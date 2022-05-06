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https://arabic.sputniknews.com/20220506/الخارجية-الروسية-نستبعد-استخدام-الأسحلة-النووية-في-أوكرانيا-1061904814.html
الخارجية الروسية: نستبعد استخدام الأسحلة النووية في أوكرانيا
الخارجية الروسية: نستبعد استخدام الأسحلة النووية في أوكرانيا
قال مدير إدارة الشؤون الخارجية بوزارة الخارجية الروسية، أليكسي زايتسيف، إن روسيا "لا تعتزم استخدام الأسلحة النووية في سياق العملية العسكرية الخاصة في... 06.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-06T08:59+0000
2022-05-06T09:36+0000
روسيا
الخارجية الروسية
رصد عسكري
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وأضاف زايتسيف في إفادة صحفية اليوم الجمعة: "اضطررنا مرارا إلى دحض التلميحات بشأن احتمال استخدام روسيا للأسلحة النووية في العملية العسكرية الخاصة، هذا كذب متعمد".وأوضح زايستيف أن روسيا "تلتزم بشدة بالمبادئ التي تنص على أنه لا يمكن أن يكون هناك رابحون في حرب نووية، ويجب عدم إطلاق العنان لها".وأشار زايتسيف إلى أنه "في العام الماضي، كانت روسيا هي التي تمكنت من إقناع الولايات المتحدة، ثم الدول الخمس النووية كلها، بإعادة تأكيد التزامها بهذا المبدأ".وقدم عضو الكونغرس الجمهوري عن ولاية إيلينوي، آدم كينزينغز، يوم 1 مايو/أيار مشروع قرار يسمح باستخدام القوات العسكرية الأمريكية "للدفاع عن أوكرانيا" في حالة "استخدام روسيا لأسلحة الدمار الشامل".وكما هو مذكور في المذكرة التفسيرية للمشروع، والمنشورة على الموقع الإلكتروني لعضو الكونغرس، فإذا تمت الموافقة على هذه المبادرة "فستخول رئيس الولايات المتحدة باستخدام قواته للرد على سيناريو تستخدم فيه روسيا أسلحة كيميائية أو بيولوجية أو نووية ضد أوكرانيا".
https://arabic.sputniknews.com/20220506/-الخارجية-الروسية-المفاوضات-الروسية-الأوكرانية-تعيش-حالة-ركود-1061903122.html
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روسيا, الخارجية الروسية, رصد عسكري

الخارجية الروسية: نستبعد استخدام الأسحلة النووية في أوكرانيا

08:59 GMT 06.05.2022 (تم التحديث: 09:36 GMT 06.05.2022)
© Sputnik . wasim sulimanوزارة الخارجية الروسية في العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 24.04.2022
وزارة الخارجية الروسية في العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 24.04.2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.05.2022
© Sputnik . wasim suliman
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قال مدير إدارة الشؤون الخارجية بوزارة الخارجية الروسية، أليكسي زايتسيف، إن روسيا "لا تعتزم استخدام الأسلحة النووية في سياق العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا".
وأضاف زايتسيف في إفادة صحفية اليوم الجمعة: "اضطررنا مرارا إلى دحض التلميحات بشأن احتمال استخدام روسيا للأسلحة النووية في العملية العسكرية الخاصة، هذا كذب متعمد".
وأوضح زايستيف أن روسيا "تلتزم بشدة بالمبادئ التي تنص على أنه لا يمكن أن يكون هناك رابحون في حرب نووية، ويجب عدم إطلاق العنان لها".
نائب مدير إدارة الشؤون الخارجية بوزارة الخارجية الروسية، أليكسي زايتسيف - سبوتنيك عربي, 1920, 06.05.2022
الخارجية الروسية: المفاوضات الروسية الأوكرانية تعيش حالة "ركود"
08:39 GMT
وأشار زايتسيف إلى أنه "في العام الماضي، كانت روسيا هي التي تمكنت من إقناع الولايات المتحدة، ثم الدول الخمس النووية كلها، بإعادة تأكيد التزامها بهذا المبدأ".
وقدم عضو الكونغرس الجمهوري عن ولاية إيلينوي، آدم كينزينغز، يوم 1 مايو/أيار مشروع قرار يسمح باستخدام القوات العسكرية الأمريكية "للدفاع عن أوكرانيا" في حالة "استخدام روسيا لأسلحة الدمار الشامل".
وكما هو مذكور في المذكرة التفسيرية للمشروع، والمنشورة على الموقع الإلكتروني لعضو الكونغرس، فإذا تمت الموافقة على هذه المبادرة "فستخول رئيس الولايات المتحدة باستخدام قواته للرد على سيناريو تستخدم فيه روسيا أسلحة كيميائية أو بيولوجية أو نووية ضد أوكرانيا".
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس09:38 GMT
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