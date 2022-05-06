https://arabic.sputniknews.com/20220506/الاتحاد-الدولي-للتنس-يوقف-عضوية-الاتحاد-الروسي--1061934323.html
الاتحاد الدولي للتنس يوقف عضوية الاتحاد الروسي
الاتحاد الدولي للتنس يوقف عضوية الاتحاد الروسي
أوقف الاتحاد الدولي للتنس، اليوم الجمعة، عضوية الاتحاد الروسي للعبة. 06.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-06T20:34+0000
2022-05-06T20:34+0000
2022-05-06T20:34+0000
روسيا
رياضة
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وقال رئيس الاتحاد الروسي للتنس، شاميل تاربيشيف، في تصريحات لـ"سبوتنيك": "تم تعليق أنشطة الاتحاد الروسي للتنس رسميا، لقد اتخذ القرار بالتصويت العام".وأردف: "لقد كان هذا متوقعا، سيعلقون عضويتنا وعضوية البيلاروسيين".يشار إلى أن المنتخب الروسي للتنس حُرم من الدفاع عن ألقابه في كأس ديفيز وكأس بيلي جين كينغ عقب انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي، كما تم منع بيلاروسيا من مسابقات الفرق الدولية.وفي وقت سابق، قال مصدر في رابطة محترفي التنس (ATP)، إن لاعبي التنس الروسيين دانييل ميدفيديف وكارين خاشانوف، اضطرا إلى إزالة العلم الروسي من ملفاتهما الشخصية على "إنستغرام".وأشار المصدر إلى أن لاعبي التنس الروسيين ميدفيديف وخاشانوف أجبرا على إزالة الأعلام الروسية من حسابيهما على إنستغرام. وفي وقت سابق، قام خاشانوف وميدفيديف بإزالة العلم الروسي من الوصف على صفحات إنستغرام الخاصة بهما.وفي 1 مارس/ آذار الجاري، قرر اتحاد لاعبي التنس المحترفين واتحاد التنس النسائي عدم حرمان الرياضيين الروس من حق المشاركة في المسابقات، فيما أشارا إلى أنه "لا يمكن للروس المشاركة في البطولات إلا في وضع محايد"، فيما قال مصدر من اتحاد لاعبي التنس المحترفين: "ميدفيديف وخاتشانوف أجبرا على إزالة العلم الروسي من ملفاتهما الشخصية تحت التهديد بمنعهما من الجولة".
https://arabic.sputniknews.com/20220314/أستراليا-تحل-محل-روسيا-في-نهائيات-كأس-بيلي-جان-كينج-للتنس-1059870080.html
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روسيا, رياضة
الاتحاد الدولي للتنس يوقف عضوية الاتحاد الروسي
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أوقف الاتحاد الدولي للتنس، اليوم الجمعة، عضوية الاتحاد الروسي للعبة.
وقال رئيس الاتحاد الروسي للتنس، شاميل تاربيشيف، في تصريحات لـ"سبوتنيك
": "تم تعليق أنشطة الاتحاد الروسي للتنس رسميا، لقد اتخذ القرار بالتصويت العام".
وأردف: "لقد كان هذا متوقعا، سيعلقون عضويتنا وعضوية البيلاروسيين".
يشار إلى أن المنتخب الروسي للتنس حُرم من الدفاع عن ألقابه في كأس ديفيز وكأس بيلي جين كينغ عقب انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي، كما تم منع بيلاروسيا من مسابقات الفرق الدولية.
وفي وقت سابق، قال مصدر في رابطة محترفي التنس (ATP)، إن لاعبي التنس الروسيين دانييل ميدفيديف وكارين خاشانوف، اضطرا إلى إزالة العلم الروسي
من ملفاتهما الشخصية على "إنستغرام".
وأشار المصدر إلى أن لاعبي التنس الروسيين ميدفيديف وخاشانوف أجبرا على إزالة الأعلام الروسية من حسابيهما على إنستغرام. وفي وقت سابق، قام خاشانوف وميدفيديف بإزالة العلم الروسي من الوصف على صفحات إنستغرام الخاصة بهما.
وفي 1 مارس/ آذار الجاري، قرر اتحاد لاعبي التنس المحترفين واتحاد التنس النسائي عدم حرمان الرياضيين الروس من حق المشاركة في المسابقات، فيما أشارا إلى أنه "لا يمكن للروس المشاركة في البطولات إلا في وضع محايد"، فيما قال مصدر من اتحاد لاعبي التنس المحترفين: "ميدفيديف وخاتشانوف أجبرا على إزالة العلم الروسي من ملفاتهما الشخصية تحت التهديد بمنعهما من الجولة".