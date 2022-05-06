https://arabic.sputniknews.com/20220506/الكرملين-يؤكد-مشاركة-الرئيس-بوتين-في-عيد-النصر-1061909916.html
الكرملين يؤكد مشاركة الرئيس بوتين في عيد النصر
الكرملين يؤكد مشاركة الرئيس بوتين في عيد النصر
يلقي الرئيس بوتين فلاديمير بوتين كلمة في عيد النصر الموافق لـ9 مايو/أيار، كما يضع الزهور على ضريح الجندي المجهول، حسبما صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية،... 06.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-06T10:52+0000
2022-05-06T10:52+0000
2022-05-06T11:08+0000
روسيا
فلاديمير بوتين
الكرملين
عيد النصر
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وأوضح بيسكوف: "كما قلت، في يوم التاسع، سيشارك بوتين في عرض عسكري، وسيلقي هناك خطابه، ووفقًا للتقاليد، في نهاية العرض، سيضع رئيس الدولة إكليلًا من الزهور على قبر الجندي المجهول".وأعلن جهاز الإعلام التابع للرئاسة الروسية عن تنظيم عرض عسكري في التاسع من مايو/ أيار 2022.وتحتفل روسيا في هذا اليوم بعيد "النصر"، وهو النصر الذي أحرزته روسيا وغيرها من الجمهوريات السوفيتية المتحدة حينما دحرت قواتها فلول القوات الألمانية التي غزت اتحاد الجمهوريات السوفيتية في الثاني والعشرين من يونيو/ حزيران 1941. وتمكنت روسيا والجمهوريات السوفيتية الأخرى من صد العدوان وطرد الغزاة من أراضيها. وليس هذا فقط، بل استمر الجيش الأحمر، جيش روسيا السوفيتية، في مطاردة قوات ألمانيا النازية حتى سقوط عاصمة "الرايخ الثالث"، برلين، في يدها وهو ما تم في التاسع من مايو من عام 1945.وقال جهاز الإعلام الرئاسي، في 6 أبريل/نيسان إن مندوبي وسائل الإعلام مدعوون لحضور العرض العسكري الذي ستقيمه القوات المسلحة الروسية في موسكو في التاسع من مايو بمناسبة ذكرى النصر المجيد.
https://arabic.sputniknews.com/20220506/-الخارجية-الروسية-المفاوضات-الروسية-الأوكرانية-تعيش-حالة-ركود-1061903122.html
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روسيا, فلاديمير بوتين, الكرملين, عيد النصر
الكرملين يؤكد مشاركة الرئيس بوتين في عيد النصر
10:52 GMT 06.05.2022 (تم التحديث: 11:08 GMT 06.05.2022) تابعنا عبر
يلقي الرئيس بوتين فلاديمير بوتين كلمة في عيد النصر الموافق لـ9 مايو/أيار، كما يضع الزهور على ضريح الجندي المجهول، حسبما صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة.
وأوضح بيسكوف: "كما قلت، في يوم التاسع، سيشارك بوتين في عرض عسكري، وسيلقي هناك خطابه، ووفقًا للتقاليد، في نهاية العرض، سيضع رئيس الدولة إكليلًا من الزهور على قبر الجندي المجهول".
وأعلن جهاز الإعلام التابع للرئاسة الروسية عن تنظيم عرض عسكري في التاسع من مايو/ أيار 2022.
وتحتفل روسيا في هذا اليوم بعيد "النصر"، وهو النصر الذي أحرزته روسيا وغيرها من الجمهوريات السوفيتية المتحدة حينما دحرت قواتها فلول القوات الألمانية التي غزت اتحاد الجمهوريات السوفيتية في الثاني والعشرين من يونيو/ حزيران 1941. وتمكنت روسيا والجمهوريات السوفيتية الأخرى من صد العدوان وطرد الغزاة من أراضيها. وليس هذا فقط، بل استمر الجيش الأحمر، جيش روسيا السوفيتية، في مطاردة قوات ألمانيا النازية حتى سقوط عاصمة "الرايخ الثالث"، برلين، في يدها وهو ما تم في التاسع من مايو من عام 1945.
وقال
جهاز الإعلام الرئاسي، في 6 أبريل/نيسان إن مندوبي وسائل الإعلام مدعوون لحضور العرض العسكري الذي ستقيمه القوات المسلحة الروسية في موسكو في التاسع من مايو بمناسبة ذكرى النصر المجيد.