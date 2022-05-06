https://arabic.sputniknews.com/20220506/الجيش-الروسي-ينبري-لإنقاذ-البشرية-من-خطر-العنصرية-الحاقدة-1061898293.html
الجيش الروسي ينبري لإنقاذ البشرية من خطر العنصرية الحاقدة
الجيش الروسي ينبري لإنقاذ البشرية من خطر العنصرية الحاقدة
"لا يمكن لأي نوايا عدوانية تجاه روسيا أن تمر دون عواقب"، هذا ما أعلنته فالنتينا ماتفيينكو، رئيسة مجلس الشيوخ الروسي (فيديراتسيا). 06.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-06T07:14+0000
2022-05-06T07:14+0000
2022-05-06T07:14+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
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وكتبت ماتفيينكو على صفحتها الشخصية على الموقع الإلكتروني للغرفة العليا للبرلمان الروسي:وتجد رئيسة الغرفة العليا للبرلمان الروسي في العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا أبلغ دليل على ذلك، مشيرة إلى أن الجيش الروسي ينقذ من خلال هذه العملية الهادفة إلى توفير الحماية للناس الذين يتعرضون إلى هجمات من قبل العناصر المتطرفة في القوات الأوكرانية، البشرية جمعاء من خطر النازية والعنصرية القومية الحاقدة على شعوب العالم.ولا تدعي روسيا تفوقها على الآخرين، ولا تنظر إلى الشعوب الأخرى على أنها أعداء. ولذلك فإن جنود وضباط الجيش الروسي يبذلون اليوم ما بوسعهم ليتفادى السكان في أوكرانيا الدمار والهلاك والمعاناة، وفقا لما أشارت إليه ماتفيينكو.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
الجيش الروسي ينبري لإنقاذ البشرية من خطر العنصرية الحاقدة
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"لا يمكن لأي نوايا عدوانية تجاه روسيا أن تمر دون عواقب"، هذا ما أعلنته فالنتينا ماتفيينكو، رئيسة مجلس الشيوخ الروسي (فيديراتسيا).
وكتبت
ماتفيينكو على صفحتها الشخصية على الموقع الإلكتروني للغرفة العليا للبرلمان الروسي:
تجاري القوات المسلحة الروسية أفضل جيوش العالم في كل شيء وحتى تتقدم عليها... ولا يمكن لأحد أن يباغتنا. ولا يمكن لأحد أن يأمل أن تمر نواياه العدوانية تجاه بلادنا دون عواقب.
وتجد رئيسة الغرفة العليا للبرلمان الروسي في العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا أبلغ دليل على ذلك، مشيرة إلى أن الجيش الروسي ينقذ من خلال هذه العملية الهادفة إلى توفير الحماية للناس الذين يتعرضون إلى هجمات من قبل العناصر المتطرفة في القوات الأوكرانية، البشرية جمعاء من خطر النازية والعنصرية القومية الحاقدة على شعوب العالم.
ولا تدعي روسيا تفوقها على الآخرين، ولا تنظر إلى الشعوب الأخرى على أنها أعداء. ولذلك فإن جنود وضباط الجيش الروسي يبذلون اليوم ما بوسعهم ليتفادى السكان في أوكرانيا الدمار والهلاك والمعاناة، وفقا لما أشارت إليه ماتفيينكو.