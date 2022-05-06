https://arabic.sputniknews.com/20220506/الدفاع-الروسية-تعرض-كيف-تعمل-قوات-الإنزال-الجوي-خلال-العملية-الخاصة-في-أوكرانيا-فيديو-1061899916.html
الدفاع الروسية تعرض كيف تعمل قوات الإنزال الجوي خلال العملية الخاصة في أوكرانيا... فيديو
الدفاع الروسية تعرض كيف تعمل قوات الإنزال الجوي خلال العملية الخاصة في أوكرانيا... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات لأعمال مجموعات الاستطلاع والهجوم التابعة لوحدات القوات المحمولة جوا خلال عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا. 06.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-06T07:59+0000
2022-05-06T07:59+0000
2022-05-06T07:59+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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وكتبت على "تلغرام": "يكتشف المظليون المواقع المموهة للقوات الأوكرانية ويرسلون إحداثياتهم إلى المدفعية".
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
الدفاع الروسية تعرض كيف تعمل قوات الإنزال الجوي خلال العملية الخاصة في أوكرانيا... فيديو
تابعنا عبر
نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات لأعمال مجموعات الاستطلاع والهجوم التابعة لوحدات القوات المحمولة جوا خلال عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا.
وكتبت على "تلغرام": "يكتشف المظليون المواقع المموهة للقوات الأوكرانية ويرسلون إحداثياتهم إلى المدفعية".