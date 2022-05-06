https://arabic.sputniknews.com/20220506/البنتاغون-لا-نرى-أي-مؤشر-على-نية-الصين-لمهاجمة-تايوان-1061934706.html
البنتاغون: لا نرى أي مؤشر على نية الصين مهاجمة تايوان
البنتاغون: لا نرى أي مؤشر على نية الصين مهاجمة تايوان
قال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي اليوم الجمعة إن الولايات المتحدة لا ترى أي مؤشر على أن الصين تخطط لمهاجمة تايوان. 06.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-06T21:04+0000
2022-05-06T21:04+0000
2022-05-06T21:05+0000
أخبار تايوان
التوتر العسكري بين الصين وتايوان
الصين
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واشنطن- سبوتنيك. وأضاف كيربي في إفادة صحفية: "ليس هناك ما يشير إلى أنهم يعتزمون القيام بذلك بحلول ذلك الوقت أو في أي تاريخ آخر، فقط أعلنوا أنهم يريدون امتلاك القدرة".جاء تصريح المتحدث بعدما طُلب منه التعليق على تصريحات الجنرال مارك ميلي، رئيس هيئة الأركان المشتركة، الذي قال إن الصين تريد القدرة على "غزو" تايوان بحلول عام 2027.لا تعترف الولايات المتحدة، إلى جانب العديد من الدول الأخرى، بتايوان كدولة ذات سيادة وتلتزم رسميا بسياسة "الصين الواحدة". ومع ذلك، حافظت واشنطن على علاقات غير رسمية مع الجزيرة وتبيع أسلحة بمليارات الدولارات إلى تايوان.في الأسبوع الماضي ، أبلغت السفارة الصينية في واشنطن "سبوتنيك" أنه يجب على الولايات المتحدة التوقف عن بيع الأسلحة لتايوان، حيث تحتفظ بكين بالحق في الرد على أي تدخل أجنبي.
https://arabic.sputniknews.com/20220502/إعلام-أمريكا-تؤجل-تزويد-تايوان-بمدافع-هاورتز-بسبب-أوكرانيا-1061794817.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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أخبار تايوان, التوتر العسكري بين الصين وتايوان, الصين
البنتاغون: لا نرى أي مؤشر على نية الصين مهاجمة تايوان
21:04 GMT 06.05.2022 (تم التحديث: 21:05 GMT 06.05.2022) تابعنا عبر
قال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي اليوم الجمعة إن الولايات المتحدة لا ترى أي مؤشر على أن الصين تخطط لمهاجمة تايوان.
واشنطن- سبوتنيك
. وأضاف كيربي في إفادة صحفية: "ليس هناك ما يشير إلى أنهم يعتزمون القيام
بذلك بحلول ذلك الوقت أو في أي تاريخ آخر، فقط أعلنوا أنهم يريدون امتلاك القدرة".
جاء تصريح المتحدث بعدما طُلب منه التعليق على تصريحات الجنرال مارك ميلي، رئيس هيئة الأركان المشتركة، الذي قال إن الصين تريد القدرة على "غزو" تايوان بحلول عام 2027.
لا تعترف الولايات المتحدة، إلى جانب العديد من الدول الأخرى، بتايوان كدولة ذات سيادة وتلتزم رسميا بسياسة "الصين الواحدة". ومع ذلك، حافظت واشنطن على علاقات غير رسمية مع الجزيرة وتبيع أسلحة بمليارات الدولارات
إلى تايوان.
في الأسبوع الماضي ، أبلغت السفارة الصينية في واشنطن "سبوتنيك" أنه يجب على الولايات المتحدة التوقف عن بيع الأسلحة لتايوان، حيث تحتفظ بكين بالحق في الرد على أي تدخل أجنبي.