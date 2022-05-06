https://arabic.sputniknews.com/20220506/الشرطة-تكتشف-بالصدفة-نصف-طن-كوكائين-في-حادثة-تحطم-مروحية-في-بوليفيا-فيديو-1061926264.html
الشرطة تكتشف بالصدفة "نصف طن كوكايين" في حادثة تحطم مروحية في بوليفيا... فيديو
الشرطة تكتشف بالصدفة "نصف طن كوكايين" في حادثة تحطم مروحية في بوليفيا... فيديو
سقطت مروحية على جبل سان إغناسيو دي فيلاسكو، في مقاطعة سانتا كروز البوليفية، حيث كانت محملة بـ 500 كيلوغرام من الكوكايين، حيث يبدو أن الوجهة النهائية لها كانت... 06.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-06T15:22+0000
2022-05-06T15:22+0000
2022-05-06T15:23+0000
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وتحطمت الطائرة حوالي الساعة 18:00 يوم أمس الخميس، حيث أصيب اثنان من أفراد الطاقم وتم نقلهما إلى مستشفى في نفس المقاطعة، حسبما ذكرته صحيفة "باينا سييتي"، المحلية.ومع ذلك، فقد شرعت النيابة العامة بالفعل في القبض على كليهما بطريقة وقائية، وتم نقل 500 كيلوغرام من المخدرات محملة داخل خمسة أكياس، حسب نفس المصدر.واشتكى المحليون من إمكانية مواجهة تهديدات من أجانب قد يقتحمون المنطقة بذريعة استرداد المخدرات، حيث تقدموا بشكوى حتى تكون الشرطة موجودة في مكان الحادث.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار البرازيل , منوعات
الشرطة تكتشف بالصدفة "نصف طن كوكايين" في حادثة تحطم مروحية في بوليفيا... فيديو
15:22 GMT 06.05.2022 (تم التحديث: 15:23 GMT 06.05.2022) تابعنا عبر
سقطت مروحية على جبل سان إغناسيو دي فيلاسكو، في مقاطعة سانتا كروز البوليفية، حيث كانت محملة بـ 500 كيلوغرام من الكوكايين، حيث يبدو أن الوجهة النهائية لها كانت البرازيل.
وتحطمت الطائرة حوالي الساعة 18:00 يوم أمس الخميس، حيث أصيب اثنان من أفراد الطاقم وتم نقلهما إلى مستشفى في نفس المقاطعة، حسبما ذكرته صحيفة "باينا سييتي
"، المحلية.
ومع ذلك، فقد شرعت النيابة العامة بالفعل في القبض على كليهما بطريقة وقائية، وتم نقل 500 كيلوغرام من المخدرات محملة داخل خمسة أكياس، حسب نفس المصدر.
واشتكى المحليون من إمكانية مواجهة تهديدات من أجانب قد يقتحمون المنطقة بذريعة استرداد المخدرات، حيث تقدموا بشكوى حتى تكون الشرطة موجودة في مكان الحادث.