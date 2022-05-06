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الاتحاد الدولي للتنس يوقف عضوية الاتحاد الروسي
الاتحاد الدولي للتنس يوقف عضوية الاتحاد الروسي
أوقف الاتحاد الدولي للتنس، اليوم الجمعة، عضوية الاتحاد الروسي ‏للعبة.‏ 06.05.2022, سبوتنيك عربي
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روسيا
رياضة
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وقال رئيس الاتحاد الروسي للتنس، شاميل تاربيشيف، في تصريحات لـ"سبوتنيك": "تم تعليق أنشطة الاتحاد الروسي للتنس رسميا، لقد اتخذ القرار بالتصويت العام".وأردف: "لقد كان هذا متوقعا، سيعلقون عضويتنا وعضوية البيلاروسيين".يشار إلى أن المنتخب الروسي للتنس حُرم من الدفاع عن ألقابه في كأس ديفيز وكأس بيلي جين كينغ عقب انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي، كما تم منع بيلاروسيا من مسابقات الفرق الدولية.وفي وقت سابق، قال مصدر في رابطة محترفي التنس (ATP)، إن لاعبي التنس الروسيين دانييل ميدفيديف وكارين خاشانوف، اضطرا إلى إزالة العلم الروسي من ملفاتهما الشخصية على "إنستغرام".وأشار المصدر إلى أن لاعبي التنس الروسيين ميدفيديف وخاشانوف أجبرا على إزالة الأعلام الروسية من حسابيهما على إنستغرام. وفي وقت سابق، قام خاشانوف وميدفيديف بإزالة العلم الروسي من الوصف على صفحات إنستغرام الخاصة بهما.وفي 1 مارس/ آذار الجاري، قرر اتحاد لاعبي التنس المحترفين واتحاد التنس النسائي عدم حرمان الرياضيين الروس من حق المشاركة في المسابقات، فيما أشارا إلى أنه "لا يمكن للروس المشاركة في البطولات إلا في وضع محايد"، فيما قال مصدر من اتحاد لاعبي التنس المحترفين: "ميدفيديف وخاتشانوف أجبرا على إزالة العلم الروسي من ملفاتهما الشخصية تحت التهديد بمنعهما من الجولة".
https://arabic.sputniknews.com/20220314/أستراليا-تحل-محل-روسيا-في-نهائيات-كأس-بيلي-جان-كينج-للتنس-1059870080.html
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روسيا, رياضة

الاتحاد الدولي للتنس يوقف عضوية الاتحاد الروسي

20:34 GMT 06.05.2022
© AFP 2022 / NATALIA KOLESNIKOVAرئيس الاتحاد الروسي للتنس، شامل تاربيشيف
رئيس الاتحاد الروسي للتنس، شامل تاربيشيف - سبوتنيك عربي, 1920, 06.05.2022
رئيس الاتحاد الروسي للتنس، شامل تاربيشيف
© AFP 2022 / NATALIA KOLESNIKOVA
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أوقف الاتحاد الدولي للتنس، اليوم الجمعة، عضوية الاتحاد الروسي ‏للعبة.‏
وقال رئيس الاتحاد الروسي للتنس، شاميل تاربيشيف، في تصريحات لـ"سبوتنيك": "تم تعليق أنشطة الاتحاد الروسي للتنس رسميا، لقد اتخذ القرار بالتصويت العام".
وأردف: "لقد كان هذا متوقعا، سيعلقون عضويتنا وعضوية البيلاروسيين".
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14 مارس, 07:22 GMT
يشار إلى أن المنتخب الروسي للتنس حُرم من الدفاع عن ألقابه في كأس ديفيز وكأس بيلي جين كينغ عقب انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي، كما تم منع بيلاروسيا من مسابقات الفرق الدولية.
وفي وقت سابق، قال مصدر في رابطة محترفي التنس (ATP)، إن لاعبي التنس الروسيين دانييل ميدفيديف وكارين خاشانوف، اضطرا إلى إزالة العلم الروسي من ملفاتهما الشخصية على "إنستغرام".
وأشار المصدر إلى أن لاعبي التنس الروسيين ميدفيديف وخاشانوف أجبرا على إزالة الأعلام الروسية من حسابيهما على إنستغرام. وفي وقت سابق، قام خاشانوف وميدفيديف بإزالة العلم الروسي من الوصف على صفحات إنستغرام الخاصة بهما.
وفي 1 مارس/ آذار الجاري، قرر اتحاد لاعبي التنس المحترفين واتحاد التنس النسائي عدم حرمان الرياضيين الروس من حق المشاركة في المسابقات، فيما أشارا إلى أنه "لا يمكن للروس المشاركة في البطولات إلا في وضع محايد"، فيما قال مصدر من اتحاد لاعبي التنس المحترفين: "ميدفيديف وخاتشانوف أجبرا على إزالة العلم الروسي من ملفاتهما الشخصية تحت التهديد بمنعهما من الجولة".
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