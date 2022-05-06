https://arabic.sputniknews.com/20220506/الخارجية-الأمريكية-ندعو-للحفاظ-على-الوضع-التاريخي-القائم-في-الحرم-القدسي-1061916787.html
الخارجية الأمريكية: ندعو للحفاظ على الوضع التاريخي القائم في الحرم القدسي
الخارجية الأمريكية: ندعو للحفاظ على الوضع التاريخي القائم في الحرم القدسي
أكدت الولايات المتحدة الأمريكية أنها تواصل دعوة جميع الأطراف للحفاظ على الوضع التاريخي القائم في الحرم القدسي. 06.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-06T11:57+0000
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وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، لموقع "المملكة" الأردني، إن واشنطن "تواصل دعوة جميع الأطراف جميع الأطراف إلى ممارسة ضبط النفس، وتجنب الأعمال والخطابات الاستفزازية، والحفاظ على الوضع التاريخي القائم في الحرم القدسي"، وذلك بعد اقتحام جنود إسرائيليين ومستوطنون باحات المسجد الأقصى الخميس.وأشار المتحدث الرسمي إلى "ملاحظة الجهود الجارية بين المسؤولين الفلسطينيين والإسرائيليين لخفض التوترات".واقتحم مستوطنون، الخميس، المسجد الأقصى بحماية مشددة من القوات الإسرائيلية، حيث أدى المستوطنون طقوسا تلمودية، ونفذوا جولات في باحات المسجد، ورفعوا العلم الإسرائيلي عند أبوابه وباحاته.وقال مدير المسجد الأقصى عمر الكسواني، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 60 شخصا من ساحات المسجد الأقصى خلال اقتحام الجنود والمتطرفين اليهود للمسجد يوم الخميس.وأدانت وزارة الخارجية الأردنية، الخميس، السماح باقتحام المسجد الأقصى تحت حماية الشرطة الإسرائيلية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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العالم العربي, أخبار الأردن, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم
الخارجية الأمريكية: ندعو للحفاظ على الوضع التاريخي القائم في الحرم القدسي
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أكدت الولايات المتحدة الأمريكية أنها تواصل دعوة جميع الأطراف للحفاظ على الوضع التاريخي القائم في الحرم القدسي.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، لموقع "المملكة" الأردني
، إن واشنطن "تواصل دعوة جميع الأطراف جميع الأطراف إلى ممارسة ضبط النفس، وتجنب الأعمال والخطابات الاستفزازية، والحفاظ على الوضع التاريخي القائم في الحرم القدسي"، وذلك بعد اقتحام جنود إسرائيليين ومستوطنون باحات المسجد الأقصى الخميس.
وأضاف: "الولايات المتحدة أعربت مرارًا وتكرارًا عن قلقها بشأن أعمال العنف الأخيرة في القدس في الحرم الشريف... والضفة الغربية إلى المسؤولين الإسرائيليين والفلسطينيين وغيرهم من المسؤولين الإقليميين".
وأشار المتحدث الرسمي إلى "ملاحظة الجهود الجارية بين المسؤولين الفلسطينيين والإسرائيليين لخفض التوترات".
واقتحم مستوطنون، الخميس، المسجد الأقصى بحماية مشددة من القوات الإسرائيلية، حيث أدى المستوطنون طقوسا تلمودية، ونفذوا جولات في باحات المسجد، ورفعوا العلم الإسرائيلي عند أبوابه وباحاته.
وقال مدير المسجد الأقصى عمر الكسواني، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 60 شخصا من ساحات المسجد الأقصى خلال اقتحام الجنود والمتطرفين اليهود للمسجد يوم الخميس.
وأدانت وزارة الخارجية الأردنية، الخميس، السماح باقتحام المسجد الأقصى تحت حماية الشرطة الإسرائيلية.