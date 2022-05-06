https://arabic.sputniknews.com/20220506/الصليب-الأحمر-يرد-على-أنصار-الله-بعد-نفيها-صلتها-بأسرى-أفرج-عنهم-التحالف-1061927557.html

"الصليب الأحمر" يرد على "أنصار الله" بعد نفيها صلتها بأسرى أفرج عنهم التحالف

"الصليب الأحمر" يرد على "أنصار الله" بعد نفيها صلتها بأسرى أفرج عنهم التحالف

أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم الجمعة، نقل عشرات المحتجزين الذين أفرج عنهم التحالف العربي بقيادة السعودية، ضمن مبادرة أحادية الجانب، قال إنها تشمل... 06.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-06T15:52+0000

2022-05-06T15:52+0000

2022-05-06T15:52+0000

العالم العربي

الحرب على اليمن

أنصار الله

قوات التحالف العربي

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القاهرة - سبوتنيك. وقال متحدث بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن، بشير عمر، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، إن "اللجنة ستقوم اليوم بنقل أكثر من 100 محتجز من مطار أبها السعودي إلى مطار عدن الدولي".وأضاف: "حتى هذه اللحظة وصل 80 محتجزاً على متن طائرتين تابعتين للجنة الدولية للصليب الأحمر إلى مطار عدن، ونتوقع وصول الطائرة الثالثة خلال الساعة القادمة، وبذلك تكون اللجنة أتمث العملية بنجاح".وأكد متحدث بعثة الصليب الأحمر في اليمن أن "كافة المحتجزين المفرج عنهم ممن نقلتهم لجنة الصليب الأحمر، هم يمنيون"، مشيراً إلى أن "الثلاث الرحلات المجدولة جميعها إلى مطار عدن الدولي".في السياق، أعلن التحالف العربي، وفقاً لما نقله تلفزيون "الإخبارية" الرسمي السعودي، "ثلاث مراحل لنقل الأسرى جواً إلى صنعاء وعدن ستكتمل اليوم ضمن مبادرة المملكة الإنسانية".وأوضح أنه تم "نقل 108 أسرى إلى عدن و9 إلى صنعاء و9 مقاتلين أجانب جاري تسليمهم لسفارات دولهم".وذكر أن "37 أسيراً تم نقلهم براً وتسليمهم لاعتبارات إنسانية وقرب مناطق إقامتهم من الحدود (يقصد الحدود السعودية اليمنية)".ويوم الثلاثاء الماضي، نفت جماعة "أنصار الله" صلتها بمحتجزين أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، أواخر الشهر الماضي، عزمه إطلاق سراحهم وفق مبادرة إنسانية من طرف واحد.

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العالم العربي, الحرب على اليمن, أنصار الله, قوات التحالف العربي