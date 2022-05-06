https://arabic.sputniknews.com/20220506/اشتباكات-بين-الشرطة-والمحتجين-في-يريفان-1061908161.html
اشتباكات بين الشرطة والمحتجين في يريفان
اشتباكات بين الشرطة والمحتجين في يريفان
اندلع اشتباك بين المتظاهرين والشرطة خلال عملية عصيان في العاصمة الأرمينية، يريفان، حيث بدأت قوات الأمن في اعتقال المتظاهرين. 06.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-06T10:24+0000
2022-05-06T10:24+0000
2022-05-06T10:24+0000
العالم
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وبعد حوالي نصف ساعة، اندلع اشتباك بين الشرطة والمتظاهرين، وحاولت القوات الأمنية دفع المتظاهرين إلى جانب الطريق وفتح الطريق أمام حركة المرور.وبعد بضع دقائق، هدأ الوضع، ثم أعلن منسق حركة "المقاومة" إشخان ساغاتليان، أنهم سيغادرون من هناك، وأضاف السياسي أنه "علينا الآن أن نذهب إلى أبعد من ذلك".وانطلقت مظاهرات حاشدة في أرمينيا، في 3 مايو/أيار، حيث طالب المتظاهرون باستقالة رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، معربين عن استيائهم من موقفه بعد الحرب في إقليم قره باغ والتوصل إلى اتفاق سلام مع أذربيجان.وعلى مدى يومين على التوالي، تجمع الآلاف في ساحة العاصمة يريفان، ما أدى إلى عرقلة حركة المرور.واعتقل نحو 190 شخصا خلال احتجاج مناهض للحكومة في يريفان.
https://arabic.sputniknews.com/20220506/الخارجية-الروسية-نستبعد-استخدام-الأسحلة-النووية-في-أوكرانيا-1061904814.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
اشتباكات بين الشرطة والمحتجين في يريفان
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اندلع اشتباك بين المتظاهرين والشرطة خلال عملية عصيان في العاصمة الأرمينية، يريفان، حيث بدأت قوات الأمن في اعتقال المتظاهرين.
وبعد حوالي نصف ساعة، اندلع اشتباك
بين الشرطة والمتظاهرين، وحاولت القوات الأمنية دفع المتظاهرين إلى جانب الطريق وفتح الطريق أمام حركة المرور.
وبعد بضع دقائق، هدأ الوضع، ثم أعلن منسق حركة "المقاومة" إشخان ساغاتليان، أنهم سيغادرون من هناك، وأضاف السياسي أنه "علينا الآن أن نذهب إلى أبعد من ذلك".
وانطلقت مظاهرات
حاشدة في أرمينيا، في 3 مايو/أيار، حيث طالب المتظاهرون باستقالة رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، معربين عن استيائهم من موقفه بعد الحرب في إقليم قره باغ والتوصل إلى اتفاق سلام مع أذربيجان.
وعلى مدى يومين على التوالي، تجمع الآلاف في ساحة العاصمة يريفان، ما أدى إلى عرقلة حركة المرور.
واعتقل نحو 190 شخصا خلال احتجاج مناهض للحكومة في يريفان.