https://arabic.sputniknews.com/20220506/الصليب-الأحمر-يرد-على-أنصار-الله-بعد-نفيها-صلتها-بأسرى-أفرج-عنهم-التحالف-1061927557.html
"الصليب الأحمر" يرد على "أنصار الله" بعد نفيها صلتها بأسرى أفرج عنهم التحالف
"الصليب الأحمر" يرد على "أنصار الله" بعد نفيها صلتها بأسرى أفرج عنهم التحالف
أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم الجمعة، نقل عشرات المحتجزين الذين أفرج عنهم التحالف العربي بقيادة السعودية، ضمن مبادرة أحادية الجانب، قال إنها تشمل... 06.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-06T15:52+0000
2022-05-06T15:52+0000
2022-05-06T15:52+0000
العالم العربي
الحرب على اليمن
أنصار الله
قوات التحالف العربي
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القاهرة - سبوتنيك. وقال متحدث بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن، بشير عمر، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، إن "اللجنة ستقوم اليوم بنقل أكثر من 100 محتجز من مطار أبها السعودي إلى مطار عدن الدولي".وأضاف: "حتى هذه اللحظة وصل 80 محتجزاً على متن طائرتين تابعتين للجنة الدولية للصليب الأحمر إلى مطار عدن، ونتوقع وصول الطائرة الثالثة خلال الساعة القادمة، وبذلك تكون اللجنة أتمث العملية بنجاح".وأكد متحدث بعثة الصليب الأحمر في اليمن أن "كافة المحتجزين المفرج عنهم ممن نقلتهم لجنة الصليب الأحمر، هم يمنيون"، مشيراً إلى أن "الثلاث الرحلات المجدولة جميعها إلى مطار عدن الدولي".في السياق، أعلن التحالف العربي، وفقاً لما نقله تلفزيون "الإخبارية" الرسمي السعودي، "ثلاث مراحل لنقل الأسرى جواً إلى صنعاء وعدن ستكتمل اليوم ضمن مبادرة المملكة الإنسانية".وأوضح أنه تم "نقل 108 أسرى إلى عدن و9 إلى صنعاء و9 مقاتلين أجانب جاري تسليمهم لسفارات دولهم".وذكر أن "37 أسيراً تم نقلهم براً وتسليمهم لاعتبارات إنسانية وقرب مناطق إقامتهم من الحدود (يقصد الحدود السعودية اليمنية)".ويوم الثلاثاء الماضي، نفت جماعة "أنصار الله" صلتها بمحتجزين أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، أواخر الشهر الماضي، عزمه إطلاق سراحهم وفق مبادرة إنسانية من طرف واحد.
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العالم العربي, الحرب على اليمن, أنصار الله, قوات التحالف العربي
"الصليب الأحمر" يرد على "أنصار الله" بعد نفيها صلتها بأسرى أفرج عنهم التحالف
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أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم الجمعة، نقل عشرات المحتجزين الذين أفرج عنهم التحالف العربي بقيادة السعودية، ضمن مبادرة أحادية الجانب، قال إنها تشمل أسرى تابعين لجماعة "أنصار الله" اليمنية.
القاهرة - سبوتنيك. وقال متحدث بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن، بشير عمر، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، إن "اللجنة ستقوم اليوم بنقل أكثر من 100 محتجز من مطار أبها السعودي إلى مطار عدن الدولي".
وأضاف: "حتى هذه اللحظة وصل 80 محتجزاً على متن طائرتين تابعتين للجنة الدولية للصليب الأحمر إلى مطار عدن، ونتوقع وصول الطائرة الثالثة خلال الساعة القادمة، وبذلك تكون اللجنة أتمث العملية بنجاح".
وبشأن نفي "أنصار الله" تبعية المحتجزين المفرج عنهم من التحالف للجماعة، قال بشير عمر، إن "ما يهم اللجنة هو وصول المحتجزين إلى مناطقهم ويلتقوا بأسرهم بعد فترة طويلة من انفصالهم عنها، وهذا جانب إنساني تقوم به اللجنة في كافة السياقات التي تشهد نزاعات مسلحة".
وأكد متحدث بعثة الصليب الأحمر في اليمن أن "كافة المحتجزين المفرج عنهم ممن نقلتهم لجنة الصليب الأحمر، هم يمنيون"، مشيراً إلى أن "الثلاث الرحلات المجدولة جميعها إلى مطار عدن الدولي".
في السياق، أعلن التحالف العربي، وفقاً لما نقله تلفزيون "الإخبارية" الرسمي السعودي، "ثلاث مراحل لنقل الأسرى جواً إلى صنعاء وعدن ستكتمل اليوم ضمن مبادرة المملكة الإنسانية".
وقال إنه "سيتم تسليم مقاتلين أجانب بصفوف الحوثيين ضمن الأسرى إلى بلدانهم".
وأوضح أنه تم "نقل 108 أسرى إلى عدن و9 إلى صنعاء و9 مقاتلين أجانب جاري تسليمهم لسفارات دولهم".
وذكر أن "37 أسيراً تم نقلهم براً وتسليمهم لاعتبارات إنسانية وقرب مناطق إقامتهم من الحدود (يقصد الحدود السعودية اليمنية)".
ويوم الثلاثاء الماضي، نفت جماعة "أنصار الله" صلتها بمحتجزين أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، أواخر الشهر الماضي، عزمه إطلاق سراحهم وفق مبادرة إنسانية من طرف واحد.