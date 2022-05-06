https://arabic.sputniknews.com/20220506/العراق-الكشف-عن-موعد-انتهاء-الحالة-الغبارية-للطقس-1061920759.html
العراق... الكشف عن موعد انتهاء الحالة الغبارية للطقس
العراق... الكشف عن موعد انتهاء الحالة الغبارية للطقس
كشف قسم التنبؤ الجوي بالهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي في العراق عن موعد انتهاء الحالة الغبارية التي تشهدها البلاد منذ أيام. 06.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-06T13:09+0000
2022-05-06T13:09+0000
2022-05-06T13:09+0000
العالم العربي
العراق
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ونقل موقع "السومرية نيوز" عن قسم التنبؤ الجوي تقريرا قال فيه إنه من المتوقع استمرار تأثر البلاد بالحالة الغبارية خلال اليوم الجمعة بسبب تقدم امتداد مرتفع جوي من البحر المتوسط.ونوه التقرير إلى وجود فرص لعواصف غبارية من الأقسام الغربية للبلاد مما يسبب تردي في مدى الرؤية الأفقية ما دون 5 آلاف متر وفي العواصف ما دون ألف متر.وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة العراقية، أمس الخميس، تسجيل وفاة وأكثر من 5000 حالة اختناق، بسبب العاصفة الترابية التي تضرب البلاد .وقال المتحدث باسم الوزارة، سيف البدر، في بيان، إن " أقسام الطوارئ والعمليات وسيارات الإسعاف ومؤسساتنا الصحية مستنفرة لاستقبال الحالات المرضية ومنها حالات الاختناق بسبب العواصف الترابية، ولحد الآن تم تسجيل حالة وفاة واحدة على الأقل، في بغداد وأكثر من خمسة آلاف حالة اختناق، وهذه الإحصائية ليست نهائية ويمكن أن تكون هناك حالات أخرى".وأضاف أن "أكثر الحالات هي حالات متوسطة إلى بسيطة وتغادر مستشفى الطوارئ بعد تلقي علاج أولي بسيط خلال مدة زمنية وجيزة، لكن بعض الحالات تحتاج إلى متابعة وتداخل طبي أكثر وأطول وبعضها يحتاج إلى رقود في المستشفى".
العراق
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MIA „Rosiya Segodnya“
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العالم العربي, العراق
العراق... الكشف عن موعد انتهاء الحالة الغبارية للطقس
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كشف قسم التنبؤ الجوي بالهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي في العراق عن موعد انتهاء الحالة الغبارية التي تشهدها البلاد منذ أيام.
ونقل موقع "السومرية نيوز"
عن قسم التنبؤ الجوي تقريرا قال فيه إنه من المتوقع استمرار تأثر البلاد بالحالة الغبارية خلال اليوم الجمعة بسبب تقدم امتداد مرتفع جوي من البحر المتوسط.
ونوه التقرير إلى وجود فرص لعواصف غبارية من الأقسام الغربية للبلاد مما يسبب تردي في مدى الرؤية الأفقية ما دون 5 آلاف متر وفي العواصف ما دون ألف متر.
وحدد التقرير صباح يوم الاثنين الموافق 9 مايو/أيار لتحسن الطقس ومدى الرؤية في أغلب أنحاء العراق.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة العراقية، أمس الخميس، تسجيل وفاة وأكثر من 5000 حالة اختناق
، بسبب العاصفة الترابية التي تضرب البلاد .
وقال المتحدث باسم الوزارة، سيف البدر، في بيان، إن " أقسام الطوارئ والعمليات وسيارات الإسعاف ومؤسساتنا الصحية مستنفرة لاستقبال الحالات المرضية ومنها حالات الاختناق بسبب العواصف الترابية، ولحد الآن تم تسجيل حالة وفاة واحدة على الأقل، في بغداد وأكثر من خمسة آلاف حالة اختناق، وهذه الإحصائية ليست نهائية ويمكن أن تكون هناك حالات أخرى".
وأضاف أن "أكثر الحالات هي حالات متوسطة إلى بسيطة وتغادر مستشفى الطوارئ بعد تلقي علاج أولي بسيط خلال مدة زمنية وجيزة، لكن بعض الحالات تحتاج إلى متابعة وتداخل طبي أكثر وأطول وبعضها يحتاج إلى رقود في المستشفى".