عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220506/الخارجية-الأمريكية-ندعو-للحفاظ-على-الوضع-التاريخي-القائم-في-الحرم-القدسي-1061916787.html
الخارجية الأمريكية: ندعو للحفاظ على الوضع التاريخي القائم في الحرم القدسي
الخارجية الأمريكية: ندعو للحفاظ على الوضع التاريخي القائم في الحرم القدسي
أكدت الولايات المتحدة الأمريكية أنها تواصل دعوة جميع الأطراف للحفاظ على الوضع التاريخي القائم في الحرم القدسي. 06.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-06T11:57+0000
2022-05-06T11:57+0000
العالم العربي
أخبار الأردن
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار فلسطين اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/0f/1061227429_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_413bc018f0b00e9ddcd6a45d90d5748d.jpg
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، لموقع "المملكة" الأردني، إن واشنطن "تواصل دعوة جميع الأطراف جميع الأطراف إلى ممارسة ضبط النفس، وتجنب الأعمال والخطابات الاستفزازية، والحفاظ على الوضع التاريخي القائم في الحرم القدسي"، وذلك بعد اقتحام جنود إسرائيليين ومستوطنون باحات المسجد الأقصى الخميس.وأشار المتحدث الرسمي إلى "ملاحظة الجهود الجارية بين المسؤولين الفلسطينيين والإسرائيليين لخفض التوترات".واقتحم مستوطنون، الخميس، المسجد الأقصى بحماية مشددة من القوات الإسرائيلية، حيث أدى المستوطنون طقوسا تلمودية، ونفذوا جولات في باحات المسجد، ورفعوا العلم الإسرائيلي عند أبوابه وباحاته.وقال مدير المسجد الأقصى عمر الكسواني، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 60 شخصا من ساحات المسجد الأقصى خلال اقتحام الجنود والمتطرفين اليهود للمسجد يوم الخميس.وأدانت وزارة الخارجية الأردنية، الخميس، السماح باقتحام المسجد الأقصى تحت حماية الشرطة الإسرائيلية.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/0f/1061227429_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_402d5de68434094f9f6fcd2402a9a980.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, أخبار الأردن, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم

الخارجية الأمريكية: ندعو للحفاظ على الوضع التاريخي القائم في الحرم القدسي

11:57 GMT 06.05.2022
© AFP 2022 / Ahmad Gharabliفلسطينيون ينظفون المسجد بعد الاشتباكات مع الشرطة الفلسطينية في المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة، 15 أبريل 2022
فلسطينيون ينظفون المسجد بعد الاشتباكات مع الشرطة الفلسطينية في المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة، 15 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.05.2022
© AFP 2022 / Ahmad Gharabli
تابعنا عبرTelegram
أكدت الولايات المتحدة الأمريكية أنها تواصل دعوة جميع الأطراف للحفاظ على الوضع التاريخي القائم في الحرم القدسي.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، لموقع "المملكة" الأردني، إن واشنطن "تواصل دعوة جميع الأطراف جميع الأطراف إلى ممارسة ضبط النفس، وتجنب الأعمال والخطابات الاستفزازية، والحفاظ على الوضع التاريخي القائم في الحرم القدسي"، وذلك بعد اقتحام جنود إسرائيليين ومستوطنون باحات المسجد الأقصى الخميس.

وأضاف: "الولايات المتحدة أعربت مرارًا وتكرارًا عن قلقها بشأن أعمال العنف الأخيرة في القدس في الحرم الشريف... والضفة الغربية إلى المسؤولين الإسرائيليين والفلسطينيين وغيرهم من المسؤولين الإقليميين".

وأشار المتحدث الرسمي إلى "ملاحظة الجهود الجارية بين المسؤولين الفلسطينيين والإسرائيليين لخفض التوترات".
واقتحم مستوطنون، الخميس، المسجد الأقصى بحماية مشددة من القوات الإسرائيلية، حيث أدى المستوطنون طقوسا تلمودية، ونفذوا جولات في باحات المسجد، ورفعوا العلم الإسرائيلي عند أبوابه وباحاته.
وقال مدير المسجد الأقصى عمر الكسواني، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 60 شخصا من ساحات المسجد الأقصى خلال اقتحام الجنود والمتطرفين اليهود للمسجد يوم الخميس.
وأدانت وزارة الخارجية الأردنية، الخميس، السماح باقتحام المسجد الأقصى تحت حماية الشرطة الإسرائيلية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس12:04 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала