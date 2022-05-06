https://arabic.sputniknews.com/20220506/المغرب-تفاصيل-القبض-على-شخص-موال-لـداعش-مشتبه-في-تورطه-بالتحضير-لمشروع-إرهابي-1061929028.html

المغرب... تفاصيل القبض على شخص موال لـ"داعش" مشتبه في تورطه بالتحضير لمشروع إرهابي

المغرب... تفاصيل القبض على شخص موال لـ"داعش" مشتبه في تورطه بالتحضير لمشروع إرهابي

قالت السلطات المغربية إنها تمكنت، اليوم الجمعة، من توقيف شخص موال لتنظيم "داعش" (المحظور ‏في روسيا) بمدينة بركان، وذلك "للاشتباه في تورطه في التحضير والإعداد... 06.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-06T16:41+0000

2022-05-06T16:41+0000

2022-05-06T16:41+0000

تنظيم داعش الإرهابي

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العالم العربي

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وذكر بلاغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية، أن "توقيف المشتبه به يعد ثمرة تعاون وتنسيق وثيقين بين مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني والسلطات الأمريكية المختصة"، وفقا لوكالة المغرب العربي للأنباء.وتابع أنه "جرى تشخيص هوية الشخص الموقوف، البالغ من العمر 37 عاما، وكشف معالم مشروعه الإرهابي انطلاقا من أبحاث وتحريات تقنية مشتركة مع مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي".وكشف البلاغ أن "الشخص الموقوف كان يتولى إدارة وتسيير مجموعة مغلقة على إحدى المنصات التواصلية، تتبنى أهدافا ومشاريع متطرفة، وتروم استقطاب وتجنيد المتشبعين بالفكر التكفيري بغرض تنفيذ عمليات إرهابية ضد مصالح وشخصيات مغربية وأجنبية فوق التراب الوطني".وأضاف كذلك أن "المشتبه فيه كان على اتصال سابق مع الأمير المزعوم للخلية الإرهابية التي فككتها المصالح الأمنية بمدينة وجدة في 25 مارس/ آذار 2021، وأنه كان يراهن على تكوينه التقني العالي في مجال الهندسة للمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات، وتحقيق اختراقات إلكترونية وقرصنة معلوماتية لبعض الأهداف الحيوية، بغرض تحصيل موارد مالية للدعم والإسناد اللوجيستيكي في إطار ما يسمى بـ"الاستحلال".ولفت البلاغ إلى أنه تم "الاحتفاظ بالمتطرف الموقوف".يأتي هذا بعدما اعتقلت سلطات الأمن المغربية، في شهر مارس الماضي، 5 متطرفين موالين لتنظيم "داعش" للاشتباه في إعدادهم لتنفيذ عمليات إرهابية، وتتراوح أعمارهم ما بين 21 و44 سنة.وأضافت وكالة الأنباء المغربية أنه تم القبض عليهم للاشتباه في "شروعهم بالتخطيط والإعداد لتنفيذ مشاريع تخريبية في إطار ما يسمى بعمليات الإرهاب الفردي".

https://arabic.sputniknews.com/20220316/المغرب-يوقف-5-متطرفين-موالين-لـداعش-خططوا-لتنفيذ-عمليات-تخريبية-1059999307.html

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تنظيم داعش الإرهابي, أخبار المغرب اليوم, العالم العربي