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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220506/الدفاع-الروسية-تعرض-كيف-تعمل-قوات-الإنزال-الجوي-خلال-العملية-الخاصة-في-أوكرانيا-فيديو-1061899916.html
الدفاع الروسية تعرض كيف تعمل قوات الإنزال الجوي خلال العملية الخاصة في أوكرانيا... فيديو
الدفاع الروسية تعرض كيف تعمل قوات الإنزال الجوي خلال العملية الخاصة في أوكرانيا... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات لأعمال مجموعات الاستطلاع والهجوم التابعة لوحدات القوات المحمولة جوا خلال عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا. 06.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-06T07:59+0000
2022-05-06T07:59+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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وكتبت على "تلغرام": "يكتشف المظليون المواقع المموهة للقوات الأوكرانية ويرسلون إحداثياتهم إلى المدفعية".
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أخبار أوكرانيا

الدفاع الروسية تعرض كيف تعمل قوات الإنزال الجوي خلال العملية الخاصة في أوكرانيا... فيديو

07:59 GMT 06.05.2022
© Sputnik . Oleg Smyslov / الذهاب إلى بنك الصورطائرة "إيل-76"، مناورات تكتيكية، قوات الإنزال، في منطقة كوسترومسا، روسيا
طائرة إيل-76، مناورات تكتيكية، قوات الإنزال، في منطقة كوسترومسا، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 06.05.2022
© Sputnik . Oleg Smyslov
/
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نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات لأعمال مجموعات الاستطلاع والهجوم التابعة لوحدات القوات المحمولة جوا خلال عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا.
وكتبت على "تلغرام": "يكتشف المظليون المواقع المموهة للقوات الأوكرانية ويرسلون إحداثياتهم إلى المدفعية".
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس07:41 GMT
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