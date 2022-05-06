https://arabic.sputniknews.com/20220506/الصليب-الأحمر-يؤكد-مشاركته-في-نقل-أكثر-من-100-محتجز-إلى-اليمن-1061918792.html
الصليب الأحمر يؤكد مشاركته في نقل أكثر من 100 محتجز إلى اليمن
الصليب الأحمر يؤكد مشاركته في نقل أكثر من 100 محتجز إلى اليمن
أكد الصليب الأحمر، اليوم الجمعة، مشاركته في نقل أكثر من 100 محتجز إلى مطار عدن جنوبي اليمن. 06.05.2022, سبوتنيك عربي
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وحسب تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الصينية، شينخو، عن المتحدث الرسمي باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن بشير عمر، أكد أن اللجنة "سهلت اليوم الجمعة عمليات نقل أكثر من 100 محتجز، أُفرج عنهم من قبل التحالف العربي في اليمن بقيادة السعودية".وعن طريقة نقل المحتجزين أوضح عمر، أنه تم نقلهم "على متن طائرات تابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر إلى عدن جنوب اليمن"، لافتا إلى أنهم جميعا "من اليمنيين واحتجزوا لأسباب تتعلق بالنزاع".ولفت إلى أن "القرار جاء كمبادرة إنسانية امتداداً للمبادرات الإنسانية السابقة، ودعماً لكافة الجهود والمساعي لإنهاء الأزمة اليمنية وإحلال السلام وجهود الأمم المتحدة لتثبيت الهدنة الحالية وتهيئة أجواء الحوار بين الأطراف اليمنية".يشار إلى أن السعودية تقود تحالفا عربيا ينفذ عملية عسكرية ضد الحوثيين في اليمن منذ مارس/ آذار من العام 2015.
https://arabic.sputniknews.com/20190930/مبعوث-الأمم-المتحدة-لليمن-يرحب-بإفراج-الحوثيين-عن-سجناء-1043018031.html
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أخبار السعودية اليوم, أخبار اليمن الأن
الصليب الأحمر يؤكد مشاركته في نقل أكثر من 100 محتجز إلى اليمن
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أكد الصليب الأحمر، اليوم الجمعة، مشاركته في نقل أكثر من 100 محتجز إلى مطار عدن جنوبي اليمن.
وحسب تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الصينية
، شينخو، عن المتحدث الرسمي باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن بشير عمر، أكد أن اللجنة "سهلت اليوم الجمعة عمليات نقل أكثر من 100 محتجز، أُفرج عنهم من قبل التحالف العربي في اليمن بقيادة السعودية".
30 سبتمبر 2019, 10:40 GMT
وعن طريقة نقل المحتجزين أوضح عمر، أنه تم نقلهم "على متن طائرات تابعة
للجنة الدولية للصليب الأحمر إلى عدن جنوب اليمن"، لافتا إلى أنهم جميعا "من اليمنيين واحتجزوا لأسباب تتعلق بالنزاع".
وكان المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العميد الركن تركي المالكي قد أكد أن "من سيتم إطلاق سراحهم هم من أسرى الحوثيين الذين شاركوا بالعمليات القتالية ضد أراضي المملكة".
ولفت إلى أن "القرار جاء كمبادرة إنسانية امتداداً للمبادرات الإنسانية السابقة، ودعماً لكافة الجهود والمساعي لإنهاء الأزمة اليمنية وإحلال السلام وجهود الأمم المتحدة لتثبيت الهدنة الحالية وتهيئة أجواء
الحوار بين الأطراف اليمنية".
يشار إلى أن السعودية تقود تحالفا عربيا ينفذ عملية عسكرية ضد الحوثيين في اليمن منذ مارس/ آذار من العام 2015.