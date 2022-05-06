https://arabic.sputniknews.com/20220506/الكرملين-يعلق-على-اتهام-روسيا-بسرقة-الحبوب-من-أوكرانيا-ونقلها-على-شاحنات-1061923668.html

الكرملين يعلق على اتهام روسيا بسرقة الحبوب من أوكرانيا ونقلها على شاحنات

الكرملين يعلق على اتهام روسيا بسرقة الحبوب من أوكرانيا ونقلها على شاحنات

علق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، على مزاعم سرقة روسيا للحبوب من أوكرانيا. 06.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-06T14:15+0000

2022-05-06T14:15+0000

2022-05-06T14:15+0000

روسيا

أخبار أوكرانيا

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موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف: "ليس لدينا معلومات بهذا الشأن، إنها مزيفة. لا أعرف بالضبط من قال هذا في الأمم المتحدة، لكن من الواضح أنه لم يكلف نفسه عناء التحقق من هذه المعلومات" وذلك ردا على طلب التعليق على تصريحات ممثلي الأمم المتحدة في هذا الصدد.هذا واتهمت أوكرانيا، أمس الخميس، روسيا بسرقة الحبوب من الأراضي الأوكرانية التي احتلتها، ووصفته بالتصرف الذي يزيد من تهديد الأمن الغذائي العالمي الناجم عن اضطرابات إغلاق الموانئ الأوكرانية خلال الحرب.في السياق، أظهرت صور ملتقطة بالأقمار الصناعية، أن محاصيل القمح المقبلة في أوكرانيا، ستتراجع بما لا يقل عن 35% عما كانت عليه عام 2021.واستنادا إلى هذه الصور، سيكون بإمكان أوكرانيا في ظل الوضع الراهن إنتاج 21 مليون طن من القمح عام 2022، ما يقل بـ12 مليون طن عن محصول 2021، مع تراجع المحاصيل بنسبة 23% عن متوسط السنوات الخمس الأخيرة.وينذر ذلك بتدهور الوضع في الدول التي تعول على واردات الحبوب الروسية والأوكرانية، مثل الصومال وجمهورية الكونغو الديموقراطية في إفريقيا، لا سيما أن روسيا وأوكرانيا تؤمنان 30% من واردات الحبوب في العالم.

https://arabic.sputniknews.com/20220415/روسيا-ترفع-رسوم-تصدير-القمح-إلى-أكثر-من-110-دولارات-للطن--1061227070.html

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