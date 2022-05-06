https://arabic.sputniknews.com/20220506/الجزائر-تنسحب-من-كأس-العالم-للمحامين-في-المغرب-1061916675.html
الجزائر تنسحب من "كأس العالم للمحامين" في المغرب
الجزائر تنسحب من "كأس العالم للمحامين" في المغرب
قررت الجزائر، أمس الخميس، الانسحاب من منافسة كأس العالم للمحامين، المقرر إقامتها في المغرب، وذلك في ظل استمرار توتر العلاقات بين البلدين. 06.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-06T11:55+0000
2022-05-06T11:55+0000
2022-05-06T11:55+0000
العالم العربي
الجزائر
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وقالت صحيفة "النهار" الجزائرية إن فريق منظمة محامي الجزائر أعلن انسحابه رسميا من المنافسة :بعد التأكد بصفة رسمية من مشاركة فرق من الكيان الصهيوني في كأس العالم للمحامين التي ستقام في دولة عربية المغرب"، بحسب بيان أصدرته المنظمة.وأضاف البيان أن مشاركة إسرائيل في المنافسة "خطوة نحو التطبيع مع الكيان الصهيوني الذي يتنافى مع مبادئ الجزائر حكومة وشعبا الرافضة لأي شكل من أشكال التطبيع وتضامنا مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة".واختتمت منظمة محامي الجزائر بيانها بإعلانها "مقاطعة كأس العالم للمحامين وعدم المشاركة فيها والامتناع عن الدخول إلى الأراضي المغربية رغم تواجده حاليا بتونس حيث قرر العودة إلى أرض الوطن".يذكر أن الجزائر كانت قد علاقاتها مع المغرب في أغسطس/ آب 2021، بعد أن اتهمت الرباط بالعمل للإضرار بأمنها القومي ودعم جماعة "الماك" الانفصالية، التي تصنفها السلطات الجزائرية ضمن قائمة الإرهاب.وحذر المبعوث الجزائري الخاص المكلف بالصحراء الغربية ودول المغرب العربي عمار بلاني، المغرب، من احتمال توسع "الأعمال الحربية المغربية إلى الأراضي الجزائرية".وتعهد بلاني في حديثه لموقع "الشروق أونلاين" الجزائري، بألا تمر هذه "الأعمال العدائية" دون عواقب، واصفا إياها بـ"بالاغتيالات المدبرة ببرودة من قبل الحكومة المغربية".
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, الجزائر
الجزائر تنسحب من "كأس العالم للمحامين" في المغرب
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قررت الجزائر، أمس الخميس، الانسحاب من منافسة كأس العالم للمحامين، المقرر إقامتها في المغرب، وذلك في ظل استمرار توتر العلاقات بين البلدين.
وقالت صحيفة "النهار"
الجزائرية إن فريق منظمة محامي الجزائر أعلن انسحابه رسميا من المنافسة :بعد التأكد بصفة رسمية من مشاركة فرق من الكيان الصهيوني في كأس العالم للمحامين التي ستقام في دولة عربية المغرب"، بحسب بيان أصدرته المنظمة.
وأضاف البيان أن مشاركة إسرائيل في المنافسة "خطوة نحو التطبيع مع الكيان الصهيوني الذي يتنافى مع مبادئ الجزائر حكومة وشعبا الرافضة لأي شكل من أشكال التطبيع وتضامنا مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة".
واختتمت منظمة محامي الجزائر بيانها بإعلانها "مقاطعة كأس العالم للمحامين وعدم المشاركة فيها والامتناع عن الدخول إلى الأراضي المغربية رغم تواجده حاليا بتونس حيث قرر العودة إلى أرض الوطن".
يذكر أن الجزائر كانت قد علاقاتها مع المغرب في أغسطس/ آب 2021، بعد أن اتهمت الرباط بالعمل للإضرار بأمنها
القومي ودعم جماعة "الماك" الانفصالية، التي تصنفها السلطات الجزائرية ضمن قائمة الإرهاب.
وحذر المبعوث الجزائري الخاص المكلف بالصحراء الغربية ودول المغرب العربي عمار بلاني، المغرب، من احتمال توسع "الأعمال الحربية المغربية إلى الأراضي الجزائرية".
وتعهد بلاني في حديثه لموقع "الشروق أونلاين" الجزائري، بألا تمر هذه "الأعمال العدائية" دون عواقب، واصفا إياها بـ"بالاغتيالات المدبرة ببرودة من قبل الحكومة المغربية".