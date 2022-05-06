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https://arabic.sputniknews.com/20220506/الخارجية-الروسية-تعلن-إحياء-الفوج-الخالد-في-88-دولة-1061909550.html
الخارجية الروسية تعلن إحياء "الفوج الخالد" في 88 دولة
الخارجية الروسية تعلن إحياء "الفوج الخالد" في 88 دولة
قال نائب مدير إدارة الإعلام والصحافة في وزارة الخارجية الروسية، أليكسي زايتسيف، في إفادة صحفية، اليوم الجمعة، إن موكب "الفوج الخالد" سيقام هذا العام في 88... 06.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-06T10:50+0000
2022-05-06T11:08+0000
روسيا
الخارجية الروسية
عيد النصر
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وتعقد مراسم الفوج الخالد في فنزويلا لأول مرة هذا العام، وأضاف زايتسيف: "من المتوقع أن تتم المسيرة في الأرجنتين وبيلاروسيا وبلغاريا والأردن وإسبانيا وقيرغيزستان ونيكاراغوا وصربيا ودول أخرى".وشدد على أنه "من المهم اليوم، أكثر من أي وقت مضى، الحفاظ على ذكرى الإنجاز الذي قام به الشعب السوفييتي في محاربة النازية".وأشار زايتسيف إلى أن "الأحداث التقليدية كشريط القديس جاورجيوس، والفوج الخالد، ومراسم زرع الزهور على شواهد قبور الجنود المجهولين والنصب التذكارية للحرب، ستقام في ما يقرب من 130 دولة. يتم تنظيمهم من قبل المواطنين الروس".كما أضاف زايتسيف: "مع الأخذ في الاعتبار الاستفزازات المحتملة، يتم إيلاء اهتمام وثيق للقضايا الأمنية".وشدد على أنه "نلاحظ مع الأسف رغبة سلطات عدد من الدول في وضع عقبات أمام من يريدون تخليد ذكرى أبطال الحرب الوطنية العظمى".بدوره، قال السناتور أندري كليموف، نائب رئيس لجنة المجلس العام لروسيا المتحدة حول التعاون الدولي ودعم المواطنين في الخارج، لوكالة "سبوتنيك"، إن "مسيرات الفوج الخالد وغيرها من الأحداث الوطنية ستقام هذا العام في أنغولا وبعض البلدان الأفريقية".ويعد الفوج الخالد فعالية وطنية تقام في روسيا ودول أخرى لإحياء ذكرى المشاركين وضحايا الحرب الوطنية العظمى، وتم عقده لأول مرة في 9 مايو/أيار 2012 في مدينة تومسك بمبادرة من الصحفيين المحليين، ومنذ عام 2013 أصبح يقام في كل أراضي روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220506/الخارجية-الروسية-نستبعد-استخدام-الأسحلة-النووية-في-أوكرانيا-1061904814.html
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روسيا, الخارجية الروسية, عيد النصر

الخارجية الروسية تعلن إحياء "الفوج الخالد" في 88 دولة

10:50 GMT 06.05.2022 (تم التحديث: 11:08 GMT 06.05.2022)
© Sputnik . Eugene Odinokov / الذهاب إلى بنك الصورمشاركون في مسيرة "الفوج الخالد" في موسكو، 9 مايو 2019
مشاركون في مسيرة الفوج الخالد في موسكو، 9 مايو 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.05.2022
© Sputnik . Eugene Odinokov
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قال نائب مدير إدارة الإعلام والصحافة في وزارة الخارجية الروسية، أليكسي زايتسيف، في إفادة صحفية، اليوم الجمعة، إن موكب "الفوج الخالد" سيقام هذا العام في 88 دولة.
وتعقد مراسم الفوج الخالد في فنزويلا لأول مرة هذا العام، وأضاف زايتسيف: "من المتوقع أن تتم المسيرة في الأرجنتين وبيلاروسيا وبلغاريا والأردن وإسبانيا وقيرغيزستان ونيكاراغوا وصربيا ودول أخرى".
وشدد على أنه "من المهم اليوم، أكثر من أي وقت مضى، الحفاظ على ذكرى الإنجاز الذي قام به الشعب السوفييتي في محاربة النازية".
وزارة الخارجية الروسية في العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 24.04.2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.05.2022
الخارجية الروسية: نستبعد استخدام الأسحلة النووية في أوكرانيا
08:59 GMT
وأشار زايتسيف إلى أن "الأحداث التقليدية كشريط القديس جاورجيوس، والفوج الخالد، ومراسم زرع الزهور على شواهد قبور الجنود المجهولين والنصب التذكارية للحرب، ستقام في ما يقرب من 130 دولة. يتم تنظيمهم من قبل المواطنين الروس".
كما أضاف زايتسيف: "مع الأخذ في الاعتبار الاستفزازات المحتملة، يتم إيلاء اهتمام وثيق للقضايا الأمنية".
وشدد على أنه "نلاحظ مع الأسف رغبة سلطات عدد من الدول في وضع عقبات أمام من يريدون تخليد ذكرى أبطال الحرب الوطنية العظمى".
بدوره، قال السناتور أندري كليموف، نائب رئيس لجنة المجلس العام لروسيا المتحدة حول التعاون الدولي ودعم المواطنين في الخارج، لوكالة "سبوتنيك"، إن "مسيرات الفوج الخالد وغيرها من الأحداث الوطنية ستقام هذا العام في أنغولا وبعض البلدان الأفريقية".
ويعد الفوج الخالد فعالية وطنية تقام في روسيا ودول أخرى لإحياء ذكرى المشاركين وضحايا الحرب الوطنية العظمى، وتم عقده لأول مرة في 9 مايو/أيار 2012 في مدينة تومسك بمبادرة من الصحفيين المحليين، ومنذ عام 2013 أصبح يقام في كل أراضي روسيا.
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