النووية-في-أوكرانيا-1061904814.html
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العالم

اشتباكات بين الشرطة والمحتجين في يريفان

10:24 GMT 06.05.2022
© Sputnik / الذهاب إلى بنك الصورالوضع في أرمينيا - احتجاجات ضد رئيس الوزراء نيكولاي باشينيان،بعد تصريحه حول أن "سبب هزيمة أرمينيا في حرب قره باغ هو الأسلحة الروسية السيئة"، أمام مبنى الحكومة الأرمنية في يريفان، 25 فبراير 2021
الوضع في أرمينيا - احتجاجات ضد رئيس الوزراء نيكولاي باشينيان،بعد تصريحه حول أن سبب هزيمة أرمينيا في حرب قره باغ هو الأسلحة الروسية السيئة، أمام مبنى الحكومة الأرمنية في يريفان، 25 فبراير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.05.2022
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اندلع اشتباك بين المتظاهرين والشرطة خلال عملية عصيان في العاصمة الأرمينية، يريفان، حيث بدأت قوات الأمن في اعتقال المتظاهرين.
وبعد حوالي نصف ساعة، اندلع اشتباك بين الشرطة والمتظاهرين، وحاولت القوات الأمنية دفع المتظاهرين إلى جانب الطريق وفتح الطريق أمام حركة المرور.
وبعد بضع دقائق، هدأ الوضع، ثم أعلن منسق حركة "المقاومة" إشخان ساغاتليان، أنهم سيغادرون من هناك، وأضاف السياسي أنه "علينا الآن أن نذهب إلى أبعد من ذلك".
وزارة الخارجية الروسية في العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 24.04.2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.05.2022
الخارجية الروسية: نستبعد استخدام الأسحلة النووية في أوكرانيا
08:59 GMT
وانطلقت مظاهرات حاشدة في أرمينيا، في 3 مايو/أيار، حيث طالب المتظاهرون باستقالة رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، معربين عن استيائهم من موقفه بعد الحرب في إقليم قره باغ والتوصل إلى اتفاق سلام مع أذربيجان.
وعلى مدى يومين على التوالي، تجمع الآلاف في ساحة العاصمة يريفان، ما أدى إلى عرقلة حركة المرور.
واعتقل نحو 190 شخصا خلال احتجاج مناهض للحكومة في يريفان.
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