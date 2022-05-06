https://arabic.sputniknews.com/20220506/البيشمركة-العراقية-أفشلنا-هجوما-إرهابيا-بأسلحة-القنص-على-موقع-تابع-لنا-في-كركوك-1061897354.html
"البيشمركة" العراقية: أفشلنا هجوما إرهابيا بأسلحة القنص على موقع تابع لنا في كركوك
"البيشمركة" العراقية: أفشلنا هجوما إرهابيا بأسلحة القنص على موقع تابع لنا في كركوك
كشفت قوات "البيشمركة" العراقية، عن إفشالها هجوما بأسلحة قنص على موقع تابع لها في محافظة كركوك العراقية. 06.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-06T06:47+0000
2022-05-06T06:47+0000
2022-05-06T06:47+0000
أخبار العراق اليوم
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ووفقا لبيان نشره موقع السومرية نيوز، أكدت قوات البيشمركة أنها صدت هجوما "إرهابيا" مساء أمس الخميس في منطقة التون كوبري بمحافظة كركوك.ولفت البيان إلى أن أيا من عناصر قوات البيشمركة لم يصب، مشيرا إلى أن المهاجمين لاذوا بالفرار وأن بعضا من القوات قامت بملاحقتهم.وأضاف أن "قوات البيشمركة خرجت سالمة من هذا الهجوم بدون أن تتكبد أية خسائر بالأرواح أو أية إصابات"، موضحا أن "قوات البيشمركة ردت على الهجوم الإرهابي وقامت بملاحقتهم".
https://arabic.sputniknews.com/20211212/قادة-الجيش-العراقي-والبيشمركة-يتفقون-على-التحرك-لدحر-فلول-داعش-1053840112.html
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أخبار العراق اليوم
"البيشمركة" العراقية: أفشلنا هجوما إرهابيا بأسلحة القنص على موقع تابع لنا في كركوك
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كشفت قوات "البيشمركة" العراقية، عن إفشالها هجوما بأسلحة قنص على موقع تابع لها في محافظة كركوك العراقية.
ووفقا لبيان نشره موقع السومرية نيوز
، أكدت قوات البيشمركة أنها صدت هجوما "إرهابيا" مساء أمس الخميس في منطقة التون كوبري بمحافظة كركوك.
12 ديسمبر 2021, 10:28 GMT
ولفت البيان إلى أن أيا من عناصر قوات البيشمركة
لم يصب، مشيرا إلى أن المهاجمين لاذوا بالفرار وأن بعضا من القوات قامت بملاحقتهم.
وقال البيان: "في تمام الساعة 2010 أمس الخميس المصادف 5 مايو/ أيار 2022 قام الإرهابيون بشن هجوم بواسطة أسلحة القناصة على موقع تابع للواء 10 مشاة لقوات البيشمركة ضمن حدود محور جنوب قضاء بردي (التون كوبري)".
وأضاف أن "قوات البيشمركة خرجت سالمة من هذا الهجوم بدون أن تتكبد أية خسائر بالأرواح أو أية إصابات"، موضحا أن "قوات البيشمركة ردت على الهجوم الإرهابي وقامت بملاحقتهم".