https://arabic.sputniknews.com/20220506/الصحة-العالمية-تؤكد-فعالية-اللقاحات-المتاحة-ضد-متحوارت-أوميكرون-1061907065.html
"الصحة العالمية" تؤكد فعالية اللقاحات المتاحة ضد متحوارت أوميكرون
"الصحة العالمية" تؤكد فعالية اللقاحات المتاحة ضد متحوارت أوميكرون
قال مدير عام منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إن البيانات الأولية تشير إلى أن اللقاحات المتوفرة حاليا ضد المتحورات الجديدة من "أوميكرون" لا تزال... 06.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-06T09:53+0000
2022-05-06T09:53+0000
2022-05-06T09:53+0000
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أوميكرون
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ونقلت "بلومبرغ" عن غيبريسوس قوله إنه من المبكر للغاية تحديد ما إذا كانت تلك المتحورات الفرعية يمكن أن تتسبب في مرض أكثر خطورة من متحورات أوميكرون الفرعية الأخرى.في سياق متصل، أكد ممثل وكالة الأدوية الأوروبية (EMA)، ماركو كافاليري، أمس الخميس، أن الوضع المتعلق بانتشار فيروس كورونا في الاتحاد الأوروبي قد استقر، لكن الوباء لم ينته بعد.وقال كافاليري في مؤتمر صحفي، لقد "استقر الوضع في الاتحاد الأوروبي، لكن عدد الإصابات في العالم بالملايين"، وأضاف ممثل وكالة الأدوية الأوروبية، مؤكدا أن "هذا الوباء لم ينته بعد، وسيستمر كوفيد 19 في التأثير على حياتنا".وكانت منظمة الصحة العالمية، قد قالت في منتصف الشهر الماضي، إن هناك متحورين فرعيين من سلالة فيروس كورونا "أوميكرون"، ينتشران بمستويات منخفضة حتى الآن في العديد من البلدان الأوروبية وجنوب القارة الأفريقية.
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أخبار العالم الآن, منظمة الصحة العالمية, أوميكرون
"الصحة العالمية" تؤكد فعالية اللقاحات المتاحة ضد متحوارت أوميكرون
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قال مدير عام منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إن البيانات الأولية تشير إلى أن اللقاحات المتوفرة حاليا ضد المتحورات الجديدة من "أوميكرون" لا تزال توفر حماية ضد المرض الشديد والوفاة.
ونقلت "بلومبرغ"
عن غيبريسوس قوله إنه من المبكر للغاية تحديد ما إذا كانت تلك المتحورات الفرعية يمكن أن تتسبب في مرض أكثر خطورة من متحورات أوميكرون الفرعية الأخرى.
في سياق متصل، أكد ممثل وكالة الأدوية الأوروبية (EMA)، ماركو كافاليري، أمس الخميس، أن الوضع المتعلق بانتشار فيروس كورونا
في الاتحاد الأوروبي قد استقر، لكن الوباء لم ينته بعد.
وقال كافاليري في مؤتمر صحفي، لقد "استقر الوضع في الاتحاد الأوروبي، لكن عدد الإصابات في العالم بالملايين"، وأضاف ممثل وكالة الأدوية الأوروبية، مؤكدا أن "هذا الوباء لم ينته بعد، وسيستمر كوفيد 19 في التأثير على حياتنا".
وكانت منظمة الصحة العالمية، قد قالت في منتصف الشهر الماضي، إن هناك متحورين فرعيين من سلالة فيروس كورونا "أوميكرون"، ينتشران بمستويات منخفضة حتى الآن في العديد من البلدان الأوروبية وجنوب القارة الأفريقية.