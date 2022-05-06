عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220506/الداخلية-الكويتية-تصدر-تحذيرا-للمواطنين-بسبب-الغبار-وانخفاض-الرؤية-1061898560.html
الداخلية الكويتية تصدر تحذيرا للمواطنين بسبب "الغبار وانخفاض الرؤية"
الداخلية الكويتية تصدر تحذيرا للمواطنين بسبب "الغبار وانخفاض الرؤية"
أصدرت وزارة الداخلية الكويتية تحذيرا لمواطنيها بسبب ما وصفته بموجة الغبار وسوء الأحوال الجوية. 06.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-06T07:18+0000
2022-05-06T07:18+0000
أخبار الكويت اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103635/16/1036351631_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_247648a6e5ce8042694b3fb35ed9a068.jpg
ووفقا لبيان نشرته الوزارة عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فقد دعت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية المواطنين والمقيمين إلى الالتزام والحذر بسبب موجة الغبار وسوء الأحوال الجوية التي تسود البلاد حاليا.ولفت البيان إلى أن تلك الموجة من الغبار أدت لإنخفاض الرؤية في بعض الطرق، مهيبة بالمواطنين والمقيمين عدم التردد بالاتصال عند الضرورة بهاتف الطوارئ الخاص بالوزارة.يشار إلى أن الكويت تتعرض هذه الأيام لموجة سيئة من الأحوال الجوية تمثلت أبرز معالمها في انتشار الغبار الكثيف الذي أدى لانخفاض شديد في الرؤية خاصة على الطرق المفتوحة.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103635/16/1036351631_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_a9cf1f908aacf578e815850c8cde069d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار الكويت اليوم

الداخلية الكويتية تصدر تحذيرا للمواطنين بسبب "الغبار وانخفاض الرؤية"

07:18 GMT 06.05.2022
© AP Photo / Hassan Ammarعاصفة غبارية
عاصفة غبارية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.05.2022
© AP Photo / Hassan Ammar
تابعنا عبرTelegram
أصدرت وزارة الداخلية الكويتية تحذيرا لمواطنيها بسبب ما وصفته بموجة الغبار وسوء الأحوال الجوية.
ووفقا لبيان نشرته الوزارة عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فقد دعت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية المواطنين والمقيمين إلى الالتزام والحذر بسبب موجة الغبار وسوء الأحوال الجوية التي تسود البلاد حاليا.
ولفت البيان إلى أن تلك الموجة من الغبار أدت لإنخفاض الرؤية في بعض الطرق، مهيبة بالمواطنين والمقيمين عدم التردد بالاتصال عند الضرورة بهاتف الطوارئ الخاص بالوزارة.

كما دعا بيان الداخلية الكويتية مرتادي البحر إلى الاتصال بعمليات الإدارة العامة لخفر السواحل عند نزولهم البحر أو مواجهتهم لأي حالة طارئة فيه.

يشار إلى أن الكويت تتعرض هذه الأيام لموجة سيئة من الأحوال الجوية تمثلت أبرز معالمها في انتشار الغبار الكثيف الذي أدى لانخفاض شديد في الرؤية خاصة على الطرق المفتوحة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس07:41 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала