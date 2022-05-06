https://arabic.sputniknews.com/20220506/الشرطة-الإسرائيلية-تعلن-إطلاق-عملية-واسعة-للقبض-على-المقيمين-غير-الشرعيين-1061930798.html
الشرطة الإسرائيلية تعلن إطلاق عملية واسعة للقبض على المقيمين غير الشرعيين
الشرطة الإسرائيلية تعلن إطلاق عملية واسعة للقبض على المقيمين غير الشرعيين
أعلنت الشرطة الإسرائيلية، مساء اليوم الجمعة، إطلاق عملية واسعة على مستوى البلاد لإلقاء القبض على المقيمين غير الشرعيين. 06.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-06T17:46+0000
2022-05-06T17:46+0000
2022-05-06T17:46+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
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وأفادت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية نقلا عن قائد الشرطة يعقوب (كوبي) شبتاي، قوله "الشرطة ستطلق عملية وطنية للقبض على المقيمين غير الشرعيين ومن يساعدهم".وأضاف شبتاي: "سنزيد من تواجد الشرطة في جميع أنحاء البلاد في نهاية هذا الأسبوع".وفقا لبيانات سلطة السكان والهجرة، في نهاية عام 2020 كان هناك 116324 عاملا أجنبيا في إسرائيل - منهم 98.188 عامل قانوني (84%) و18136 غير شرعي (16%)، وفق صحيفة "معاريف" العبرية.لكن تقريرا للكنيست صدر في 2020 أفاد بأنه في مارس/آذار من ذات العام، كان هناك حوالي 323.800.000 عامل أجنبي، بمن فيهم مواطنون فلسطينيون، في إسرائيل، منهم حوالي 63% بشكل قانوني.ووقتها أظهر التقرير أن حوالي 28% من الأجانب المقيمين في إسرائيل بدون تأشيرة صالحة هم متسللون، جميعهم تقريبا من إريتريا والسودان، و15% عمال أجانب غير شرعيين.وكانت إسرائيل قد شهدت منذ أواخر مارس/آذار الماضي، سلسلة من الهجمات المسلحة، قالت الشرطة إن بعضها نفذها فلسطينيون عملوا في إسرائيل بشكل غير قانوني.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
الشرطة الإسرائيلية تعلن إطلاق عملية واسعة للقبض على المقيمين غير الشرعيين
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أعلنت الشرطة الإسرائيلية، مساء اليوم الجمعة، إطلاق عملية واسعة على مستوى البلاد لإلقاء القبض على المقيمين غير الشرعيين.
وأفادت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية نقلا عن قائد الشرطة يعقوب (كوبي) شبتاي، قوله "الشرطة ستطلق عملية وطنية للقبض على المقيمين غير الشرعيين ومن يساعدهم".
وأضاف شبتاي: "سنزيد من تواجد الشرطة في جميع أنحاء البلاد في نهاية هذا الأسبوع".
وفقا لبيانات سلطة السكان والهجرة، في نهاية عام 2020 كان هناك 116324 عاملا أجنبيا في إسرائيل - منهم 98.188 عامل قانوني (84%) و18136 غير شرعي (16%)، وفق صحيفة "معاريف
" العبرية.
لكن تقريرا للكنيست صدر في 2020 أفاد بأنه في مارس/آذار من ذات العام، كان هناك حوالي 323.800.000 عامل أجنبي، بمن فيهم مواطنون فلسطينيون، في إسرائيل، منهم حوالي 63% بشكل قانوني.
ووقتها أظهر التقرير أن حوالي 28% من الأجانب المقيمين في إسرائيل بدون تأشيرة صالحة هم متسللون، جميعهم تقريبا من إريتريا والسودان، و15% عمال أجانب غير شرعيين.
وكانت إسرائيل قد شهدت منذ أواخر مارس/آذار الماضي، سلسلة من الهجمات المسلحة، قالت الشرطة إن بعضها نفذها فلسطينيون عملوا في إسرائيل بشكل غير قانوني.