https://arabic.sputniknews.com/20220506/الصين-تبني-مراكز-دائمة-لاختبارات-كورونا-استعدادا-لما-بعد-انتهاء-الإغلاق-1061927434.html
الصين تبني مراكز دائمة لاختبارات "كورونا" استعدادا لما بعد انتهاء الإغلاق
الصين تبني مراكز دائمة لاختبارات "كورونا" استعدادا لما بعد انتهاء الإغلاق
تقوم الصين في الوقت الحالي بإنشاء الآلاف من محطات اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل (PCR) الدائمة، وذلك ضمن خطتها لتطبيع الضوابط الصارمة لوباء "كورونا"، حتى... 06.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-06T15:46+0000
2022-05-06T15:46+0000
2022-05-06T15:46+0000
الصين
فيروس كورونا
العالم
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وتم الانتهاء بالفعل من إنشاء 9000 محطة في شنغهاي وحدها، من بينها 5000 موقع يعمل بالفعل، حسبما قال نائب رئيس بلدية شنغهاي وو تشينغ، اليوم الجمعة، وفقا لوكالة "رويترز".وأكد المسؤولون إن محطات الاختبار - الموجودة في المناطق السكنية والمجمعات الصناعية والمباني المكتبية وعند مداخل محطات القطار ومترو الأنفاق - ستسمح بإجراء الاختبار في غضون 15 دقيقة فقط.كما وعدت مدينة هانغتشو، التي تقع على بعد 176 كيلومترا جنوب غرب شنغهاي، بإنشاء 10000 محطة اختبار دائمة، وستسمح بالوصول إلى مواقعها الخلابة فقط للأشخاص الذين خضعوا لاختبار "كورونا" في الـ48 ساعة الماضية.وفي الوقت الحالي، لا يزال ما يقرب من 25 مليون ساكن في المركز المالي الشرقي لشنغهاي يخضعون لشكل من أشكال الإغلاق، حيث تكافح المدينة أكبر تفشي لفيروس "كورونا" في الصين.وانقسم المحللون في البنوك الأجنبية حول مزايا الخطة لاختبار "كورونا" المنتظم، إذ يرى "غولدمان ساكس" في مذكرة له أن الاختبارات المنتظمة يمكن أن توفر مخرجا للصين لأنها تحافظ على "صفر كوفيد" مع تقليل التأثير الاقتصادي، مضيفا أن تكاليف الاختبار لن تكون سوى جزء بسيط من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.وفي المقابل، قال بنك "نومورا" إن فوائد اختبار "PCR" المنتظم ستكون محدودة، مضيفا أنه قد يكلف ما بين 0.9 و2.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
https://arabic.sputniknews.com/20220506/تأجيل-دورة-الألعاب-الآسيوية-في-هانغتشو-بالصين-بسبب-كورونا-1061907976.html
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الصين, فيروس كورونا, العالم
الصين تبني مراكز دائمة لاختبارات "كورونا" استعدادا لما بعد انتهاء الإغلاق
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تقوم الصين في الوقت الحالي بإنشاء الآلاف من محطات اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل (PCR) الدائمة، وذلك ضمن خطتها لتطبيع الضوابط الصارمة لوباء "كورونا"، حتى بعد انتهاء مرحلة الإغلاق الحالية.
وتم الانتهاء بالفعل من إنشاء 9000 محطة في شنغهاي وحدها، من بينها 5000 موقع يعمل بالفعل، حسبما قال نائب رئيس بلدية شنغهاي وو تشينغ، اليوم الجمعة، وفقا لوكالة "رويترز".
وأكد المسؤولون إن محطات الاختبار - الموجودة في المناطق السكنية والمجمعات الصناعية والمباني المكتبية وعند مداخل محطات القطار ومترو الأنفاق - ستسمح بإجراء الاختبار في غضون 15 دقيقة فقط.
كما وعدت مدينة هانغتشو، التي تقع على بعد 176 كيلومترا جنوب غرب شنغهاي، بإنشاء 10000 محطة اختبار دائمة، وستسمح بالوصول إلى مواقعها الخلابة فقط للأشخاص الذين خضعوا لاختبار "كورونا" في الـ48 ساعة الماضية.
وفي الوقت الحالي، لا يزال ما يقرب من 25 مليون ساكن في المركز المالي الشرقي لشنغهاي يخضعون لشكل من أشكال الإغلاق، حيث تكافح المدينة أكبر تفشي لفيروس "كورونا" في الصين.
وانقسم المحللون في البنوك الأجنبية حول مزايا الخطة لاختبار "كورونا" المنتظم، إذ يرى "غولدمان ساكس" في مذكرة له أن الاختبارات المنتظمة يمكن أن توفر مخرجا للصين لأنها تحافظ على "صفر كوفيد" مع تقليل التأثير الاقتصادي، مضيفا أن تكاليف الاختبار لن تكون سوى جزء بسيط من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
وفي المقابل، قال بنك "نومورا" إن فوائد اختبار "PCR" المنتظم ستكون محدودة، مضيفا أنه قد يكلف ما بين 0.9 و2.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.