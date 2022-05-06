العراق يستيقظ تحت غطاء برتقالي سميك

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غطاء برتقالي سميك يغطي العراق مرة أخرى، الذي يعاني من أحدث حلقة في سلسلة من العواصف الترابية التي أصبحت شائعة بشكل متزايد. وتعرض العراق لسلسلة من هذه العواصف في أبريل/ نيسان الماضي ما أدى إلى وقف الرحلات الجوية، ولجوء العشرات إلى المستشفيات ممن يعانون من مشاكل في الجهاز التنفسي.