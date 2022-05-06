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العراق يستيقظ تحت غطاء برتقالي سميك
العراق يستيقظ تحت غطاء برتقالي سميك
غطاء برتقالي سميك يغطي العراق مرة أخرى، الذي يعاني من أحدث حلقة في سلسلة من العواصف الترابية التي أصبحت شائعة بشكل متزايد. وتعرض العراق لسلسلة من هذه العواصف... 06.05.2022, سبوتنيك عربي
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العراق
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фото, العراق, وسائط متعددة, صور

العراق يستيقظ تحت غطاء برتقالي سميك

09:28 GMT 06.05.2022
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غطاء برتقالي سميك يغطي العراق مرة أخرى، الذي يعاني من أحدث حلقة في سلسلة من العواصف الترابية التي أصبحت شائعة بشكل متزايد. وتعرض العراق لسلسلة من هذه العواصف في أبريل/ نيسان الماضي ما أدى إلى وقف الرحلات الجوية، ولجوء العشرات إلى المستشفيات ممن يعانون من مشاكل في الجهاز التنفسي.
© AP Photo / Ali Abdul Hassanشرطي خلال عاصفة رملية قوية في العاصمة بغداد، العراق 5 مايو 2022
شرطي خلال عاصفة رملية قوية في العاصمة بغداد، العراق 5 مايو 2022 - سبوتنيك عربي
1/8
© AP Photo / Ali Abdul Hassan
شرطي خلال عاصفة رملية قوية في العاصمة بغداد، العراق 5 مايو 2022
© AP Photo / Ali Abdul Hassanرجل يسير خلال عاصفة رملية قوية في العاصمة بغداد، العراق 5 مايو 2022
رجل يسير خلال عاصفة رملية قوية في العاصمة بغداد، العراق 5 مايو 2022 - سبوتنيك عربي
2/8
© AP Photo / Ali Abdul Hassan
رجل يسير خلال عاصفة رملية قوية في العاصمة بغداد، العراق 5 مايو 2022
© AFP 2022 / Qassem Al-Kaabiعراقيون يسيرون على خلفية جامع الإمام علي في النجف، خلال عاصفة رملية قوية، العراق 5 مايو 2022
عراقيون يسيرون على خلفية جامع الإمام علي في النجف، خلال عاصفة رملية قوية، العراق 5 مايو 2022 - سبوتنيك عربي
3/8
© AFP 2022 / Qassem Al-Kaabi
عراقيون يسيرون على خلفية جامع الإمام علي في النجف، خلال عاصفة رملية قوية، العراق 5 مايو 2022
© AP Photo / Ali Abdul Hassan

عراقيون يلجؤون إلى المشافي لإصابتهم بالاختناق، نتيجة عاصفة رملية قوية، العراق 5 مايو 2022

عراقيون يلجؤون إلى المشافي لإصابتهم بالاختناق، نتيجة عاصفة رملية قوية، العراق 5 مايو 2022 - سبوتنيك عربي
4/8
© AP Photo / Ali Abdul Hassan

عراقيون يلجؤون إلى المشافي لإصابتهم بالاختناق، نتيجة عاصفة رملية قوية، العراق 5 مايو 2022

© AFP 2022 / Asaad Niaziمنظر جوي لمدينة الناصرية، خلال عاصفة رملية قوية، العراق 5 مايو 2022
منظر جوي لمدينة الناصرية، خلال عاصفة رملية قوية، العراق 5 مايو 2022 - سبوتنيك عربي
5/8
© AFP 2022 / Asaad Niazi
منظر جوي لمدينة الناصرية، خلال عاصفة رملية قوية، العراق 5 مايو 2022
© AP Photo / Ali Abdul Hassanعراقيون يسيرون في أحد شوارع مدينة بغداد، خلال عاصفة رملية قوية، العراق 5 مايو 2022
عراقيون يسيرون في أحد شوارع مدينة بغداد، خلال عاصفة رملية قوية، العراق 5 مايو 2022 - سبوتنيك عربي
6/8
© AP Photo / Ali Abdul Hassan
عراقيون يسيرون في أحد شوارع مدينة بغداد، خلال عاصفة رملية قوية، العراق 5 مايو 2022
© AP Photo / Ali Abdul Hassan

عراقيون يلجؤون إلى المشافي لإصابتهم بالاختناق في بغداد، نتيجة عاصفة رملية قوية، العراق 5 مايو 2022

عراقيون يلجؤون إلى المشافي لإصابتهم بالاختناق في بغداد، نتيجة عاصفة رملية قوية، العراق 5 مايو 2022 - سبوتنيك عربي
7/8
© AP Photo / Ali Abdul Hassan

عراقيون يلجؤون إلى المشافي لإصابتهم بالاختناق في بغداد، نتيجة عاصفة رملية قوية، العراق 5 مايو 2022

© AFP 2022 / Qassem al-Kaabi عاصفة رملية قوية في مدينة النجف، العراق 5 مايو 2022
عاصفة رملية قوية في مدينة النجف، العراق 5 مايو 2022 - سبوتنيك عربي
8/8
© AFP 2022 / Qassem al-Kaabi
عاصفة رملية قوية في مدينة النجف، العراق 5 مايو 2022
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