https://arabic.sputniknews.com/20220506/الأمم-المتحدة-أفريقيا-تواجه-أزمة-غير-مسبوقة-بسبب-الوضع-في-أوكرانيا-1061932179.html

الأمم المتحدة: أفريقيا تواجه "أزمة غير مسبوقة" بسبب الوضع في أوكرانيا

الأمم المتحدة: أفريقيا تواجه "أزمة غير مسبوقة" بسبب الوضع في أوكرانيا

قال مسؤولون في الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، إن دول أفريقيا تواجه أزمة "غير مسبوقة" سببها الوضع في أوكرانيا، خاصة مع ارتفاع أسعار الغذاء والوقود. 06.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-06T18:39+0000

2022-05-06T18:39+0000

2022-05-06T18:39+0000

اقتصاد

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أدى الصراع والعقوبات الغربية على موسكو إلى تعطيل إمدادات القمح والأسمدة وغيرها من السلع، مما يضاعف الصعوبات التي تواجهها أفريقيا بسبب تغير المناخ ووباء فيروس كورونا.وقال كبير الاقتصاديين في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في أفريقيا ريموند غيلبين في مؤتمر صحفي في جنيف "هذه أزمة غير مسبوقة للقارة"، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس".وأضاف غيلبين، الذي تحدث عبر الفيديو في مؤتمر من نيويورك، أن هناك مخاطر من ارتفاع واسع النطاق في التضخم، لا سيما في جنوب أفريقيا وزيمبابوي وسيراليون.وتابع: "نشهد انخفاضا في نمو الناتج المحلي الإجمالي في القارة، من المفترض أن يرتفع بشكل طفيف هذا العام بعد كوفيد. وهذا يعرض ملايين الأسر للخطر في جميع أنحاء القارة - التي تضم غالبية أفقر البلدان في العالم".يمكن أن تؤدي الصعوبات الاقتصادية أيضا إلى تفاقم التوترات الاجتماعية في الأجزاء المتضررة من الأزمة في القارة، مثل منطقة الساحل وأجزاء من وسط أفريقيا والقرن الأفريقي.وأردف: "التوترات، لا سيما في المناطق الحضرية والمجتمعات ذات الدخل المنخفض، يمكن أن تمتد وتؤدي إلى احتجاجات عنيفة وأعمال شغب".تعتمد العديد من البلدان الأفريقية بشكل كبير على الواردات الغذائية والأسمدة من روسيا وأوكرانيا، وهما مصدران رئيسيان للقمح والذرة وبذور اللفت وزيت عباد الشمس.كما أدى ارتفاع أسعار النفط الناتج عن الأزمة الأوكرانية إلى زيادة تكاليف الوقود والديزل. في بعض البلدان الأفريقية، يأتي نحو 80% من القمح من روسيا وأوكرانيا.

https://arabic.sputniknews.com/20220503/رئيس-الوزراء-الإيطالي-أزمات-غذاء-تهدد-الشرق-الأوسط-وأفريقيا-بسبب-أوكرانيا-وأوروبا-في-مرحلة-تباطؤ-1061814497.html

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اقتصاد, منظمة الأمم المتحدة, أخبار أوكرانيا, روسيا