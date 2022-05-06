https://arabic.sputniknews.com/20220506/الداخلية-الكويتية-تصدر-تحذيرا-للمواطنين-بسبب-الغبار-وانخفاض-الرؤية-1061898560.html
الداخلية الكويتية تصدر تحذيرا للمواطنين بسبب "الغبار وانخفاض الرؤية"
الداخلية الكويتية تصدر تحذيرا للمواطنين بسبب "الغبار وانخفاض الرؤية"
أصدرت وزارة الداخلية الكويتية تحذيرا لمواطنيها بسبب ما وصفته بموجة الغبار وسوء الأحوال الجوية. 06.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-06T07:18+0000
2022-05-06T07:18+0000
2022-05-06T07:18+0000
أخبار الكويت اليوم
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ووفقا لبيان نشرته الوزارة عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فقد دعت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية المواطنين والمقيمين إلى الالتزام والحذر بسبب موجة الغبار وسوء الأحوال الجوية التي تسود البلاد حاليا.ولفت البيان إلى أن تلك الموجة من الغبار أدت لإنخفاض الرؤية في بعض الطرق، مهيبة بالمواطنين والمقيمين عدم التردد بالاتصال عند الضرورة بهاتف الطوارئ الخاص بالوزارة.يشار إلى أن الكويت تتعرض هذه الأيام لموجة سيئة من الأحوال الجوية تمثلت أبرز معالمها في انتشار الغبار الكثيف الذي أدى لانخفاض شديد في الرؤية خاصة على الطرق المفتوحة.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الكويت اليوم
الداخلية الكويتية تصدر تحذيرا للمواطنين بسبب "الغبار وانخفاض الرؤية"
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أصدرت وزارة الداخلية الكويتية تحذيرا لمواطنيها بسبب ما وصفته بموجة الغبار وسوء الأحوال الجوية.
ووفقا لبيان نشرته الوزارة عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فقد دعت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية المواطنين والمقيمين إلى الالتزام والحذر بسبب موجة الغبار
وسوء الأحوال الجوية التي تسود البلاد حاليا.
ولفت البيان إلى أن تلك الموجة من الغبار
أدت لإنخفاض الرؤية في بعض الطرق، مهيبة بالمواطنين والمقيمين عدم التردد بالاتصال عند الضرورة بهاتف الطوارئ الخاص بالوزارة.
كما دعا بيان الداخلية الكويتية مرتادي البحر إلى الاتصال بعمليات الإدارة العامة لخفر السواحل عند نزولهم البحر أو مواجهتهم لأي حالة طارئة فيه.
يشار إلى أن الكويت تتعرض هذه الأيام لموجة سيئة من الأحوال الجوية تمثلت أبرز معالمها في انتشار الغبار الكثيف الذي أدى لانخفاض شديد في الرؤية خاصة على الطرق المفتوحة.