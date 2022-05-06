https://arabic.sputniknews.com/20220506/البنتاغون-لدينا-100-ألف-جندي-أمريكي-في-أوروبا-على-استعداد-لمواجهة-روسيا-1061935897.html
البنتاغون: لدينا 100 ألف جندي أمريكي في أوروبا على استعداد لمواجهة روسيا
البنتاغون: لدينا 100 ألف جندي أمريكي في أوروبا على استعداد لمواجهة روسيا
قالت نائبة وزير الدفاع الأمريكية كاثلين هيكس اليوم الجمعة، إن أكثر من 100 ألف جندي أمريكي منتشرين في جميع أنحاء المسرح الأوروبي، يعملون بشكل وثيق مع حلفاء... 06.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-06T22:01+0000
2022-05-06T22:01+0000
2022-05-06T22:01+0000
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واشنطن- سبوتنيك. وجاء في كلمة هيكس خلال حدث في معهد رونالد ريغان عندما سئلت عن مواجهة روسيا: "في مبادرة الردع الأوروبية، بنينا الكثير من القدرات".وأضافت: "أكثر من 100 ألف من القوات العسكرية الأمريكية اليوم، في وحول المسرح الأوروبي. نحن في وضع جيد هناك. إدارة بايدن توقعت السيطرة على الأنشطة العدائية المحتملة لروسيا في أوروبا".قال نائب رئيس أركان القوات المسلحة البيلاروسية، روسلان كوسيغين، يوم الخميس، إن "الناتو" ضاعف وجوده العسكري في أوروبا الشرقية، مما يسمح للحلف بإرسال قوات ضاربة إلى حدود روسيا وبيلاروسيا في أقصر وقت ممكن.وقدر أن عدد القوات الغربية في شرق وجنوب شرق أوروبا يبلغ الآن 37500 - بما في ذلك 24500 منتشرون في بولندا ودول البلطيق - وهو ضعف عدد القوات في عام 2021.
https://arabic.sputniknews.com/20220426/أمريكا-تطلق-مجموعة-اتصال-بشأن-أوكرانيا-وتقول-إن-الأسابيع-المقبلة-ستكون-حاسمة-1061643430.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
البنتاغون: لدينا 100 ألف جندي أمريكي في أوروبا على استعداد لمواجهة روسيا
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قالت نائبة وزير الدفاع الأمريكية كاثلين هيكس اليوم الجمعة، إن أكثر من 100 ألف جندي أمريكي منتشرين في جميع أنحاء المسرح الأوروبي، يعملون بشكل وثيق مع حلفاء "الناتو" في وضع جيد "لردع روسيا".
واشنطن- سبوتنيك
. وجاء في كلمة هيكس خلال حدث في معهد رونالد ريغان عندما سئلت عن مواجهة روسيا: "في مبادرة الردع الأوروبية، بنينا الكثير من القدرات".
وأضافت: "أكثر من 100 ألف من القوات العسكرية الأمريكية اليوم، في وحول المسرح الأوروبي. نحن في وضع جيد هناك. إدارة بايدن توقعت السيطرة على الأنشطة العدائية المحتملة لروسيا في أوروبا".
قال نائب رئيس أركان القوات المسلحة البيلاروسية، روسلان كوسيغين، يوم الخميس، إن "الناتو" ضاعف وجوده العسكري في أوروبا الشرقية
، مما يسمح للحلف بإرسال قوات ضاربة إلى حدود روسيا وبيلاروسيا في أقصر وقت ممكن.
وقدر أن عدد القوات الغربية في شرق وجنوب شرق أوروبا يبلغ الآن 37500 - بما في ذلك 24500 منتشرون في بولندا ودول البلطيق - وهو ضعف عدد القوات في عام 2021.