الدفاع الروسية تحصي خسائر القوات الأوكرانية
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© Sputnik . РИА Новости
أحصت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، في بيانها المسائي، خسائر القوات الأوكرانية لغاية اليوم الجمعة في العملية العسكرية الروسية الخاصة.
وبحسب بيان الدفاع الروسية: "قام سلاح الجو الروسي بتدمير 27 هدفا عسكريا أوكرانيا، من بينها 3 مستودعات للذخيرة في جمهورية دونيتسك الشعبية، كما قامت بتدمير 16 مركزا لتجمع الأفراد والعتاد العسكري... وأسفر القصف عن القضاء على 310 جنود، و27 وحدة سلاح وعتادا عسكريا، ومنظومة صواريخ من طراز "أوسا-إيه كيه إم" في منطقة سيفيرسك".
وتابع البيان: "وقامت القوات الجوية الروسية باستخدام صواريخ عالية الدقة متمركزة جوا بتدمير 31 مركزا لتجمع القوى البشرية والعتاد العسكري الأوكراني، كما قامت بتدمير مستودع للذخيرة في منطقة بوباسنايا".
وأشار البيان إلى أن قوات الصواريخ والمدفعية قامت خلال اليوم بتدمير 22 مركز قيادة، و207 نقاط حصينة ومركز لتجمع الأفراد والعتاد العسكري، و3 مستودعات للذخيرة".
وقال المتحدث باسم الوزراة: "قامت وسائل الدفاع الجوي الروسية بإسقاط مقاتلة من طراز "سو-27" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية في جمهورية لوغانسك الشعبية. بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير: 7طائرات مسيرة أوكرانية، بالإضافة لاعتراض قذيفة صاروخية من راجمة صواريخ "سميرتش" في منطقة إيزيوم".
بذلك، يبلغ إجمالي ما تم تدميره منذ بدء العملية العسكرية الخاصة: 152 طائرة، 112 مروحية، 291 منظومة صواريخ، 749 طائرة مسيرة، 2867 دبابة ومدرعة، 331 راجمة صواريخ، 1345 مدفعية ميدان وهاون، 2698 وحدة مركبة عسكرية خاصة".
وتابع البيان: "وقامت القوات الجوية الروسية باستخدام صواريخ عالية الدقة متمركزة جوا بتدمير 31 مركزا لتجمع القوى البشرية والعتاد العسكري الأوكراني، كما قامت بتدمير مستودع للذخيرة في منطقة بوباسنايا".
وأشار البيان إلى أن قوات الصواريخ والمدفعية قامت خلال اليوم بتدمير 22 مركز قيادة، و207 نقاط حصينة ومركز لتجمع الأفراد والعتاد العسكري، و3 مستودعات للذخيرة".
وقال المتحدث باسم الوزراة: "قامت وسائل الدفاع الجوي الروسية بإسقاط مقاتلة من طراز "سو-27" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية في جمهورية لوغانسك الشعبية. بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير: 7طائرات مسيرة أوكرانية، بالإضافة لاعتراض قذيفة صاروخية من راجمة صواريخ "سميرتش" في منطقة إيزيوم".
بذلك، يبلغ إجمالي ما تم تدميره منذ بدء العملية العسكرية الخاصة: 152 طائرة، 112 مروحية، 291 منظومة صواريخ، 749 طائرة مسيرة، 2867 دبابة ومدرعة، 331 راجمة صواريخ، 1345 مدفعية ميدان وهاون، 2698 وحدة مركبة عسكرية خاصة".