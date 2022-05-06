https://arabic.sputniknews.com/20220506/الرئيس-الفلسطيني-يدين-مقتل-مدنيين-إسرائيليين-في-هجوم-إلعاد-في-تل-أبيب-1061894642.html
الرئيس الفلسطيني يدين مقتل مدنيين إسرائيليين في هجوم إلعاد في تل أبيب
الرئيس الفلسطيني يدين مقتل مدنيين إسرائيليين في هجوم إلعاد في تل أبيب
عبر رئيس دولة فلسطين محمود عباس، عن إدانته لمقتل مدنيين إسرائيليين في هجوم إلعاد في تل أبيب، مؤكدا أن قتل المدنيين الفلسطينيين والإسرائيليين لا يؤدي إلا إلى... 06.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-06T00:35+0000
2022-05-06T00:35+0000
2022-05-06T00:35+0000
أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل
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رام الله - سبوتنيك. وبحسب وكالة وفا للأنباء، حذّر الرئيس عباس من استغلال هذا الحادث المدان للقيام باعتداءات وردات فعل على شعبنا الفلسطيني من قبل المستوطنين وغيرهم، مجددا إدانته للاعتداءات المتواصلة بحق شعبنا ومقدساته الإسلامية والمسيحية والتي خلقت أجواء التوتر وعدم الاستقرار.وأشار عباس إلى أن دوامة العنف تؤكد أن السلام الدائم والشامل والعادل هو الطريق الأقصر والسليم لتوفير الأمن والاستقرار للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي وشعوب المنطقة.وقتل 3 إسرائيليين وأصيب آخرون في هجوم مسلح بمدينة إلعاد شرقي تل أبيب، مساء الخميس، حسبما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية.وقالت نجمة داود الحمراء، منظمة الإسعاف الطبي في إسرائيل، إن شخصا رابعا أصيب في الهجوم حالته حرجة.ووفقا للشرطة الإسرائيلية، فقد نفذ الهجوم شخصان، أحدهما استخدم سلاحا ناريا والآخر بلطة.
https://arabic.sputniknews.com/20220505/هيئة-البث-الإسرائيلية-إصابة-6-أشخاص-شرقي-تل-أبيب-بعد-اعتداء-نفذه-مجهول-بفأس-1061888398.html
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أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل
الرئيس الفلسطيني يدين مقتل مدنيين إسرائيليين في هجوم إلعاد في تل أبيب
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عبر رئيس دولة فلسطين محمود عباس، عن إدانته لمقتل مدنيين إسرائيليين في هجوم إلعاد في تل أبيب، مؤكدا أن قتل المدنيين الفلسطينيين والإسرائيليين لا يؤدي إلا إلى المزيد من تدهور الأوضاع في الوقت الذي نسعى فيه جميعًا إلى تحقيق الاستقرار ومنع التصعيد.
رام الله - سبوتنيك
. وبحسب وكالة وفا للأنباء، حذّر الرئيس عباس من استغلال هذا الحادث المدان للقيام باعتداءات وردات فعل على شعبنا الفلسطيني من قبل المستوطنين وغيرهم، مجددا إدانته للاعتداءات المتواصلة بحق شعبنا ومقدساته الإسلامية والمسيحية والتي خلقت أجواء التوتر وعدم الاستقرار.
وأشار عباس إلى أن دوامة العنف تؤكد أن السلام الدائم والشامل والعادل هو الطريق الأقصر والسليم لتوفير الأمن والاستقرار للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي وشعوب المنطقة.
وقتل 3 إسرائيليين وأصيب آخرون في هجوم مسلح
بمدينة إلعاد شرقي تل أبيب، مساء الخميس، حسبما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية.
وقالت نجمة داود الحمراء، منظمة الإسعاف الطبي في إسرائيل، إن شخصا رابعا أصيب في الهجوم حالته حرجة.
ووفقا للشرطة الإسرائيلية، فقد نفذ الهجوم شخصان، أحدهما استخدم سلاحا ناريا والآخر بلطة.