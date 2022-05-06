العراق يستيقظ تحت غطاء برتقالي سميك

© AP Photo / Ali Abdul Hassanشرطي خلال عاصفة رملية قوية في العاصمة بغداد، العراق 5 مايو 2022
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© AP Photo / Ali Abdul Hassan
شرطي خلال عاصفة رملية قوية في العاصمة بغداد، العراق 5 مايو 2022
© AP Photo / Ali Abdul Hassanرجل يسير خلال عاصفة رملية قوية في العاصمة بغداد، العراق 5 مايو 2022
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© AP Photo / Ali Abdul Hassan
رجل يسير خلال عاصفة رملية قوية في العاصمة بغداد، العراق 5 مايو 2022
© AFP 2022 / Qassem Al-Kaabiعراقيون يسيرون على خلفية جامع الإمام علي في النجف، خلال عاصفة رملية قوية، العراق 5 مايو 2022
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© AFP 2022 / Qassem Al-Kaabi
عراقيون يسيرون على خلفية جامع الإمام علي في النجف، خلال عاصفة رملية قوية، العراق 5 مايو 2022
© AP Photo / Ali Abdul Hassan
عراقيون يلجؤون إلى المشافي لإصابتهم بالاختناق، نتيجة عاصفة رملية قوية، العراق 5 مايو 2022
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© AP Photo / Ali Abdul Hassan
عراقيون يلجؤون إلى المشافي لإصابتهم بالاختناق، نتيجة عاصفة رملية قوية، العراق 5 مايو 2022
© AFP 2022 / Asaad Niaziمنظر جوي لمدينة الناصرية، خلال عاصفة رملية قوية، العراق 5 مايو 2022
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© AFP 2022 / Asaad Niazi
منظر جوي لمدينة الناصرية، خلال عاصفة رملية قوية، العراق 5 مايو 2022
© AP Photo / Ali Abdul Hassanعراقيون يسيرون في أحد شوارع مدينة بغداد، خلال عاصفة رملية قوية، العراق 5 مايو 2022
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© AP Photo / Ali Abdul Hassan
عراقيون يسيرون في أحد شوارع مدينة بغداد، خلال عاصفة رملية قوية، العراق 5 مايو 2022
© AP Photo / Ali Abdul Hassan
عراقيون يلجؤون إلى المشافي لإصابتهم بالاختناق في بغداد، نتيجة عاصفة رملية قوية، العراق 5 مايو 2022
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© AP Photo / Ali Abdul Hassan
عراقيون يلجؤون إلى المشافي لإصابتهم بالاختناق في بغداد، نتيجة عاصفة رملية قوية، العراق 5 مايو 2022
© AFP 2022 / Qassem al-Kaabi عاصفة رملية قوية في مدينة النجف، العراق 5 مايو 2022
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© AFP 2022 / Qassem al-Kaabi
عاصفة رملية قوية في مدينة النجف، العراق 5 مايو 2022