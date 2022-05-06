https://arabic.sputniknews.com/20220506/التحالف-العربي-مغادرة-أولى-طائرات-نقل-أسرى-أنصار-الله-إلى-اليمن-1061901989.html
التحالف العربي: مغادرة أولى طائرات نقل أسرى "أنصار الله" إلى اليمن
التحالف العربي: مغادرة أولى طائرات نقل أسرى "أنصار الله" إلى اليمن
أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، مغادرة أولى طائرات نقل أسرى جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) إلى اليمن ضمن المبادرة السعودية الإنسانية. 06.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-06T08:28+0000
2022-05-06T08:28+0000
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وحسب وكالة الأنباء السعودية، أوضح التحالف أن 3 مراحل لنقل الأسرى جواً إلى صنعاء وعدن ستكتمل اليوم الجمعة.وفي السياق، ذكرت قناة "العربية"، أن طائرة للصليب الأحمر تحمل 40 أسيرا حوثيا وصلت إلى العاصمة المؤقتة عدن. وأشارت إلى أن عدد الأسرى المفرج عنهم 163، وسيصلون إلى مطار عدن تباعا.وكان التحالف العربي قد أعلن في أبريل/نيسان الماضي، أنه "سيطلق سراح 163 أسيرا حوثيا شاركوا بالعمليات القتالية ضد أراضي المملكة، كمبادرة إنسانية".يذكر أن الأمم المتحدة كانت قد اعلنت في الثاني من أبريل الماضي، بدء سريان هدنة في اليمن لمدة شهرين قابلة للتجديد، تتضمن إيقاف العمليات العسكرية الهجومية براً وبحراً وجواً داخل اليمن وعبر حدوده.كما تتضمن الهدنة الأممية تيسير دخول 18 سفينة تحمل الوقود إلى موانئ الحديدة غرب اليمن، والسماح برحلتين جويتين من وإلى مطار صنعاء أسبوعياً، وعقد اجتماع بين الأطراف للاتفاق على فتح الطرق في تعز وغيرها من المحافظات لتحسين حرية حركة الأفراد داخل اليمن.ويشهد اليمن منذ 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة أنصار الله وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014. وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40 في المئة منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
https://arabic.sputniknews.com/20220501/الأمم-المتحدة-تحذر-من-انهيار-عملياتها-الإنسانية-والإغاثية-في-اليمن-1061774653.html
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أخبار اليمن الأن, السعودية, قوات التحالف العربي, أنصار الله
التحالف العربي: مغادرة أولى طائرات نقل أسرى "أنصار الله" إلى اليمن
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أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، مغادرة أولى طائرات نقل أسرى جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) إلى اليمن ضمن المبادرة السعودية الإنسانية.
وحسب وكالة الأنباء السعودية، أوضح التحالف أن 3 مراحل لنقل الأسرى جواً إلى صنعاء وعدن ستكتمل اليوم الجمعة.
وفي السياق، ذكرت قناة "العربية"، أن طائرة للصليب الأحمر تحمل 40 أسيرا حوثيا وصلت إلى العاصمة المؤقتة عدن.
وأشارت إلى أن عدد الأسرى المفرج عنهم 163، وسيصلون إلى مطار عدن تباعا.
وكان التحالف العربي
قد أعلن في أبريل/نيسان الماضي، أنه "سيطلق سراح 163 أسيرا حوثيا شاركوا بالعمليات القتالية ضد أراضي المملكة، كمبادرة إنسانية".
يذكر أن الأمم المتحدة كانت قد اعلنت في الثاني من أبريل الماضي، بدء سريان هدنة في اليمن لمدة شهرين قابلة للتجديد، تتضمن إيقاف العمليات العسكرية الهجومية براً وبحراً وجواً داخل اليمن وعبر حدوده.
كما تتضمن الهدنة الأممية تيسير دخول 18 سفينة تحمل الوقود إلى موانئ الحديدة غرب اليمن، والسماح برحلتين جويتين من وإلى مطار صنعاء أسبوعياً، وعقد اجتماع بين الأطراف للاتفاق على فتح الطرق في تعز وغيرها من المحافظات لتحسين حرية حركة الأفراد داخل اليمن.
ويشهد اليمن منذ 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة أنصار الله
وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.
وأودى الصراع الدائر في اليمن
منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40 في المئة منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.