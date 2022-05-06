https://arabic.sputniknews.com/20220506/انطلاق-المرحلة-الأولى-من-الانتخابات-التشريعية-اللبنانية-في-الخارج-1061919203.html
انطلاق المرحلة الأولى من الانتخابات التشريعية اللبنانية في الخارج
انطلاق المرحلة الأولى من الانتخابات التشريعية اللبنانية في الخارج
انطلقت صباح اليوم الجمعة المرحلة الأولى من عملية اقتراع المغتربين اللبنانيين في الخارج، في كل من المملكة العربية السعودية، قطر، الكويت، سوريا، البحرين، الأردن،... 06.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-06T12:40+0000
2022-05-06T12:40+0000
2022-05-06T12:40+0000
راديو
نافذة على لبنان
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انطلاق المرحلة الأولى من الانتخابات التشريعية اللبنانية في الخارج
انطلاق المرحلة الأولى من الانتخابات التشريعية اللبنانية في الخارج
ومن المتوقع أن تجري في 8 مايو/أيار الجاري المرحلة الثانية من اقتراع اللبنانيين في الخارج (المقيمين في الدول الغربية)، فيما سيدلي المقيمون في لبنان بأصواتهم يوم 15 مايو.يقول الكاتب والمحلل السياسي سركيس أبو زيد، في حديث لبرنامج "نافذة على لبنان" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" بهذا الصدد:التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة..
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عماد الطفيلي
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102407/99/1024079925_789:271:1400:882_100x100_80_0_0_d0d6ecd4b56305d36c3ddd09d26bf705.png
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
عماد الطفيلي
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102407/99/1024079925_789:271:1400:882_100x100_80_0_0_d0d6ecd4b56305d36c3ddd09d26bf705.png
راديو, نافذة على لبنان, аудио
انطلاق المرحلة الأولى من الانتخابات التشريعية اللبنانية في الخارج
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انطلقت صباح اليوم الجمعة المرحلة الأولى من عملية اقتراع المغتربين اللبنانيين في الخارج، في كل من المملكة العربية السعودية، قطر، الكويت، سوريا، البحرين، الأردن، إيران، سلطنة عمان، مصر والعراق.
ومن المتوقع أن تجري في 8 مايو/أيار الجاري المرحلة الثانية من اقتراع اللبنانيين في الخارج (المقيمين في الدول الغربية)، فيما سيدلي المقيمون في لبنان بأصواتهم يوم 15 مايو.
يقول الكاتب والمحلل السياسي سركيس أبو زيد، في حديث لبرنامج "نافذة على لبنان" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" بهذا الصدد:
"أهمية هذه الخطوة الانتخابية تكمن بأنها للمرة الأولى تحصل هذه المشاركة الواسعة للمغتربين اللبنانيين والمنتشرين في مختلف أنحاء العالم، خاصة أنه كان هناك تحديات تقنية وصعوبات في تأمين التكلفة والمراقبة، ورغم الوضع الإداري الصعب للمؤسسات اللبنانية، انطلقت هذه العملية، وهي تجري الآن بشكل إيجابي ودون صعوبات، وهي خطوة مهمة وغير مسبوقة، تسجل للدولة اللبنانية قامت بها بأقل التكاليف ودون خلافات تذكر".
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة..