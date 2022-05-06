https://arabic.sputniknews.com/20220506/المبعوث-الأممي-إلى-اليمن-يعلق-على-إفراج-التحالف-السعودي-عن-أسرى-لـأنصار-الله-1061932845.html

المبعوث الأممي إلى اليمن يعلق‎ ‎على إفراج "التحالف السعودي"‎ ‎عن أسرى لـ"أنصار الله"

المبعوث الأممي إلى اليمن يعلق‎ ‎على إفراج "التحالف السعودي"‎ ‎عن أسرى لـ"أنصار الله"

علق المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، هانز غروندبرغ، على مبادرة "التحالف العربي" بإرسال ‏طائرات لنقل أسرى تابعين لجماعة "أنصار الله" إلى اليمن.‏ 06.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-06T19:24+0000

2022-05-06T19:24+0000

2022-05-06T19:24+0000

أنصار الله

السعودية

الحرب على اليمن

العالم العربي

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ونقل الحساب الرسمي لمكتب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن قوله: "أُرحب بمبادرة التحالف العربي بقيادة السعودية بإطلاق سراح عدد من المحتجزين، وبالإفراج السابق عن المحتجزين من قِبَل أنصار الله و من قِبَل حكومة اليمن، وقد اتفق الطرفان في الشهر الماضي على عملية تبادل جديدة للمحتجزين من خلال مكتبنا".وتابع غروندبرغ أنه "يحث الطرفين على التوافق على تفاصيل التبادل حتى يتم لم شمل الأُسر في أقرب وقت"، لافتا إلى أن هذه ستكون خطوة ضرورية نحو إيفاء الأطراف بالتزاماتهم التي تعهدوا بها في اتفاق ستوكهولم للإفراج عن جميع المحتجزين المتعلقين بالنزاع.وشكر المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن في التغريدات الصليب الأحمر على دوره الحيوي في نقل أسرة "أنصار الله" بواسطة طائرات "التحالف العربي".قالت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الجمعة، في بيان اطلعت "سبوتنيك" عليه إن 5 من أسراها فقط شملتهم المبادرة أحادية الجانب المعلنة من التحالف العربي بقيادة السعودية المتضمنة إطلاق سراح 163 محتجزا.وقالت اللجنة في بيانها: "التقينا بممثلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر بعد زيارتهم المحتجزين الذين تبين أن عددهم 126 محتجزاً وليسوا 163 كما أعلن النظام السعودي".وأضافت: "تبين أن جميع المحتجزين ليسوا أسرى حرب ما عدا خمسة منهم فقط وأربعة صيادين تم اختطافهم من البحر الأحمر، وبقية الأسماء غير معروفة لنا، وإن كنا نرحب بإطلاق سراح أي يمني، إلا أن عليهم (في إشارة إلى السعودية) التنسيق مع الجهات المعنية في وزارة الخارجية".وذكرت لجنة الأسرى في "أنصار الله"، أن "من بين المحتجزين 9 أجانب من جنسيات أفريقية لا علاقة للجماعة بهم".واتهمت "أنصار الله"، السعودية التي تقود التحالف العربي، "بتسييس" ملف الأسرى و"استهداف العمالة اليمنية وتقديمهم كأسرى حرب"، بالقول: "نؤكد أن ملف الأسرى ملف إنساني يجب عدم استغلاله للمزايدات والابتزاز، ولا يمكننا السماح للنظام السعودي بتسييسه واستهداف العمالة اليمنية أو المعتقلين من الجنسيات المختلفة وتقديمهم على أنهم أسرى حرب".وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إعادة 117 محتجزاً يمنياً أفرج عنهم التحالف العربي ضمن مبادرة أحادية الجانب قال إنها تشمل أسرى من جماعة "أنصار الله".في حين أعلن التحالف العربي، وفقا لتلفزيون الإخبارية الرسمي السعودي، "إطلاق ونقل سراح 163 أسيرا حوثيا ضمن المبادرة الإنسانية السعودية".وذكر التحالف أن "108 أسرى نقلوا إلى (العاصمة المؤقتة) عدن (جنوب) و9 إلى صنعاء و9 مقاتلين أجانب جاري تسليمهم لسفارات دولهم"، مشيراً إلى "نقل 37 أسيرا براً وتسليمهم لاعتبارات إنسانية وقرب مناطق إقامتهم من الحدود [الحدود السعودية اليمنية]".ويوم الثلاثاء الماضي، نفت جماعة "أنصار الله" صلتها بـ 163 محتجزاً أعلن التحالف العربي، الأسبوع الماضي، مبادرة إنسانية لإطلاق سراحهم.

https://arabic.sputniknews.com/20220506/الصليب-الأحمر-يرد-على-أنصار-الله-بعد-نفيها-صلتها-بأسرى-أفرج-عنهم-التحالف-1061927557.html

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أنصار الله, السعودية, الحرب على اليمن, العالم العربي