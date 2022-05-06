https://arabic.sputniknews.com/20220506/الكرملين-يعلق-على-اتهام-روسيا-بسرقة-الحبوب-من-أوكرانيا-ونقلها-على-شاحنات-1061923668.html
الكرملين يعلق على اتهام روسيا بسرقة الحبوب من أوكرانيا ونقلها على شاحنات
الكرملين يعلق على اتهام روسيا بسرقة الحبوب من أوكرانيا ونقلها على شاحنات
علق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، على مزاعم سرقة روسيا للحبوب من أوكرانيا. 06.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-06T14:15+0000
2022-05-06T14:15+0000
2022-05-06T14:15+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/02/1048555195_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_4279bd1a0e4bb7f9a47aeffa012a7546.jpg
موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف: "ليس لدينا معلومات بهذا الشأن، إنها مزيفة. لا أعرف بالضبط من قال هذا في الأمم المتحدة، لكن من الواضح أنه لم يكلف نفسه عناء التحقق من هذه المعلومات" وذلك ردا على طلب التعليق على تصريحات ممثلي الأمم المتحدة في هذا الصدد.هذا واتهمت أوكرانيا، أمس الخميس، روسيا بسرقة الحبوب من الأراضي الأوكرانية التي احتلتها، ووصفته بالتصرف الذي يزيد من تهديد الأمن الغذائي العالمي الناجم عن اضطرابات إغلاق الموانئ الأوكرانية خلال الحرب.في السياق، أظهرت صور ملتقطة بالأقمار الصناعية، أن محاصيل القمح المقبلة في أوكرانيا، ستتراجع بما لا يقل عن 35% عما كانت عليه عام 2021.واستنادا إلى هذه الصور، سيكون بإمكان أوكرانيا في ظل الوضع الراهن إنتاج 21 مليون طن من القمح عام 2022، ما يقل بـ12 مليون طن عن محصول 2021، مع تراجع المحاصيل بنسبة 23% عن متوسط السنوات الخمس الأخيرة.وينذر ذلك بتدهور الوضع في الدول التي تعول على واردات الحبوب الروسية والأوكرانية، مثل الصومال وجمهورية الكونغو الديموقراطية في إفريقيا، لا سيما أن روسيا وأوكرانيا تؤمنان 30% من واردات الحبوب في العالم.
https://arabic.sputniknews.com/20220415/روسيا-ترفع-رسوم-تصدير-القمح-إلى-أكثر-من-110-دولارات-للطن--1061227070.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/02/1048555195_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_8ee53b9f8d2b9784d7e7ac1ba4de9825.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا
الكرملين يعلق على اتهام روسيا بسرقة الحبوب من أوكرانيا ونقلها على شاحنات
تابعنا عبر
علق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، على مزاعم سرقة روسيا للحبوب من أوكرانيا.
موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف: "ليس لدينا معلومات بهذا الشأن، إنها مزيفة. لا أعرف بالضبط من قال هذا في الأمم المتحدة، لكن من الواضح أنه لم يكلف نفسه عناء التحقق من هذه المعلومات" وذلك ردا على طلب التعليق على تصريحات ممثلي الأمم المتحدة في هذا الصدد.
هذا واتهمت أوكرانيا، أمس الخميس، روسيا بسرقة الحبوب من الأراضي الأوكرانية التي احتلتها، ووصفته بالتصرف الذي يزيد من تهديد الأمن الغذائي العالمي الناجم عن اضطرابات إغلاق الموانئ الأوكرانية خلال الحرب.
في السياق، أظهرت صور ملتقطة بالأقمار الصناعية، أن محاصيل القمح المقبلة في أوكرانيا، ستتراجع بما لا يقل عن 35% عما كانت عليه عام 2021.
واستنادا إلى هذه الصور، سيكون بإمكان أوكرانيا في ظل الوضع الراهن إنتاج 21 مليون طن من القمح عام 2022، ما يقل بـ12 مليون طن عن محصول 2021، مع تراجع المحاصيل بنسبة 23% عن متوسط
السنوات الخمس الأخيرة.
وينذر ذلك بتدهور الوضع في الدول التي تعول على واردات الحبوب الروسية والأوكرانية، مثل الصومال وجمهورية الكونغو الديموقراطية في إفريقيا، لا سيما أن روسيا وأوكرانيا تؤمنان 30% من واردات الحبوب في العالم.