https://arabic.sputniknews.com/20220506/العلماء-يحددون-من-خلال-موجات-الدماغ-ما-إذا-كان-الشخص-يتخيل-1061922505.html

العلماء يحددون من خلال موجات الدماغ ما إذا كان الشخص يتخيل

العلماء يحددون من خلال موجات الدماغ ما إذا كان الشخص يتخيل

طور علماء من جامعة أوساكا طريقة تسمح لك بتحديد ما إذا كان الشخص يتخيل. نُشرت نتائج الدراسة في المجلة الطبية Communications Biology. 06.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-06T13:37+0000

2022-05-06T13:37+0000

2022-05-06T13:37+0000

منوعات

علوم

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ماذا نعرف عن الخيال؟على الرغم من أن البحث لا يزال جاريًا، فقد توصل العلماء بالفعل إلى بعض الأشياء المهمة. وجدوا أن القشرة البصرية تشارك في عملية التخيل، لأنها تسمح للناس "برؤية" الأشياء المعروضة. في الوقت نفسه، عندما طُلب من المشاركين في التجربة تخيل شيء ما، تم تنشيط 11 جزءًا آخر من الدماغ بالتوازي. في هذا الصدد، اقترح الباحثون أن يتم إشراك شبكة من الخلايا العصبية في الدماغ في العملية. إنهم يأملون في استخدام إمكانياتها لمحاولة قراءة تخيلات الأفراد بشكل أكثر دقة.قراءة موجات الدماغلمحاولة "قراءة" العقول، عمل الباحثون مع مرضى الصرع الذين تم زرع أقطاب كهربائية في أدمغتهم. طور العلماء نظامًا لالتقاط وقراءة مخطط كهربية القلب (موجات الدماغ). هذه الطريقة أكثر دقة من مخطط كهربية الدماغ التقليدي.بعد بدء التسجيل، عُرض على المشارك صورة وطلب منه تخيل صورة مختلفة تمامًا. وجد الباحثون اختلافًا كبيرًا في موجات الدماغ بين رؤية الناس لصورة أوعندما يتخيلون شيئًا ما. قال كبير المؤلفين تاكوفومي ياناغيساوا: "أوضحت النتائج العلاقة بين نشاط الدماغ عندما ينظر الناس إلى الصور وعندما يتخيلونها". اختلفت معلمات مخطط كهربية القشرة للصور التخيلية عن تلك التي في الصور الحقيقية. علاوة على ذلك، إذا قيل للمريض أن خياله يُقرأ، فإن موجات الدماغ تختلف أكثر.الآن يمكنك تحديد ما إذا كان الشخص يتخيللم يتمكن الباحثون من تحديد ما يفكر فيه الشخص بالضبط عندما يتخيل شيئًا ما. ومع ذلك، فقد أظهر العمل العلمي أنه بناءً على موجات الدماغ، يمكن للعلماء التمييز بين الشخص الذي يتخيل صورة ما والشخص الذي ينظر إليها ببساطة.

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منوعات, علوم