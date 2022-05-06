https://arabic.sputniknews.com/20220506/التحالف-العربي-ينشر-من-داخل-الطائرة-فيديو-لأسرى-تابعين-لـأنصار-الله-تم-الإفراج-عنهم-1061922296.html
التحالف العربي ينشر فيديو من داخل الطائرة لأسرى تابعين لـ"أنصار الله" تم الإفراج عنهم
التحالف العربي ينشر فيديو من داخل الطائرة لأسرى تابعين لـ"أنصار الله" تم الإفراج عنهم
نشر التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، فيديو لأسرى جماعة "أنصار الله" اليمنية (الحوثيين) المفرج عنهم من داخل الطائرة وهما في طريقهم إلى اليمن. 06.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-06T13:30+0000
2022-05-06T13:30+0000
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وحسب وكالة الأنباء السعودية، أعلن التحالف العربي، منذ قليل، مغادرة الطائرة الثانية لنقل الأسرى الحوثيين إلى اليمن ضمن المبادرة السعودية الإنسانية.وكان التحالف أعلن في وقت سابق الجمعة، بدء نقل أسرى "أنصار الله" إلى اليمن، ضمن مبادرة سعودية.وأشار إلى أن نقل الأسرى سيتم عبر 3 مراحل جواً إلى صنعاء وعدن، وتنتهي اليوم الجمعة.وكان التحالف العربي قد أعلن في أبريل/نيسان الماضي، أنه "سيطلق سراح 163 أسيرا حوثيا شاركوا بالعمليات القتالية ضد أراضي المملكة، كمبادرة إنسانية".يذكر أن الأمم المتحدة كانت قد اعلنت في الثاني من أبريل الماضي، بدء سريان هدنة في اليمن لمدة شهرين قابلة للتجديد، تتضمن إيقاف العمليات العسكرية الهجومية براً وبحراً وجواً داخل اليمن وعبر حدوده.ويشهد اليمن منذ 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة أنصار الله وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40 في المئة منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
https://arabic.sputniknews.com/20220506/التحالف-العربي-مغادرة-أولى-طائرات-نقل-أسرى-أنصار-الله-إلى-اليمن-1061901989.html
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أخبار اليمن الأن, السعودية, أنصار الله, قوات التحالف العربي, العالم العربي
التحالف العربي ينشر فيديو من داخل الطائرة لأسرى تابعين لـ"أنصار الله" تم الإفراج عنهم
13:30 GMT 06.05.2022 (تم التحديث: 13:52 GMT 06.05.2022) تابعنا عبر
نشر التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، فيديو لأسرى جماعة "أنصار الله" اليمنية (الحوثيين) المفرج عنهم من داخل الطائرة وهما في طريقهم إلى اليمن.
وحسب وكالة الأنباء السعودية، أعلن التحالف العربي، منذ قليل، مغادرة الطائرة الثانية لنقل الأسرى الحوثيين إلى اليمن ضمن المبادرة السعودية الإنسانية.
وقال التحالف إن هناك مقاتلين أجانب ضمن الأسرى الذين يتم الإفراج عنهم، لافتا إلى أن العمل على تسليم هؤلاء المقاتلين لسفارات بلادهم لا يزال جارياً.
وكان التحالف أعلن في وقت سابق الجمعة، بدء نقل أسرى "أنصار الله" إلى اليمن، ضمن مبادرة سعودية.
وأشار إلى أن نقل الأسرى سيتم عبر 3 مراحل جواً إلى صنعاء وعدن، وتنتهي اليوم الجمعة.
وكان التحالف العربي
قد أعلن في أبريل/نيسان الماضي، أنه "سيطلق سراح 163 أسيرا حوثيا شاركوا بالعمليات القتالية ضد أراضي المملكة، كمبادرة إنسانية".
يذكر أن الأمم المتحدة كانت قد اعلنت في الثاني من أبريل الماضي، بدء سريان هدنة في اليمن لمدة شهرين قابلة للتجديد، تتضمن إيقاف العمليات العسكرية الهجومية براً وبحراً وجواً داخل اليمن وعبر حدوده.
ويشهد اليمن منذ 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة أنصار الله
وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.
وأودى الصراع الدائر في اليمن
منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40 في المئة منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.